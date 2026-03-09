Camino al Oscar: los libros detrás de las películas nominadas

Otra vez, la literatura tiene un valor más que sentimental para los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Este año, muchas de las nominadas en distintas categorías –de mejor película y guion adaptado, como Una batalla tras otra, Frankenstein, Sueños de trenes y Hamnet, a mejor película animada (compite Amélie et la Métaphysique des Tubes, basada en una autoficción de Amélie Nothomb)– están basadas en novelas e incluso cuentos, como pasa con La hermanastra fea, versión fílmica en clave de “horror corporal” del cuento clásico “La Cenicienta”.

Entre las seleccionadas en la categoría de mejor película, sobresale Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor, basada en la novela Vineland del estadounidense Thomas Pynchon. La película -que recibió trece nominaciones y se puede ver en salas de cine y en la plataforma HBO Max- reversiona la historia ambientada en una región californiana ficticia donde un grupo de hippies y anarquistas sigue en pie pese a la amenaza de represión de las fuerzas estatales (la novela transcurre en los años de Ronald Reagan en el poder, en Estados Unidos), mientras Prairie Wheeler, hija de una pareja de revolucionarios, busca a su madre. Con traducción de Manuel Sáenz de Heredia, fue publicada por Tusquets en formato rústica y de bolsillo (más económico).

Sueños de trenes, dirigida por Clint Bentley y protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, se basa en la novela homónima de Denis Johnson publicada por Random House con traducción de Javier Calvo. La historia del leñador Robert Grainier, que se gana la vida como jornalero, condensa los cambios vividos a lo largo del siglo XX en la costa oeste a través de una perspectiva sensible. Está disponible en Netflix.

El clásico de la ciencia ficción y el terror que condena la hybris científica, Frankenstein, de Mary Shelley, fue llevada nuevamente al cine, esta vez por Guillermo del Toro, en una adaptación que despertó polémicas. Protagonizada por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi, se la puede ver en la plataforma Netflix. Hay varias ediciones de la novela cuyo subtítulo es El moderno Prometeo.

Otra de las candidatas a mejor película, con ocho nominaciones, es Hamnet, de Chloé Zhao, basada en la premiada novela homónima de Maggie O’Farrell que parte de la historia familiar de Agnes y William Shakespeare (que interpretan Jessie Buckley y Paul Mescal, respectivamente). Con guion de la directora y de la autora, Hamnet sigue en salas de cine al mismo tiempo que ocasionó un “miniboom” de ventas en librerías de la novela publicada por Libros del Asteroide con traducción de Concha Cardeñoso.

Marty Supreme, con dirección de John Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet como Marty Mauser, está basada en el libro de memorias The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler, del coreográfico jugador de tenis de mesa y showman Marty Reisman. Recibió nueve nominaciones.

Si bien la adaptación cinematográfica de “La Cenicienta”, La hermanastra fea, de Emilie Blichfeldt, está nominada a uno de los Oscar menos atractivos para el público, es una de las propuestas más originales en cuanto a adaptación. Suerte de comedia negra y drama con escenas de horror corporal, la ópera prima de la directora y guionista noruega protagonizada por Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss y Ane Dahl Torp, reinterpreta la historia que versionaron los hermanos Grimm y Charles Perrault desde el punto de vista de una de las hermanastras que quiere ganarse la atención de dos déspotas: su madre y un príncipe. Se la puede ver en MUBI.

La autoficción tiene su lugar en los Oscar. La película francesa de animación Little Amélie, ópera prima de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, está basada en la novela autobiográfica Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb, que narra la infancia de una niña belga en Japón con un estilo visual poético y delicado. Con traducción de Sergi Pàmies, la novela integra el catálogo de Anagrama.

Una sorpresa de corte literario-satírico entre las nominaciones al Oscar de este año es el cortometraje Jane Austen’s Period Drama [que se podría traducir como El drama de época de Jane Austen]. Dirigida y protagonizada por Julia Aks y Steve Pinder, está ambientada, como las novelas de Austen, en la campiña inglesa a inicios del siglo XIX. En medio de una propuesta de matrimonio largamente esperada (otro cliché austeniano), a la señorita Estrogenia Talbot le viene la regla. En inglés, la palabra period también designa la menstruación. La actriz Emma Thompson, que brilló en la versión cinematográfica de Sensatez y sentimientos, es fan de este corto.