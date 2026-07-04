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Fútbol en el museo: cincuenta hitos del Mundial se reviven en el Decorativo

Medio centenar de tapas de la revista “El Gráfico”, publicadas desde 1930, integran “Retrospectiva de una pasión”; la muestra gratuita busca promover “la convivencia a través de los valores del deporte”

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Tapa del 3 de julio de 1990
Tapa del 3 de julio de 1990Gentileza Torneos/MNAD

Diego Maradona levanta la copa, tras ganar el Mundial en México en 1986. Daniel Passarella hace lo propio en la Argentina, en 1978. Y Lionel Messi celebra la victoria en Qatar, en 2022. Todas esas emociones juntas se viven en estos días al pasar por el Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD), sobre la Avenida del Libertador 1902. La reja perimetral del Palacio Errázuriz se transformó en una galería a cielo abierto, donde se exhiben portadas emblemáticas de la revista El Gráfico.

Recuperar un rollo de papiro carbonizado o secciones desaparecidas de un Rembrandt parecía algo imposible

Dentro del museo, Retrospectiva de una pasión se completa con otras veinticinco tapas de la revista que marcó con su edición en papel hasta 2018 una era en la historia del periodismo argentino. De esa manera es posible revivir medio centenar de momentos históricos de la selección argentina de fútbol, desde el primer mundial disputado en 1930. La exposición propone un “recorrido emocional” por los jugadores, partidos e historias que marcaron a generaciones de argentinos, e invitan a revivir los sentimientos que acompañan cada Copa del Mundo.

Tapa del 1 de julio de 1986
Tapa del 1 de julio de 1986Gentileza Torneos/MNAD

Organizada por la productora Torneos y el MNAD, esta muestra que puede verse hasta mediados de agosto con entrada gratuita se enmarca en las acciones de las Fundación Norma y Leo Werthein en América Latina para promover “la convivencia a través de los valores del deporte, con actividades enfocadas en la educación, la cultura y la inclusión”. Las imágenes reflejan abrazos, alegrías, derrotas, ilusiones y recuerdos compartidos por millones de personas.

Tapa del 18 de diciembre de 2022
Tapa del 18 de diciembre de 2022Gentileza Torneos/MNAD

“Para el Museo Nacional de Arte Decorativo, esta muestra permite poner en valor un patrimonio que trasciende lo deportivo –opina Hugo Pontoriero, director del Museo Nacional de Arte Decorativo-. El Gráfico es un archivo histórico del fútbol argentino, y sus portadas constituyen además un testimonio excepcional de la evolución del diseño gráfico, la fotografía y la cultura visual del país”.

Tapa del 2 de agosto de 1930
Tapa del 2 de agosto de 1930Gentileza Torneos/MNAD

Fundada en 1919, El Gráfico nació como una revista dedicada al interés general. Luego se enfocó en el deporte, y en las personalidades más importantes de ese universo. “Trascendió las fronteras de Argentina y se consolidó como referente en Latinoamérica -señala Arturo Puig, director de El Gráfico web- por su calidad periodística y por entender que el fútbol es mucho más que un deporte: es una pasión. Nuestras tapas capturaron ese sentimiento”.

Tapa del 27 de junio de 1978
Tapa del 27 de junio de 1978Gentileza Torneos/MNAD

Para agendar:

Retrospectiva de una pasión en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902), hasta mediados de agosto con entrada gratis.

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