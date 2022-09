¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Un mago con bigotes fantásticos y un “emocionario” poético

Esta tarde se presentan cuatro lanzamientos de septiembre de Lecturita Ediciones en la hermosa librería Dulcinea, de San Isidro. A partir de las 17, habrá lecturas y actividades para chicos desde cuatro años. Participan autores e ilustradores como María Elina, con el taller “Acuarelas mágicas”, y Nicolás Schuff, que va a contar una historia de miedo y humor vinculada a su reciente libro Dos cabezas, ilustrado por Gabriela Burini.

Los que quieran participar deben enviar un mensaje por correo electrónico (info@dulcinealibros.com.ar) porque el cupo es limitado. Hoy les presentamos dos de los nuevos títulos y, también, una novedad de Pípala. Pero hay más. Pasen y lean.

La librería Dulcinea tiene espacio cómodo para la lectura Archivo

En nuestro bonus track, una de las mejores noticias de la semana: la Biblioteca Nacional y la asociación civil La Nube firmaron un convenio de cooperación para poner al alcance del público una buena parte del importante acervo formado por Pablo Medina desde 1975.

María Luz Malamud y María Elina cuentan una historia muy divertida que invita a buscar la magia en todos lados Gentileza Lecturita

Bigotini, el mago, de María Luz Malamud y María Elina (Lecturita). Bigotini es un mago distinto: no usa varita, galera ni traje. “Lo que sí tenía el mago era un bigote y una idea que desparramó por el barrio: la magia está en todas partes, solo hay que saber buscar”. Así presenta la autora al peculiar protagonista de este cuento, que contagia su idea de magia a los vecinos. Miguelina, por ejemplo, la encuentra en el reflejo de la luna en una palangana y Antonia, en el sonido del mar adentro de un caracol. Una invitación a mirar alrededor y descubrir la magia en las pequeñas cosas que nos rodean.

"Magia", suspiró Miguelina cuando vio el reflejo de la luna Gentileza Lecturita

Dos cabezas, de Nicolás Schuff y Gabriela Burín (Lecturita). Un nuevo trabajo del autor de Las interrupciones y La suerte del escritor, entre muchos otros libros que me encantan y que recomiendo sin parar. Un papá cara de pato y una hija que quiere jugar en lugar de dormir inventan una historia divertida, con toque tenebrosos y delirantes que crece y suma personajes como la maestra que resulta, en realidad, una bruja malvada que se come a los chicos en ensalada. Si alguien les pregunta “¿Qué vas a leer con tu hijo o hija esta noche?” respondan, sin dudar, Dos cabezas.

"Dos cabezas", un nuevo libro de Nicolás Schuff, ilustrado por Gabriela Burin Gentileza Lecturita

Nubes en el viento, de Sandra Siemens y Leila Iovine (Pípala). “Emocionario poético” dice, con letras chiquitas, en la tapa. Esa frase, un aviso de lo que vamos a encontrar al libro el libro, ya me genera curiosidad. Al pasar las páginas súper coloridas encontramos trece poemas ilustrados que juegan con las palabras, los sentidos y los colores. Así, por ejemplo, en “Semilla”, descubrimos: “Una semilla de música / guarda en su panza / un oso dormido / una nube / los pájaros de la mañana / una sandía / flores amarillas / el viento y la lluvia / una semilla de música nace en cualquier momento / en tu voz / o en la mía”.

"Nubes en el viento", un emocionario poético Maqueta

Rosalía y el revés de las cosas, de Julia Broguet y Romina Biassoni (Listo Calisto). “Me llamo Rosalía y soy experta en encontrar refugios. Cuando me escondo, descubro cosas nuevas”, dice la narradora de este libro que reúne “Historias cotidianas de infancias afrodescendientes”, como indica el subtítulo. Son historias del período colonial protagonizadas por esclavos africanos traídos a América para trabajar en viviendas y en campos de criollos y españoles en el Río de la Plata.

La mamá de Rosalía vino del Congo. Como aclaran los editores en las páginas finales, el relato de Rosalía es un texto de ficción construido a partir de testimonios y “registros reales de personas esclavizadas en Santa Fe en el período colonial”. La historia de Rosalía y su familia es parte de nuestra historia. El libro, ideal para compartir en la escuela, cierra con preguntas que invitan a imaginar la vida cotidiana de la protagonista y a pensar nuevas preguntas.

John Lennon Maqueta

John Lennon, de María Isabel Sánchez Vegara (Catapulta Junior). Ilustrado por Octavia Bromell, esta biografía del gran cantante y compositor integra la colección Pequeño & Grande. Cuenta, entre otras facetas de su vida, que desde muy chico John “soñaba con que un día habría paz en la Tierra”. Para los pequeños lectores que todavía no escucharon hablar de los Beatles, la autora cuenta cómo se formó la legendaria banda británica con John, Ringo, Paul y George. También, su vida junto a la artista japonesa Yoko Ono. Lo que no aparece es su trágico final y no se entiende el motivo de esa omisión, ya que forma parte de su historia.

Bonus track

La Nube en la Biblioteca Nacional

Esta semana, la Biblioteca Nacional firmó un convenio de cooperación con La Nube para poner a disposición del público una gran parte de su enorme acervo sobre infancia y cultura. Con ese objetivo, la BN cederá un espacio a la librería creada por Pablo Medina en 1975 para exhibir algunos de sus 150 mil ejemplares. En una primera etapa, en el local ubicado en Av. Las Heras 2599 se ubicará el material relacionado a la investigación y la historia de las infancias.

En la librería La Nube, está la biblioteca infantil más completa del país Archivo

El convenio firmado entre ambas instituciones tendrá una duración de 20 años. “Esta acción política y cultural de la Biblioteca Nacional con La Nube es sumamente significativa porque permite avizorar un futuro en perspectiva”, dijo Medina.

En relación al acervo que le llevó cincuenta años construir, detalló: “Es una colección que le sirvió a mucha gente, porque no es una colección de libros infantiles, es una colección sobre la producción cultural de la infancia. Es decir, está el teatro de títeres, el circo, los juegos de los juguetes, la literatura infantil, la mitología para niños, la educación para el arte, la poesía infantil tan poco conocida y estudiada y una variedad de temas que están vinculados a la cultura de la infancia. Por lo cual, el que investiga y quiere adentrarse en el problema profundo de la infancia en la Argentina lo va a tener en este material, lo que para mí es sumamente importante para generar maestros investigadores, para niños investigadores. Darle un instrumento al niño, que es pensar y jugar con el pensamiento”.