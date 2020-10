Una de las ilustraciones del nuevo libro de Bernasconi para los más chicos Crédito: Pablo Bernasconi

Un perro salchicha con "complejo" de león y una jirafa con un cuello tan largo que no entra en la página protagonizan los nuevos libros para los más chicos creados por Pablo Bernasconi. Entre las novedades del mes se destaca también una historia narrada por un chico que fantasea con todo lo que podrá hacer cuando sea grande y una guía para fanáticos de la ciencia y la cocina. Además, en la semana en la que se anunciaron los ganadores del Premio Nobel, incluimos un relato inquietante de Selma Lagerlöf, la primera mujer que ganó el de Literatura en 1909. Hay más, claro. Pasen y lean.

Animales que dialogan, discuten y reflexionan Crédito: Pablo Bernasconi

Burundí. De falsos perros y verdaderos leones, de Pablo Bernasconi (Catapulta junior). Un libro recién publicado, que inaugura una colección de cuentos escritos e ilustrados por el autor de El infinito y Mentiras y moretones. Ideal para leer con chicos de 5 años en adelante, la serie está protagonizada por animales que hablan, piensan y discuten y, también, imaginan que son de otras especies, como un perro salchicha que está convencido que es un león. Humor, inteligencia, picardía, juegos de palabras y de sentidos con el marco de bellísimas escenas ilustradas: son libros para disfrutar, de esos que los pequeños lectores nos piden releer una y mil veces.

De falsos perros y verdaderos leones

Un día, de Guillaume Guéraud y Sébastien Mourrain (Limonero). Novedad de octubre, este álbum ilustrado me hizo recordar una época de mi infancia en la que soñaba con todo lo que podría hacer cuando fuera grande. Claro que a esa edad todavía no sabía que crecer y ser grande no es sinónimo de hacer lo que a uno se le canta. Pero ese es otro tema. El niño que protagoniza la historia cuenta en primera persona lo que quisiera hacer sin que lo reten o lo manden a dormir cuando no tiene ganas. "Voy a ser grande y voy a poder comer caramelos sin pedirle permiso a mi mamá. Voy a poder sacarlos de la alacena sin subirme a un banquito. Y mi papá ni siquiera va a poder retarme. Voy a ser tan grande que no voy a escucharlo gritar", dice al principio del relato. Con gran sentido del humor y cierta ironía, los autores franceses combinan una mirada realista sobre las fantasías de la infancia con respecto al mundo adulto con una buena dosis de delirio que hace que todo pueda ser posible en el futuro que el chico imagina. Un libro para compartir con lectores de edades variadas: cada uno encontrará algo distinto para pensar sobre el paso del tiempo y el crecimiento.

Naturalistas en la cocina, de Federica Buglioni y Anna Resmini (Océano Travesía). Justo cuando mi hijo Miguel está viendo en Ciencias Naturales (vía zoom, claro, desde casa) cómo se llaman las partes de las plantas y para qué sirven, descubro este libro muy original que lleva como subtítulo "Una guía para pequeños científicos y grandes gourmets". Ordenado en diez capítulos, no tiene un principio ni un fin ni impone un orden determinado de lectura: esta especie de manual ilustrado sobre ciencia y cocina se puede leer por cualquier parte. Ya desde las solapas interiores, los autores explican las particularidades de su trabajo: "Naturalistas en la cocina no es un riguroso manual de botánica sino un libro que te ayudará a entender la naturaleza que llevamos a la mesa mediante palabras, imágenes y actividades prácticas". Entre las consignas que proponen está cortar frutas y verduras para observar sus formas y detalles interiores y entender por qué no hay dos iguales. Vienen páginas y espacios en blanco para completar con dibujos y anotaciones, instrucciones para plantar determinadas semillas y, también, algunas recetas. Lo súper recomiendo para lectores curiosos y exploradores.

Un hijo distinto, de Selma Lagerlöf (Jataka Libros). La autora sueca, que era maestra rural, fue la primera mujer que ganó un premio Nobel de Literatura. Fue en 1909, "en reconocimiento del elevado idealismo, la vívida imaginación y la espiritual percepción que caracterizan sus escritos", según los académicos que la distinguieron. Entre sus obras se destaca El maravilloso viaje de Nils Holgersson, título de culto de la literatura infantil europea. Escrito en 1908, este cuento que tradujo María Martoccia marca el regreso del pequeño sello independiente Jataka Libros. Con ilustraciones de Fer Gris, la nueva edición lleva como título Un hijo distinto. A partir del encuentro casual entre una madre "real" y un hijo con una madre troll y su hijo, la trama plantea un tema provocador e inquietante: las reacciones que pueden surgir ante un ser "diferente".

