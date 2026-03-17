Renacimiento

Jiangsu, China.- Los capullos de las magnolias blancas marcan el final del invierno y el comienzo de una siempre anhelada y bienvenida primavera. Un estallido de resurgimiento, de renovación, que destaca que el ciclo de la vida continúa, que no ha llegado a su fin. Esta auspiciosa señal es lo que observa la mujer, con el rostro iluminado con una cálida sonrisa y la mano extendida en un gesto de admiración y reverencia hacia lo que la naturaleza le brinda. Una simple y placentera comunión con aquello que surge en forma espontánea y que solo depende del paso del tiempo, de la sucesión de las estaciones. Sin la intervención del hombre, sin artificios ni estrategias efectistas, hay un arte espontáneo, genuino, que también invita a la contemplación y a la apreciación de una belleza pura que marida con el fondo rojo de los muros, color que en la cultura china indica buena fortuna. Toda una síntesis de armonía y placidez.