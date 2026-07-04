Hygea, una editorial con nombre de diosa griega dio a luz una librería virtual con títulos de ciencia y técnica

De Hygea Ediciones, sello dedicado a libros sobre ciencias de la salud que dirige desde 2015 la médica pediatra y editora Jorgelina Taveira, nació Hygea Librería, tienda virtual con un amplio catálogo de libros de ciencia, técnica y divulgación para el público general, profesionales y estudiantes universitarios. La diosa griega de la salud, la limpieza y la prevención, hija de Asclepio (el dios de la medicina), se llama Hygea; de su nombre proviene la palabra higiene.

“Hygea Librería es la única de su especie en el país y cuenta con casi trescientos títulos, que elijo personalmente -dice Taveira a LA NACION-. La inmensa mayoría es de producción argentina: las editoriales de universidades nacionales son las grandes protagonistas, lo que ayuda a que los precios sean realmente accesibles. Incluimos títulos de la colección Ciencia que ladra, de Siglo XXI; de El Gato y La Caja y de Tanta Agua, entre otras. Hay también algunas traducciones, como las de Katz Editores, y libros de producción extranjera, como los de Fondo de Cultura Económica”. Se hacen envíos gratis por una compra mayor de $90.000.

Jorgelina Taveira, médica pediatra y editora de libros de salud Gentileza Hygea Ediciones

Los libros se dividen en dos grandes anaqueles virtuales: técnicos y de divulgación. “Están organizados por categorías y, entre ellas, hay una especial: la colección de Mujeres Autoras, donde se reúnen todos los títulos de la librería escritos por mujeres -señala la editora-. Otra categoría pensada para que el público aproveche el envío es la de Combos de libros”. No se comercializan títulos de ciencias sociales, aunque sí de historia de la ciencia y de bioética.

En Hygea Librería se encuentran libros de ciencia y divulgación de autores argentinos y editoriales universitarias Gentileza Hygea Ediciones

En plena temporada de la Copa del Mundo, se ideó una sección especial con libros de ciencia y fútbol como La pelota no se ensancha: 11 historias de fútbol y matemática para brillar en asados (Tanta Agua, $28.000), de Pablo Groisman con ilustraciones Gofel y prólogo de Eduardo Sacheri; La pelota siempre al 10. Problemas del fútbol resueltos con matemática (editorial de la Universidad Nacional del Litoral, $23.500), de Marilina Carena, y también Y la pelota se hizo satélite (editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, $13.500), de José Gallo, entre otros.

La Copa del Mundo tiene una sección especial, con libros de ciencia y fútbol Gentileza Hygea Ediciones

La librería cuenta además con un blog de ciencia donde se publican noticias sobre los avances científicos en la Argentina y logros de profesionales argentinos en otras partes del mundo.

Entre otros materiales, Hygea Librería tiene juegos didácticos como una pantonera de nubes, un rompecabezas de anatomía, cartas médicas para jugar al truco y fanzines de Cassandra Editora sobre Leonardo da Vinci y Albert Einstein. En una sección sobre ciencia y arte, se encuentran los dos tomos de Ciencia monstruosa, de Alberto Díaz Añel, donde se describen los monstruos del cine y de la literatura desde el punto de vista científico (editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, $18.000 cada uno; $30.900 los dos), de la editorial de la Universidad de Nacional de Córdoba; una obra de teatro que explica la física en Newton en los sueños de Alicia, de José Gallo, con prólogo de Diego Golombek (editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, $13.500), y En primera persona, seis relatos autobiográficos de Julio Verne de Los Lápices Editora ($26.000). Como corresponde, la sección de libros para chicos está bien nutrida.