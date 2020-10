Recomendados. Dramas, comedias y musicales para ver desde el living de casa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020

De una amplia oferta de espectáculos nacionales disponibles por streaming en distintas plataformas, los críticos de teatro de LA NACION seleccionaron una variada decena que aseguran la experiencia del espectador en esta nueva modalidad de teatro in house; gratuitas o a precios accesibles, el boleto es virtual, claro

El principio de Arquímedes

por Laura Ventura

En un natatorio, un profesor de niños es acusado de cometer un abuso. El principio de Arquímedes pone en juego la mirada, la perspectiva desde donde se observa un hecho. Josep Maria Miró es el autor de este texto de estructura compleja y original. Hay saltos temporales, la escena avanza, evoluciona, se expone y resuelve espacialmente. La mirada del otro y hacia el otro es la clave de esta obra y así aparece el dilema y el problema de la verdad. Corina Fiorillo es la directora de esta pieza tan perturbadora como dinámica, que nunca abandona la intriga ni la tensión. Beatriz Spelzini compone a una mujer atravesada por un dolor atroz, severa y frágil a la vez; inmensa, conmueve y contagia su emoción. Esteban Meloni, Martín Slipak y Nelson Rueda completan este elenco. El derecho a la intimidad, tratado desde múltiples ángulos, y la construcción de la personalidad del hombre moderno, inmerso en redes sociales, hablan de lo poco que sabemos de quienes creemos conocer e incluso llamamos "amigo".

DÓNDE VER LA OBRA: En Teatrix. Con suscripción mensual a $399.

Locos recuerdos

por Juan Garff

"Locos recuerdos, me vienen a la memoria, surtiditas emociones, de aquellas que no se borran". La letra de los temas de Hugo Midón apela a situaciones y momentos que atraviesan el transcurso del tiempo. Como todos los clásicos. La obra Locos ReCuerdossurgió de cuadros de Vivitos y coleando, creada por Midón y el músico Carlos Gianni en 1989. Ese "seleccionado teatral", como lo define Gianni, fue estrenado en el Teatro San Martín en 1995. Y volvió a escena en 2012, a un año de la muerte de Midón, con dirección de Lala Mendía. Esta última versión, protagonizada por Osqui Guzmán, Karina K y Omar Calicchio, se emite ahora por streaming. "Lo bello resiste el paso del tiempo", dice Lala Mendía, que rescata la "mirada poética" de la obra. "Los grandes creadores se anteponen a su tiempo y permanecen", coincide Gianni. "Las personas más queridas no se pueden olvidar", cantan los clowns. Eso incluye a Midón. "Así seguimos con nuestras conversaciones, bien vivitos y coleando, ¡y arriba los corazones!"

DÓNDE VER LA OBRA: Por el canal de YouTube Cervantes Online, hoy.

El cabaret de los hombres perdidos

por Pablo Gorlero

Es de esas obras oscuras con contornos relucientes. Allí lo que transcurre es sombrío e intenso, pero el marco de jovialidad le quita amargura y juguetea con los ánimos. Un muchacho llega a un bar de mala muerte escapando desesperadamente de alguien. Allí conoce a un tatuador y a una drag-queen que accederán a ser parte modificadora de su vida. Esa será la línea de largada de un juego metafísico sin escapatoria. Con habilidad, Lía Jelin tomó la brillante estructura pirandelliana creada por los autores y acentuó esa línea dual, entre lo brillante y lo oscuro. Gracias a la excelente filmación de Teatrix, el espectador se sentirá parte de ese submundo, cuyo escenario es la claraboya que deja ver una claridad engañosa donde el fondo y la salida se tomarán de la mano siempre. Todos en una misma sintonía transitan por la cuerda del humor negro y la desprotección. Omar Calicchio, Diego Mariani, Roberto Peloni y Esteban Masturini realizan trabajos de excelencia, acompañados por Gaby Goldman al piano.

DÓNDE VER LA OBRA: Por Teatrix, con suscripción.

El barco (Modo híbrido)

por Alejandro Cruz

El Complejo Teatral de Buenos Airesinauguró esta semana su cicloModo híbrido con El barco, obra de Mariano Tenconi Blanco y la Compañía Teatro Futuro, que era uno de los tantos montajes programados para esta temporada pero que, pandemia mediante, hizo que se modificara el rumbo de las cosas. Así fue como del hecho escénico se pasó un registro audiovisual que definen libremente cada dupla de creadores con piezas que rondan los 30 minutos. Tan radical ha sido el cambio que la obra que abre el ciclo aparece firmada por el talentoso director y dramaturgo junto a la cineasta Agustina San Martín. Lo cual se transforma en una contundente postura curatorial muy por fuera de los registros de obras históricas o las versiones más tradicionales de teatro filmado. Todos los jueves, a las 20, el CTBA va subiendo una nueva pieza audiovisual que quedará disponible durante tres semanas. El jueves próximo: Reconstrucción (el amo del mundo), de Francisco Lumerman y el cineasta Benjamín Naishtat.