Los versos de la niña lápiz, de Silvia Schujer (Loqueleo). La autora de este libro de poemas ilustrados por Bernasconi fue elegida como "Maestra latinoamericana de la literatura infantil y juvenil" por la Biblioteca Popular Madre Teresa de Virrey del Pino, que todos los años distingue con el premio Hormiguita Viajera a autores, editores, ilustradores, ensayistas, docentes, bibliotecarios, narradores y promotores de la lectura en la infancia. Schujer fue reconocida por su trayectoria, su trabajo y "su compromiso con la palabra, el lenguaje, la lectura, para todos y con todos, en especial los niños y jóvenes", entre otras cuestiones que resalta el fallo. En Los versos de la niña lápiz aparecen personajes extravagantes: una niña lápiz que "gastará sus días/ de extraña criatura/ soñando despierta/ morir de escritura". También, un bebé trompeta, hijo de un "papándereta" y una "mamá timbal". Y muchos más por el estilo.

Poemas y canciones de Schujer, maestra latinoamericana de la literatura infantil

Entre otros de sus títulos de edición reciente destacamos el "combo Schujer" de AZ: Pasen y vean. Canciones del circo, con ilustraciones de Eugenia Nobati, Matías Trillo, Héctor Borlasca, Gaby Thiery, Alberto Pez y Roberto Cubillas, entre otros; y Canciones de cuna para dormir cachorros, del que compartimos la reseña de esta sección en este enlace.

¡Adelante, navegante!, de Adela Basch y Alberto Pez (Abran Cancha). Con sus habituales rimas y su gran sentido del humor, Basch cuenta la historia del joven Marco Delarco, que quiere ser navegante pero tiene miedo de naufragar. Como las ganas de navegar son más fuertes que los temores, Marco se lanza a una aventura fantástica en el mar y se enfrenta en el camino con un interesante desafío.

Juana Azurduy, flor del Alto Perú, de Javier del Romero y Dina Barrios (Sudestada). Una novela gráfica para adolescentes centrada en la figura de Azurduy y su participación activa en la lucha por la independencia de América. El guion de Romero y las ilustraciones de Barrios la muestran tanto en la intimidad de la vida familiar como en el campo de batalla. El dolor por la muerte de sus hijos primero y de su compañero Mariano Padilla después, su carácter fuerte y aguerrido, su sentido de leal son algunos de los focos de las distintas escenas de su vida hasta el final, el 25 de mayo de 1862, cuando estaba por cumplir 82 y se celebraban 52 años de la Revolución de Mayo. En las páginas finales, los lectores encontrarán imágenes que muestran el proceso de diseño y creación de los personajes.

Bonus track

Otras Hormiguitas viajeras y elegidos del catálogo White Ravens

Además de Silvia Schujer, como Maestra latinoamericana de LIJ, algunas de las nuevas Hormiguitas Viajeras son la escritora Silvia Arazi, distinguida como Maestra nacional; la ilustradora Pilar Centeno; el sello Planeta Lector; y el libro El país de Juan, de María Teresa Andruetto, premiado en la categoría Literatura y Derechos Humanos.

Todo lo que puede pasar en un viaje en ascensor

Esta semana se anunciaron también los 200 títulos seleccionados para integrar la edición 2020 del White Ravens, el prestigioso catálogo de literatura infantil y juvenil. Los libros elegidos este año son de 56 países y están escritos en 36 lenguas diferentes. Entre ellos hay 17 de América latina. Es un orgullo, realmente, que varios ya hayan sido recomendados en esta sección, como es el caso de El ascensor, de Yael Frankel (Limonero), y Mis tíos gigantes, de Nicolás Schuff, ilustrado por Javier Reboursin (Loqueleo). Otros elegidos fueron Nunca jamás, de Carola Martínez Arroyo (Norma) y Cocodrilo con flor rosa, de Sandra Siemens (también publicado por Norma). Felicitaciones a todos.

Olas de colores

Pequeño Pez presenta "Olas de colores", un show con música y juegos a la distancia Crédito: Prensa

Este sábado, a las 18.30, el grupo Pequeño Pez ofrece un encuentro con música y juegos a la distancia. Vía streaming, a través del sitio web de Ciudad Cultural Konex, chicos, medianos y grandes podrán escuchar las canciones del nuevo disco Olas de colores y participar del espectáculo desde sus hogares. Monstruos, miedos, dinosaurios, magia y baile en esta propuesta familiar que integra el ciclo Konex para chicos, con entradas desde 200 pesos. El espectáculo queda disponible durante 72 horas para que se pueda ver todas las veces que uno quiera.

