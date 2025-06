Repercusiones por el fallo de la Corte Suprema: ¿qué dicen los intelectuales sobre la condena a Cristina Kirchner?

La ratificación de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio a conocer ayer motivó una serie de pronunciamientos desde la esfera política, la jurídica y también desde el ámbito de la cultura. La noticia, que recorrió el mundo, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en respuesta a una declaración de la expresidenta tras conocer el fallo, en la que se mostraba “sorprendida” por los hechos actuales en la Argentina, le respondió en su cuenta de X: “Tiene razón. Que se haga justicia en Argentina es sorprendente, que tengamos un Presidente como @JMilei que cumple lo que promete, que sacó a 10M de argentinos de la pobreza, que sepultó la inflación y destapa la corrupción, también es sorprendente. Bienvenidos a un país mejor!”.

No obstante, para el escritor y abogado Marcelo Gioffré, el Gobierno no puede atribuirse victoria alguna. “Esta condena no es por Milei sino a pesar de Milei -posteó en X-. Los verdaderos héroes de esta historia son el periodismo independiente, dirigentes republicanos que se jugaron el pellejo haciendo las denuncias y los jueces. Fue lento, sí, porque se respetó escrupulosamente el debido proceso”. En otra publicación, recordó: “Cuando Lanata investigaba, Milei trabajaba para Scioli y para Corporación América. Que no venga ahora a hablar contra el periodismo: intentó el acuerdo y la impunidad y le falló porque la Corte le escupió el asado”.

El exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, publicó un “hilo” en su cuenta de X sobre el resonante caso. “La Corte Suprema decidió no intervenir y la condena a Cristina Fernández de Kirchner quedó firme. Para unos fue un acto de justicia que clausura una etapa. Para otros, esto no suena a cierre: suena a ruptura. A despojo. A derrota”, estimó. A continuación, agregó: “No se trata solo de una decisión judicial. Se trata de un golpe emocional, político y simbólico que deja a muchos en la intemperie. A los que la acompañaron, la defendieron, la sintieron propia. Yo no estoy entre ellos. Apenas intento comprender lo que ocurre”.

“Un día memorable para la recuperación del Estado de Derecho. Se consagró el principio de igualdad ante la ley”, sintetizó el constitucionalista Daniel Sabsay.

“No celebro que una persona sea presa, sí que se haga justicia, resta ahora que la sociedad finalmente debata sobre las consideraciones morales sobre la permisividad en relación con la corrupción”, consideró la periodista y escritora Norma Morandini.

La historiadora María Victoria Baratta destacó en X que la causa Vialidad había tenido un largo recorrido judicial. “Pasó por muchos jueces y fiscales, algunos nombrados por el kirchnerismo. Llegó hasta el máximo tribunal. No le convenía políticamente a Milei. Las teorías conspirativas son para los fanáticos. Es lo que es y punto. No le den vueltas realpolitikeras anacrónicas”. Y agregó: “Más se engancha la oposición con defender a una persona millonaria que claramente robó en la función pública, más lejos de sus potenciales representados y sus necesidades cotidianas van a quedar. A nadie le van a vender que la justicia es más casta que Cristina”.

Por su parte, el historiador y periodista Hernán Brienza se permitió un exabrupto: “Un país dominado por corruptos, hipócritas e hijos de puta”. En sintonía con un gag de Peter Capusotto y sus videos, el escritor Luciano Lamberti posteó: “país los hijos de puta”. Y la escritora Paula Puebla advirtió: “No saben lo que los espera”.

“Y así es como una vez más y en su peor hora, por ambición desmedida, soberbia, o simplemente por error; vuelven a activarse los engranajes de eterna resurrección del peronismo”, conjeturó el streamer y novelista Tomás Rebord. El escritor Marcelo Figueras posteó: “Ayer, una Corte compuesta por tres (3) hombres clausuró el período más largo de democracia en la Argentina: 10/12/83 - 10/6/25. Hoy vivimos en otro país, políticamente condicionado. Esto ya no es una democracia, sino un sistema cuya autoridad los demócratas desconocemos”.

La editorial Blatt & Ríos [a cargo de los escritores Mariano Blatt y Damián Ríos] informó a sus seguidores: “Hay una conmoción política en la Argentina: CFK, mayor referente de la oposición en la que muchos estamos encolumnados, fue condenada a prisión. Parece que no se puede pensar en otra cosa; nosotros sí pensamos en otras cosas, pero queríamos dejar claro que no somos indiferentes”.

