Sarah Jessica Parker lee dos libros por día para elegir al ganador de un prestigioso premio: “Es intenso y agotador”

Sarah Jessica Parker (Nelsonville, Ohio, 60 años), mundialmente reconocida como Carrie Bradshaw, el papel que interpretó en la serie Sex & the City y en las siguientes películas y secuelas del exitoso formato televisivo, siempre quiso ser mucho más que eso. Lo revela, entre otras cosas, su perfil de Instagram, donde acumula 9,8 millones de seguidores. Y, a propósito de libros, una de las aficiones que revela en su biografía la llevó a lanzar el sello editorial bautizado con sigla de su nombre, SJP Lit, proyecto al que destina buena parte de su tiempo.

Así, en la última década, la actriz y empresaria fue labrando un perfil para insertarse en el mercado editorial —entre otros trabajos en esta dirección, hizo su paso por el grupo Penguin—. De manera que no es azaroso que en diciembre los organizadores del prestigioso Premio Booker la hayan presentado como uno que los cinco jurados que elegirá al ganador de 2025. Presidido por el escritor irlandés Roddy Doyle, el panel de especialistas se completa con la novelista Ayobami Adabaya, el crítico Chris Power y la autora Kiley Reid.

Parker, que tiene su propio sello editorial, dijo que su nueva labor como jurado de los premios Booker es intenso, pero es "la emoción de su vida" Cindy Ord - Getty Images North America

Tras el nombramiento, en una entrevista para The New York Times, Parker afirmó que la propuesta le resultó “intimidante” al mismo tiempo que es “la emoción de su vida”. “Pienso en los jueces como académicos, eruditos, experimentados en formas en las que yo simplemente no lo soy. No cursé educación superior. No tengo ningún título”.

La semana pasada, en la gala literaria de PEN America, la actriz admitió que se siente honrada por ser una de las responsables de elegir la mejor obra de ficción del año escrita en inglés, a la vez que reveló que el trabajo puede ser también también “agotador”. En una entrevista con Page Six, realizada en la alfombra roja del evento del jueves pasado en Nueva York, declaró: “Es intenso leer esa cantidad de libros, el volumen es difícil de comunicar, hay tantos libros que leer en un mes... es algo realmente especial”, afirmó después de asegurar que leía hasta dos libros al día. “Cualquier oportunidad que exista para leer, la aprovecho”.

Desde pequeña, Parker demostró su pasión por la literatura, fomentada por su madre y que ha querido transmitir a sus tres hijos, fruto de su matrimonio con el actor Matthew Broderick. “Siempre teníamos un montón de libros en casa y visitábamos la biblioteca con frecuencia. No nos permitían salir de casa sin un libro en la mano, ni siquiera cuando éramos pequeños y no sabíamos leer. Ella [su madre] nos leía constantemente, así que hice lo mismo con mis hijos y llegaron a la misma conclusión: que los libros son los mejores amigos que uno puede tener”, admitió al medio estadounidense.

Precisamente, Parker acudía el jueves a la gala literaria PEN America porque fue premiada por su compromiso con la libertad de lectura, por su trabajo en el documental The Librarians sobre la censura literaria en Estados Unidos y por “impulsar las voces subrepresentadas” en su sello editorial. Ella no quiso dejar pasar la oportunidad de pronunciar un contundente discurso tras recoger el premio: “Hoy, como editora, madre y lectora, aún asombrada y maravillada por lo que los libros pueden lograr, estoy furiosa por la creciente ola de prohibiciones de libros en bibliotecas escolares públicas, bibliotecas municipales y la reciente prohibición de libros en la biblioteca de la Academia Naval de Estados Unidos”. Y aseguró que censurar un libro era “limitar la imaginación, la curiosidad, la conexión, la empatía y la inspiración”.

Desde 2021, PEN America documentó la prohibición de más de 16.000 libros en todo el país. Según explican desde la propia organización, estas cifras no se veían desde la década de los cincuenta, cuando Estados Unidos perseguía cualquier atisbo de ideología comunista en los escritos.

Esta tarde, a las 18 (hora Argentina) se conocerán los ganadores del Booker Prize internacional, es decir, el certamen para ficciones traducidas al inglés. Seis libros integran la shortlist: On the Calculation of Volume I, de Solvej Balle (traducido del danés por Barbara J. Haveland); Small Boat, de Vincent Delecroix (traducido del francés por Helen Stevenson); Under the Eye of the Big Bird, de Hiromi Kawakami (traducido del japonés por Asa Yoneda); Perfection, de Vincenzo Latronico (traducido del italiano por Sophie Hughes); Heart Lamp, de Banu Mushtaq (traducido del canarés por Deepa Bhasthi); y A Leopard-Skin Hat, de Anne Serre (traducido del francés por Mark Hutchinson).