DÓNDE VER LA OBRA: En la página vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y en la del Complejo Teatral. Gratis.

Lo quiero ya

por Leni González

La potencia de un musical fermenta en su recuerdo. Si somos capaces de reconocer esas canciones días más tarde, la semilla germinó. Efecto fiesta sin receta transferible hallado por el maestro Juan Pablo Schapira, creador de música y letras, y el director Marcelo Caballero, autor del libro con Martín Goldber. Del agobio diario parieron Lo quiero ya, un mazazo a la generación sub-35, millennials apurados y aterrados por cumplir sus metas, pero también a cualquiera que transite una ciudad en busca de eso que quizá sea el éxito. "Te juro que voy, bancame que llego, la calle está imposible, pero ya me organicé. Yo puedo con todo, yo me encargo", dice la obertura, cantada por doce protagonistas que corren de un lado a otro, celular en la mano, por el laberinto Pacman armado como escenografía. Una máquina grupal coordinada como un reloj, sin desequilibrios y con dirección precisa. Ganadora de dos premios Hugo, vibra como himno a la infelicidad histérica de los que creen que otro destino los espera.

DÓNDE VER LA OBRA: En Teatrix, con suscripción.

Verme platelminto. Rara avis hecho y pensado para el streaming

por Alejandro Cruz

El Galpón de Guevara acaba de comenzar una programación de propuestas artísticas en vivo; esta obra de Gustavo Tarrío habla de la creatividad de este sistema artístico novedoso, entre el teatro y la ficción televisiva

Es en vivo y nada de falso vivo. Lo cual hace que algo de ese rito teatral se recupere y que, de paso, tienda un puente con los programas de TV en vivo. A Gustavo Tarrío, su creador, le gusta afirmar que es un programa que rinde homenaje a viejos ciclos pensados para ese formato. Pero los que habitan el set televisivo armado en El Galpón de Guevara son artistas escénicos de enorme talento. Los conductores, bailarines y performers de esta experiencia son Maruja Bustamante y Diego Velázquez. Se suman la compositora Carmen Baliero, el actor Marcos Krivocapich y el pianista Pablo Viotti. Hay otro gran aliado: el disco El gusanito en persona, del artista plástico Jorge de la Vega. En el juego de capas y de citas conviven juegos, un venado tuerto que dice haber trabajado en una película de Disney y que reclama su derecho a actuar, la atmósfera pop, algunos baches que los conductores resuelven apelando a la típica sobreactuación televisiva, un muñeco que parece hermano de algún Muppet, una fina ironía en clave pandémica y una resolución escenográfica que enaltecen al cartón pintado.

DÓNDE VER LA OBRA: Hoy, a las 21. En Alternativateatral. com, por la web de El Galpón de Guevara. $300.

Las noches blancas

por Jazmín Carbonell

En una estructura similar a la novela de Dostoievski, un hombre solitario conoce a Juan por casualidad. Lo invita a su departamento y volverá noche tras noche. Juan espera a una mujer que jamás llega. A ellos se les suma Leónida (Silvana Tomé) un personaje desopilante, enamorada del hombre solitario. "Voy a volver con una condición: no te enamores de mí", le dice Juan (Esteban Masturini) al protagonista (Nelson Rueda) y esta frase se convierte en el nudo central. Con ese requisito fatal lidiarán hasta el final. Su título alude al fenómeno en el que las puestas de sol son tardías y los amaneceres tempranos. Ese eterno día es el marco ideal para estos hombres en la búsqueda de sus identidades. Ya sin saber qué es real y qué soñado, deambulan intentando descubrirse. Ariel Gurevich, director y dramaturgo, saca a la obra de su realismo consumado y le da aire fresco. Suma canciones, audiovisuales. Un pastiche posmoderno delicado y sensible. Su sello kitsch baña la pieza y deja claro que los clásicos son de todos los tiempos.

DÓNDE VER LA OBRA: En La Nube Cultural: nubecultural.com, $ 300.