Marcelo Duclos, periodista y escritor, hizo una analogía inesperada. “Videla no torturó a nadie. Tampoco ejecutó ni secuestró a nadie. Los jueces q juzgaron a la junta militar en 1985 consideraron (seguramente con buen tino) q nada de eso pudo haber pasado sin orden o complicidad del PEN. Los abogados de los militares, ante hechos consumados y probados, tuvieron más vergüenza y decoro que el kirchnerismo y justificaron el modus operandi en el marco de la guerra antisubversiva. Los que piden un papel firmado x CFK para condenarla por las rutas con sobreprecio que no van a ningún lado y q fueron otorgadas a los testaferros (q terminaron millonarios luego de ser empleados bancarios provinciales), según sus premisas, tendrían que sostener que los militares juzgados en 1985 deberían haber sido declarados inocentes. Dato, no opinión”.

Por su parte, el director de la Fundación Faro, Agustín Laje, reposteó otra publicación de Duclos con la imagen de dos botellas de vino espumoso sin abrir y la frase “Es muy temprano para las 4 de la tarde?”.

Para el filósofo Alejandro Rozitchner, Cristina Kirchner debería cumplir la condena tras las rejas. “No debería tener ningún privilegio de trato, el que haya sido presidenta es un agravante, no algo que justifique tratarla mejor”, consideró. La escritora y abogada Claudia Cesaroni explicó: “La prisión domiciliaria no es automática, por tener más de 70 años. Es una facultad de los jueces otorgarla o no. No tengo dudas de que la fiscalía federal va argumentar a favor de que en este caso no se otorgue, y si no lo consigue con el tribunal, va a ir a Casación”.

“He escuchado muchas cosas de los apologetas de la condenada: Que el fallo está ‘flojo de papeles’, que ‘ah, pero Macri’, que ‘lawfare’, que ‘proscripción’. Lo que no escuché ni leí es: ‘Es inocente’. Rarísimo”, argumentó el ensayista Alejo Schapire, que también criticó el apoyo de la izquierda a la expresidenta. “Lo de la izquierda argentina sumándose a la campaña de la impunidad no solo es una pasión por seguir siendo eternamente irrelevante (podría aspirar a ser LA oposición), también es su tradición masoquista de idiota útil de un partido que la desprecia”.

“Con el vergonzoso fallo de la Corte queda claro que los jueces y Milei son empleados de un poder mayor -opinó el escritor Sergio Olguín-. Si no nos unimos contra los poderosos y sus lacayos, no vamos a recuperar la democracia que tuvimos entre diciembre de 1983 y la llegada de estos payasos fascistas”.

A diferencia de su colega, Marcelo Birmajer sostuvo: “La justicia emitió su sentencia y los fascistas cortan la calle contra la democracia. Capone cayó por evasión de impuestos; y la colaboracionista de los islamonazis verdugos de nuestros compatriotas en Amia 1994, cae por corrupción”. En otros mensajes, Birmajer repudió los destrozos hechos por simpatizantes kirchneristas en la sede de Artear, tras conocerse el fallo.

El artista Eugenio Cuttica, en Facebook, publicó varias imágenes: del periodista Jorge Lanata, rodeado de nubes, con el gesto de “fuck you”; un retrato del fiscal Alberto Nisman y la imagen de la Bandera argentina con cadenas rotas.

En la misma red social, la actriz Katja Alemann dedicó un extenso posteo a la noticia: “Debe ser la primera kondenada aclamada por multitudes. En la mística del peronismo a nadie le importa si afanó. Al fin y al cabo no afanaron todos, mucho más, muchísimo más, y nadie los procesa? Ella saltando y saludando eufórica en el balcón de su casa, con miles afuera cantando su defensa, es una imagen antológica. La gente la ama […]. Con este alegato no quiero decir que apruebo la corrupción. Me lastima pensar que no sea impoluta. Pero en el barro de la política desgraciadamente todos están sucios”.

La escritora Beatriz Vignoli prefirió recurrir en Facebook a William Shakespeare para interpretar el hecho. “¿No es una ironía involuntaria de la realidad el que uno de los jueces se llame Rosenkrantz? Los otros dos jueces deberían llamarse Guildenstern y Claudius. En la obra homónima, son los nombres de la conspiración para matar al príncipe Hamlet, quien la desbarata usando el sello lacrado real. Su inspiración política surge del ‘viejo topo’, el rey asesinado que aparece. Les subrayo estas cositas para que algún día las disfruten al leer las obras de lxs historiadores y dramaturgos del futuro. ¡Ojalá esta vuelta del bucle donde estamos atrapados termine bien! Viviremos para contarlo. Días terribles: estamos haciendo historia”.