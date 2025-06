La escritora española Inma Pelegrín gana el Premio Lumen con una antinovela de aprendizaje

MADRID.– La escritora española Inma Pelegrín ganó hoy el Premio Lumen de novela, la tercera edición de un galardón con linaje dotado con un premio de 30 mil euros y la publicación del libro en todo el territorio de habla hispana. Fosca fue elegida entre 402 manuscritos, “una antinovela de aprendizaje” que llegará a las librerías el 25 de septiembre la novela .

Inma Pelegrín (España, Lorca, 1969) es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Psicología. Fosca cuenta la historia de Gabi, un niño que vive en una casa rural con sus padres y sus tres hermanos mayores que le hacen la vida imposible: “Un chico dotado de una sensibilidad especial que debe aprender a defenderse en un entorno claustrofóbico y hostil donde sin embargo es posible la ternura. El lenguaje es un personaje más de esta antinovela de iniciación con elementos de thriller rural y ecos que van de Ana María Matute a Jesús Carrasco. Una historia que se lee con los sentidos y el corazón”, expresó el fallo del jurado.

Gabi tiene las manos cubiertas con verrugas y debe llevar guantes todo el día. Siempre acompañado por su perra Sombra, y bajo el cuidado de su madre y de su vecina Marcela, se deberá enfrentar a la pesquisa de un crimen y de una tragedia.

Después de una deliberación donde quedaron cuatro títulos seleccionados, Fosca se impuso a las demás ficciones y obtuvo la mayoría de los votos del jurado compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Clara Obligado, quien obtuvo el premio en 1996 por La hija de Marx; Lola Larumbe, directora de la librería Rafael Alberti en Madrid, y María Fasce, directora literaria de Lumen.

Inma Pelegrín, a la derecha, junto al jurado del Premio Lumen: Medel, Obligado, Fasce y Larumbe (de izquierda a derecha) Gentileza

Medel opinó que la narrativa de Pelegrín tiene reminiscencias a la literatura de Selva Almada y a la de Agota Kristof. Obligado sostuvo que “esta es la novela de una poeta” y destacó la mezcla de lo poético como el habla popular. “Es una novela con tensión narrativa desde la primera página. Es una novela y a veces cruel; es antigua y a la vez moderna; las palabras están esculpidas una a una”, apuntó Larumbe. “Cada acción se adentra en un clima sombrío donde algunas sombras luchan por abrirse a la luz”, escribió González-Sinde.

“Me sentido muy emocionada que mencionaran en el fallo a Ana María Matute. Uno de mis libros favoritos es El olvidado Rey Gudú. Ese universo me ha fascinado siempre”, dijo la autora ganadora. Pelegrín es autora de libros de poesía como Trapos sucios (2008), Óxido (2008, Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego), Universo improbable (2009), Cuestión de horas (2012, Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez), Error de cálculo (2016), Todas direcciones (2020, Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza) y La teoría de las cosas (2022, Premio Jaén de Poesía). Fosca es su primera novela.

El certamen recibió 402 manuscritos procedentes de Argentina (79), Colombia (40), Chile (16), España (192), Estados Unidos (12), México (46), Perú (6) y Uruguay (11).

En la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, donde funcionó la Residencia de Señoritas, por donde pasaron figuras como Elena Fortún y María Zambrano antes de la Guerra Civil, se llevó a cabo el anuncio del premio ante un concurrido auditorio. El sello Lumen fue fundado en Barcelona en 1960 por Esther Tusquets, impulsora de la visibilidad de la literatura escrita por mujeres. Desde 1990 hasta 1994 se celebró el Premio Femenino Lumen, heredero de esa iniciativa. El Premio Lumen de novela regresó en 2023 para brindar este espacio a las autoras de toda habla hispana.

El inicio de Fosca

“Todavía no se han callado los grillos y ya están cantando las chicharras. A pesar de lo temprano que es, chillan como si fuera mediodía. Es un ruido aburrido, tanto que a veces se te olvida que las estás escuchando y de pronto, no sabes por qué, te das cuenta de que las habías dejado de oír aunque no han parado ni un segundo de chirriar, entonces es como si subieran el volumen, todas a la vez. Como si crujieran dentro de tu cabeza.

Las oigo desde la cama. Mis hermanos duermen. Por suerte no han empezado todavía con el festival de peos. Todas las mañanas lo mismo. En cuanto se despiertan, empieza el concierto y cuanto más fuerte se escuchan los peos más asco me da y más lo disfrutan, retorciéndose en el colchón, apretando todo lo que pueden, que cualquier día se les darán la vuelta los culos como a las gallinas cuando se les atasca el huevo. Luego salen corriendo a mear a la calle en calzoncillos, haciéndose la zancadilla y dándose, unos a otros, empujones y castañetas en la picha.

Mejor me levanto ahora antes de que lo hagan estos tres y empiecen con sus mierdas. No quiero llevarme una colleja por estorbarles en su carrera hacia la tapia. Me ponen de muy mala leche y a ellos les gusta hacer todo lo que me encangrena. Su deporte favorito es verme jodido, a ser posible llorando. Mejor me voy con Madre a la cocina.”