Manzi, la vida en orsai

por Pablo Gorlero

La obra que concibieronBetty Gambartes, Bernardo Carey y Diego Vila es de esos títulos que, sin dudas, dejan una señal de que se puede y se debe explorar nuestra esencia, nuestros ritmos y nuestras historias. La talentosa Julia Calvo desarrolló uno de sus mejores trabajos. Cada vez que uno la ve y la escucha siente esa diferencia, ese plus, que provoca una gran actriz en el musical. Néstor Caniglia puso su oficio y talento en un puñado de personajes que aportan a momentos conmovedores y qué suerte que Jorge Suárez se animó a protagonizarla. No hay dudas de que es uno de los mejores actores argentinos, y decidió extender y sublimar su expresión hacia la voz cantada. Personajes con la sensibilidad de Homero Manzi, Nelly Omar o Aníbal Troilo... no podrían expresarse mejor que cantando y estos tres intérpretes logran ese tránsito salpicando al público de emociones tan diversas como intensas. Qué decir, a su vez, de los arreglos musicales de Diego Vila, que permite avanzar la acción y la dramaturgia a través de esa música tan porteña.

DÓNDE VER LA OBRA: Estreno de Teatrix, por suscripción.

Buenos Aires Ballet: Resiliencia

por Constanza Bertolini

Mientras el Ballet Estable del Teatro Colón sigue en modalidad virtual y prepara un cortometraje de próximo estreno sobre La Traviata, varios de sus integrantes que forman parte también de la compañía independiente Buenos Aires Ballet darán el ansiado salto al escenario con una función a la medida de las circunstancias. De esta manera, el grupo que dirige el primer bailarín Federico Fernández transmitirá por streaming una función con el título Resiliencia, desde el Teatro Regina. El programa incluye piezas breves creadas para este contexto de distanciamiento, como una obra de Emanuel Abruzzo, reposiciones (el caso de Alfonsina, en la foto) y pas de deux del repertorio clásico. Además de Fernández, estarán en escena los bailarines del Colón Jiva Velázquez, Eliana Figueroa, Facundo Luqui, Natalia Pelayo, David Gómez y Lucía Giménez y los invitados Sofía Mentegueaga, Julieta Zabalza, Ximena Pinto, Belén Mazzola y el Grupo Cadabra. Con música en vivo del violinista Freddy Varela Montero y el pianista Ignacio Padilla.

DÓNDE VER LA OBRA: El 14 de noviembre, a las 20, por Ticketek.com.ar, $550.

Leonardo, trabajo práctico N° 1

por Mónica Berman

Una lúdica investigación del gran creador Gerardo Hochman sobre un Leonardo de mil facetas y, en simultáneo, una puesta sobre las posibilidades prácticas de lo que teorizó, lo que dibujó o lo que bocetó. Los clásicos dibujos sobre el cuerpo humano, su trabajo sobre las proporciones se multiplicarán en perspectivas: la "voz" del propio Leonardo, sus dibujos proyectados, los cuerpos que proponen movimientos y desplazamientos, que experimentan y exhiben lo que el cuerpo es capaz de hacer. Procedimientos pero también lenguajes, los constantes desafíos a la ley de gravedad que son capaces de poner en juego los cirqueros de ley. Además se transformarán en manipuladores de objetos, mostrarán la textura, la resistencia, la posibilidad de desplazamiento, los límites. La clave es poner el foco en la invención, en la investigación, en las dificultades. Cada una de las paradas requeriría una mención especial pero son muchas. Una propuesta imaginativa, inteligente, divertida y que, además, homenajea la genialidad de Da Vinci.

DÓNDE VER LA OBRA: En La Nube Cultural: nubecultural.com, $300.

Ciclo de homenaje a Carlos Guastavino

por Pablo Gianera

En su larga vida,Carlos Guastavino, cuya música circuló de manera inversamente proporcional a la retracción pública del compositor, pareció mantenerse al margen de las poéticas de moda, aunque, con un ocasional veteado neoclásico, nunca dejó de cambiar. Fue, en todo caso, el menos colorista de los compositores con huella telúrica. Ahora, cuando se cumplen 20 años de su muerte, el Festival Homenaje a Carlos Guastavino, con la dirección artística de Nancy Roldán, despliega esas cambiantes dimensiones de su obra. Hasta el jueves 29, se transmitirán, a las 21, en las redes sociales y la web del festival conciertos con sus fuertes: la voz y el piano. Entre otras piezas, podrán escucharse el martes las Canciones del alba (por el barítono Guillermo Anzorena) y la Sonata para piano en do sostenido (por Lilia Salsano). El 28, fecha del aniversario, habrá un recorrido por sus últimas piezas. Los programas, una vez emitidos, quedarán en archivo y podrán seguir viéndose.

DÓNDE VER LA OBRA: www.sonusinternationalmusicfestival.org; en el canal oficial de YouTube y la página de Facebook.

