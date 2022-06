Reabrieron remodeladas las salas del Centro Cultural Rojas con paisajes de la precordillera

Luego de dos años de permanecer cerradas al público -por la pandemia y por los trabajos de remodelación- reabrieron las dos salas de exposiciones del Centro Cultural Ricardo Rojas: una dedicada a artes visuales (con ingreso por el anexo de avenida Corrientes 2040) y la Fotogalería (2038). El plan de obras del edificio incluyó además el reacondicionamiento de las aulas donde se dictan los cursos presenciales, el local de la editorial Eudeba (que antes estaba en el anexo), el hall de entrada y el sector de cafetería. Por ahora, ambas salas están a cargo de la dirección del Rojas.

Después de dos años, reabrieron las salas de exposición del Rojas Alejandra Del Castello.

En la de Artes Visuales se presentó Lo mineral, con grandes obras -en tamaño e intención- del artista sanjuanino Carlos Gómez Centurión, al cuidado de Roberto Amigo. “La reapertura del Rojas es toda una noticia en sí misma -dice el artista a LA NACION-. Fui invitado al relanzamiento y no me parece un dato menor que hayan elegido a un artista que vive en una provincia, marcando de esta manera una apertura al país. Yo siempre he buceado en lo nuestro, desde la época del grupo El Mito Real hasta lo que estoy haciendo ahora, cuando subo a alta montaña, a 4500 metros, a pintar en telas de dos por tres metros”. Las pinturas elegidas son parte de dos series en las que trabajó desde 2020: El oro de América y 36 vistas del cerro Blanco (un guiño a Hokusai). “Y hay una tela que preanuncia el nuevo camino por el que estoy transitando -agrega-. Ese fue el criterio: síntesis y lanzamiento”.

Carlos Gómez Centurión, Luis Felipe Noé y Paula Quattrocchi delante de una de las nuevas obras del artista sanjuanino Alejandra Del Castello.

Las pinturas de El oro de América están hechas con minerales y arcilla, y las vistas del cerro Blanco, con betún de Judea. “Motivado por mi necesidad de experimentación y por las necesidades que la obra me va pidiendo, hace tiempo que no uso materiales tradicionales para trabajar -cuenta Gómez Centurión-. En esta muestra los cuadros están realizados con polvo de oro, polvo de cobre, óxido de bronce, pigmentos industriales y naturales, pintura a la caseína. El nombre de la serie relacionada con América se corresponde con un pasaje del Eclesiastés: ‘Vanidad de vanidades, todo es vanidad’. Es el oro de las Indias que, paradójicamente, España malgastó en vanidades”. Las pinturas de 36 vistas del cerro Blanco (un guiño a Hokusai) están realizadas con un derivado del asfalto. “La elección de este material pretende invitar a la reflexión sobre la degradación de la naturaleza provocada por el avance de las ciudades sin planificación alguna sobre las tierras productivas y la degradación del ambiente. De alguna manera se ironiza en esta serie sobre la posibilidad de asfaltar todo, incluso hasta el cerro Blanco, un cerro icónico del paisaje sanjuanino”. La serie alude a las 36 vistas del monte Fuji del artista japonés Hokusai.

Grandes obras en Corrientes 2040 Alejandra Del Castello.

También se puede ver un video presentado en la edición 2019 de Bienalsur. “Representa la última aria de El ocaso de los dioses de Richard Wagner, cuando Brunilda devuelve el anillo al Rin, que había sido robado por Alberich, el Nibelungo”. Fue hecho en colaboración con Alberto Sánchez Maratta y la soprano Verónica Cangemi, que abrió este año la temporada del Colón con La Bohème. “Gómez Centurión actúa pictóricamente en la montaña de diversos modos: puede representarla con objetividad o expresar en las pinceladas rápidas la disolución del yo; también indagar sobre los propios materiales utilizados, que lo lleva a explorar la idea mineral de la montaña, o imprimir en grandes telas la textura de las piedras, como si se pudiera capturar su esencia”, se lee en el texto de sala del curador de Lo mineral.

Volvió la Fotogalería del Rojas Alejandra Del Castello.

Según Gómez Centurión, la actividad artística en San Juan cambió radicalmente gracias al Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. “Le dio al medio una dinámica nunca vista con anterioridad y la actividad de los artistas se vio modificada en cuanto a posibilidades, exposiciones, trabajos en grupo -dice-. El gran déficit que tienen las provincias en general es la ausencia de un mercado de arte. En San Juan hay una galería de arte, Artify, que se está moviendo muy bien, desarrollando un mercado para artistas locales. Es un buen comienzo, pero falta la presencia de un coleccionismo que valore la compra de una obra de arte como inversión en el tiempo”.

Para visitar con entrada libre y gratuita: el Rojas Alejandra Del Castello.

El artista tiene su casa-taller en Zonda, San Juan, y en Central Park Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. “Acabo de bajar de la montaña: estuve diez días al pie del cerro Mercedario, el segundo más alto de América después del Aconcagua, trabajando sobre seis telas de dos por tres metros -concluye-. Es mi metodología de trabajo. Subo a lugares inhóspitos donde comienzo el proceso creativo. El contacto con la naturaleza, el frío intenso, el calor a veces agobiante, el viento que suele arrancarte la tela son los pulsos de la montaña que siento que debo aprehender. Luego en mi taller continúo el proceso. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, Digo el Mercedario, con el patrocinio de la galería Kreemart con sede en Nueva York”.

La muestra de fotos está al cuidado de Ignacio Iasparra Fabián García

En la Fotogalería se exhibe Coalescencia, con obras de Johana Bock, Esteban Pastorino, Pablo Ziccarello, Paulo Fast y Lena Szankay. “Los cinco autores abordan la temática del paisaje, desde el más simple registro o llevándolo hacia los extremos fantásticos del medio fotográfico -indica el curador, el fotógrafo Ignacio Iasparra-. La experiencia de un espacio y como resultado la imagen donde lo ilusorio y lo real se funden”. El conjunto -que aúna calidad, misterio y afán exploratorio- testimonia el gran momento del arte de la luz en el país.

PARA AGENDAR

Las muestras estarán abiertas al público, con entrada gratuita, hasta el 29 de julio de lunes a sábado, de 10 a 20, en Corrientes 2038 y 2040.