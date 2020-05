Cuentos, poesía y viñetas: muchas maneras de leer sobre las emociones en estos días de cuarentena

De a poco, a pesar de la extensión de la cuarentena , van saliendo libros nuevos para chicos y adolescentes. Entre las ediciones recientes está el último álbum de Anthony Browne , autor de Los cuentos de Willy , entre otros títulos, que narra con textos e imágenes la infancia de Frida Kahlo . También del Fondo de Cultura Económica, acaba de salir el bellísimo poemario de María José Ferrada que ganó en 2018 el Premio Hispanoamericano de Poesía para niños. El sello infantil y juvenil Capicúa, de V&R, publicó El poder de tus palabras , un libro que invita a expresar los sentimientos en voz alta. Esta semana recomendamos, además, la historia de una fuga contada en viñetas; dos cuentos maravillosos para compartir con los más chicos; y un rescate de la biblioteca: un abecedario ilustrado, en el que cada letra representa un sentimiento. Pasen y lean.

La infancia de Kahlo narrada por Browne

La pequeña Frida, de Anthony Browne (Fondo de Cultura Económica). Dedicado a "todas las pequeñas Fridas del mundo", en este álbum el autor británico narra la infancia de Kahlo en primera persona: "Cuando tenía seis años me enfermé de polio y tuve que estar en cama durante nueve meses. Me dolía muchísimo, y cuando comencé a recuperarme solo podía caminar despacio, y cojeaba": así empieza la historia de la sufrida Frida. Pero Browne no pone el acento en la enfermedad sino en lo que esa niña logró a partir de su dolor. "Era diferente, y ser diferente me hizo una extraña", dice la protagonista. En homenaje a la artista mexicana, en las ilustraciones reinan colores, paisajes y escenarios que remiten a la obra de Kahlo. Un libro maravilloso para regalar a los fans y también para invitar a los más chicos a pasear por el universo de Kahlo.

Cuando fuiste nube: poemas tiernos y deliciosos

Cuando fuiste nube, de María José Ferrada y Andrés López (FCE). Con este precioso libro, la autora chilena ganó en 2018 el Premio Hispanoamericano de Poesía para niños "por la sutileza de sus metáforas y resonancias; por la mirada extrañada del mundo que ofrece al lector; por la voz poética y el misterio; por la profundidad filosófica sobre el origen de las cosas; y por la inclusión sensible de una voz en otra", según las palabras del jurado. Hay poemas con animales, con climas, con cielos, con árboles, montañas y nubes. Hay poemas que hablan de monstruos, fantasmas, noches y sueños. Muchos dialogan con el lector, como si le contaran un secreto al oído. Cada uno es como un planeta; juntos forman un universo encantador.

Un manual muy divertido que aporta pistas para la buena comunicación

El poder de tus palabras, de María Inés Balbín (V&R). Una novedad del sello infantil y juvenil Capicúa, que apunta a resaltar el valor de la comunicación a través de las palabras. Aunque desde la tapa se presenta como "un libro para descubrir a la superheroína que hay en ti" dirigido a "chicas ultrapoderosas", las pistas que aporta la autora para aprender a ponerle nombre a las emociones y de qué manera expresarlas son útiles para todos los lectores, más allá del género y de la edad. "Así como hay palabras que conectan y construyen también hay otras que dañan, aíslan y te alejan de todo y de todos. Por eso debes aprender a hacer buen uso de ellas", advierte Balbín en la introducción. Con un diseño ágil, textos breves y páginas coloridas, el libro funciona como un manual de primeros auxilios para detectar los "síntomas" de diferentes emociones que pueden, a veces, provocar malos entendidos con los demás: enojo, angustia, miedo, confusión, nervios. Pero lo que diferencia este libro de otros sobre emociones es que no deja de lado aquellas actitudes que hoy llamamos bulling y alerta a evitar las burlas y las críticas y a decir "basta" y pedir ayuda cuando es uno el que las recibe.

Las palabras son muy poderosas y hay que aprender a usarlas

¡Accidente!, de Andrea Tsurumi (Océano Travesía). La autora e ilustradora estadounidense cuenta en este álbum una sucesión de pequeños accidentes domésticos causados por animales que van creando una cadena catastrófica. Narradas con el recurso de la viñeta y el diálogo, en cada escena se suman "accidentes" y "culpables" que no tienen mejor idea que huir. "¡Huyamos hasta el fin del mundo!", dice uno. "¡O al menos hasta que seamos grandes!", propone otro. Y cuando parece que ya nada puede ser peor, los destrozos continúan. Con mucho humor, el desastre se soluciona cuando alguien advierte que, siempre, es mejor dar la cara y pedir disculpas que esconderse.

Todo lo que puede suceder sin querer queriendo

El sol escondido, de Carolina Tossi (Edebé) . Ilustrado por Carolina Pratto, este cuento también resalta "el poder y la magia que tienen las palabras", como dice la autora en la dedicatoria a sus padres. "El tiempo es como el viento de la Puna, que a veces acaricia y otras sacude": así empieza la historia protagonizada por Yuriana, una chica que se muda de un pequeño pueblo a una gran ciudad junto con su mamá. Cambia, todo cambia de repente para Yuriana, que extraña el paisaje de los cerros y no entiende por qué la gente está siempre apurada en la ciudad. Cuando empieza la escuela nueva aparecen nuevos problemas: los compañeros se burlan de su tono y de sus palabras. Entonces, la chica decide no hablar más. Tierno y profundo, el relato refleja una manera posible de enfrentar los cambios y de aceptar las diferencias. También, por qué es más sano decir lo que uno piensa que callar.

Saburo, de Graciela Rendón y Ana Luisa Stok (Del Naranjo). "Ella es Sumi y yo soy Takeo. Nos juntamos a relatar la historia de nuestro abuelo. Armaremos sobre cada relato un sueño": así se presentan los protagonistas, que esperan la visita del abuelo Saburo desde Japón. Mientras tanto, cuentan historias de su familia y experiencias que vivieron junto con su abuela Ana. Tan sencillo como conmovedor, es un cuento precioso con espíritu oriental que integra la colección Luna de Azafrán.

La historia del abuelo Saburo que viene de Japón

Hoy me siento. Mis emociones de la A a la Z, de Madalena Moniz (Periplo). En este abecedario ilustrado cada letra representa un sentimiento. De la mano de un chico, que cuenta cómo se siente, los lectores pueden explorar las emociones y los estados de ánimo. Lo interesante de la propuesta es que las palabras elegidas no son obvias y muchas obligarán a los chicos a buscar (o preguntar) qué significan: audaz, enredado, heroico, "jupiteriano", viajero y así. Un libro para compartir con los más chicos, conozcan o no las letras. Al final, trae páginas en blanco que invitan a contar lo que uno siente con una o muchas palabras.