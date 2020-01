A la sombra, en la playa, en la plaza o en casa: cuentos, poesía y libros con desafíos para disfrutar en el verano

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020 • 19:18

Para los que están de vacaciones, para los que ya volvieron, para los que están por salir de viaje: esta semana recomendamos cinco libros muy distintos y para edades variadas. En la selección hay cuentos, historias dibujadas, poesía y desafíos para encontrar personajes, al estilo de ¿Dónde está Wally?, pero en la Argentina.

¿Cuándo llegamos?: la pregunta más escuchada durante el camino al lugar de vacaciones

¿Cuándo llegamos?, de Carolina Tosi y Carlos Higuera (Edelvives). La pregunta más escuchada por padres, madres, tutores y encargados durante los viajes hacia el destino de vacaciones es el título de este precioso libro ilustrado de la colección PequeLetra. Luca, el pequeño protagonista del cuento, también suele preguntar: "¿Falta mucho?". Es que, como le suele suceder a los chicos (y también a muchos grandes), Luca se aburre si tiene que esperar que llegue el colectivo, el subte o el tren. Y, cuando ya está arriba del transporte, también se aburre si el trayecto es muy largo y él ya se cansó de mirar por la ventanilla. Por suerte, hay un viaje que disfruta siempre. Los que lleguen hasta las páginas finales descubrirán cuál es.

De cabeza: cómo mirar el mundo al revés

De cabeza, de Stéphane Kiehl (Océano Travesía). ¿Cómo será mirar el mundo al revés como hacen los murciélagos? ¿Y dormir durante el día para estar radiante a la noche? Eso se preguntan los animales que aparecen en esta breve historia ilustrada a todo color. Un libro de formato cuadrado de tapa y páginas duras que es ideal para leer a los más chicos en un viaje y aprovechar para jugar con lo que piensan los personajes. Atención: en algunas escenas hay que girar el ejemplar, ya que Murciélaga está siempre colgada del revés.

Saltar soga en la noche, de Roberta Iannamico y Pablo Picyk (Ralenti). Bellísimos poemas de Iannamico ilustrados por Picyk que le cantan a la noche y la naturaleza. También, a los miedos, los monstruos imaginarios, los fantasmas, los brujos y la magia. Y algo más: al final aparecen los personajes de los poemas, que tienen nombres curiosos, con una minibiografía. Un ejemplo que me encantó: "Rod y Frank son socios en una empresa de remises. Les va muy bien". Edición reciente del nuevo sello de literatura infantil, es una joyita de esas que no hay que dejar pasar. Están avisados.

Una guía muy divertida del gran Oliver Jeffers

Aquí estamos, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica). El autor de Cómo atrapar una estrella ofrece en este álbum ilustrado "notas para vivir en el planeta Tierra". Todo comienza con un dibujo del sistema solar y una flecha que indica el planeta donde vivimos. Dedicado a su hijo, Harland, Jeffers escribió el libro cuando el bebé tenía dos meses de vida. "Estas son las cosas que creo que debes saber", le dice. Aunque en una primera lectura pareciera que el autor australiano está hablando sobre la vida en la Tierra, en realidad, en el fondo no hace más que guiarnos para "encontrar tu camino cuando te has perdido". Ni más ni menos. No se lo pierdan.

Parecidos y diferencias entre las culturas del mundo

Teo y Ana investigan la Argentina, de Alexiev Gandman (El Ateneo). Al estilo de la famosa serie ¿Dónde está Wally?, este álbum invita a los lectores a buscar personajes, animales y objetos escondidos en cada doble página. Pero, ojo: las escenas representan lugares muy conocidos de la Argentina como las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, el valle de la luna y hasta el obelisco. Ideal para compartir durante el viaje a la playa, la sierra o alguno de los sitios turísticos incluidos en este libro. Después de las soluciones vienen datos informativos de cada lugar.