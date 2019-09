¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Libros con música de Los Beatles

Todo lo que necesitamos es amor

Se cumplen cincuenta años de la salida del disco Abbey Road, el álbum más vendido de la historia de Los Beatles. Para celebrarlo (y con un guiño a los adultos fanáticos de la banda) hoy recomendamos libros ilustrados para chicos inspirados en canciones célebres del grupo. También, algunos dedicados a músicos locales como Luis Alberto Spinetta y Charly García y otros con fragmentos de piezas clásicas. Pero hay más. Pasen, escuchen y lean.

Ilustración interior del libro álbum All you need is love

All you need is love, de José Teixido y Caru Grossi (Nazhira). Un libro álbum musical que invita a cantarle al amor a partir de la letra en inglés de la hermosísima canción de Los Beatles, grabada el 25 de junio de 1967. Ya desde la portada y las dos primeras páginas, las coloridas ilustraciones de Caru Grossi llevan a los lectores a pasear por ese himno dedicado al amor. Por la mitad del libro aparece un retrato de John Lennon, con sus clásicos anteojos de marco redondo. Al final está la letra en español y en la contratapa viene un código QR para escanear que permite escuchar el tema. También se puede ver un video en el sitio web de la editorial www.nazhira.com

Para agendar: el sábado 5 de octubre, a las 16, habrá una presentación del libro en formato de concierto en el Galpón Artístico Caballito (Av. Avellaneda 1359). Con dirección musical y canciones escritas por José Teixido, participan la cantante Mary Craig, la ilustradora Caru Grossi, tres instrumentistas y ensambles vocales de todas las edades.

Imagine (V&R). Con prólogo de Yoko Ono, este álbum ilustrado por el francés Jean Jullien trae la letra de la canción ícono de Lennon en inglés y castellano. Las ilustraciones, a todo color, narran el viaje de una paloma blanca: una paloma viajera con un morral al cuello y una ramita de olivo en el pico. El proyecto fue iniciado por Amnistía Internacional en Inglaterra con la editorial británica Frances Lincoln. En la Argentina, la entidad se "asoció" con V&R. Los derechos derivados de las ventas serán donados a la ONG, que tiene como himno la canción de Lennon. El libro fue lanzado junto con un sitio web (imaginepeacebook.com), donde se invita a los lectores a escribir un mensaje de paz. Allí se puede ver una versión animada del álbum.

Ramones, con textos de Soledad Romero Mariño e ilustraciones de Joe Padilla (Reservoir Books). Presentada como "la increíble historia de cuatro amigos que se convirtieron en leyendas del punk rock", este álbum ofrece una biografía coral de una de las bandas del género más populares. Algo así como "Ramones para principiantes", el libro cuenta la formación del grupo, las historias de los cuatro integrantes que decidieron adoptar un mismo apellido, la grabación del primer disco y la gira inicial por Europa. Al final viene un código QR que permite escuchar el primer LP de los Ramones por Spotify. Ideal para fanáticos "ramoneros" y quienes se animen a descubrirlos.

"Ahí va el capitán Beto"

El anillo del Capitán Beto, de Luis Alberto Spinetta, por Istvansch (La Marca Editora). La bellísima canción de Spinetta, en manos del genial autor e ilustrador, es una invitación a viajar por el espacio junto con el capitán Beto en su nave de fibra hecha en Haedo. Con el estilo característico de Istvansch, las ilustraciones son súper alegres y coloridas y ubican la letra del tema en un contexto onírico con reminiscencias porteñas: en las páginas aparecen los colectivos urbanos, los cafés, el obelisco, el bandoneón, el tango y, claro, el capitán Beto con la camiseta de River. La colección Rock también incluye Canción de Alicia en el país, de Charly García, ilustrada por Gonzalo Gayoso; La Balsa, de Litto Nebbia y Tanguito, por Joaquín Camp; y Mariposa Tecknicolor, de Fito Páez, por Eva Mastrogiulio, entre otros títulos para leer y cantar con los chicos. Otro título de la serie es Mi primer libro de rock, de Pato Segovia, que cuenta a los chicos quiénes fueron los rockeros más destacados de la historia. Reunidos en la Isla del Rock aparecen Elvis Presley, Chuck Berry, John Lennon, Mick Jagger, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Joey Ramone, entre otros músicos.

La bella durmiente para leer y escuchar

Colección Música para niños (El Ateneo). Libros álbum con adaptaciones ilustradas de relatos clásicos y un bonus track para escuchar: fragmentos de piezas musicales para acompañar la lectura. Ilustrados por Jessica Courtney-Tickle, hay opciones para todos los gustos: Las cuatro estaciones en un día, inspirado en Las cuatro estaciones, de Vivaldi; El cascanueces, basado en el ballet de Tchaikovsky; y La bella durmiente, también con música de Tchaikovsky. En cada página hay un "botón" de color que, al tocarlo, hace sonar la melodía. Un álbum soñado para disfrutar sin parar.

Las cuatro estaciones en un día

Bonus track

