Abrazo simbólico de vecinos al Museo Scaglia de Mar del Plata

Un grupo de vecinos autoconvocados se reunió el fin de semana ante las puertas Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, en la Plaza España, de Mar del Plata, para expresar su rechazo a la decisión del Ente Municipal de Turismo y Cultura de trasladar a otro sitio el acuario que funciona en ese espacio desde hace más de tres décadas. Se hizo un abrazo simbólico a la institución.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia está ubicado sobre la Plaza España MAXIMILIANO AMENA

En el acto hablaron el periodista Nino Ramella, expresidente del Ente de Cultura; el biólogo Ricardo Bastida; la licenciada Mabel Zecca y la técnica en gestión cultural Marcela Villán, miembros de la Red Cultura para el Desarrollo y dirigentes sindicales. Tanto la instalación de una pizzería de la cadena Kentucky adosada al edificio del Scaglia como la desaparición del acuario despertaron las críticas de un sector de la comunidad marplatense.

Desde el la intendencia de General Pueyrredón, a cargo de Guillermo Montenegro, indicaron que la decisión seguía el “criterio ético” de no exhibir animales en cautiverio y que las especies del acuario estarían al cuidado de personal idóneo. La medida originó un debate entre concejales oficialistas y opositores.

En el “abrazo” al Scaglia se remarcó la necesidad de preservar un “activo cultural indispensable para investigadores” y se criticó la falta de asesoramiento científico para tomar la medida. “Es un desguace sin sentido”, dijo Ramella a LA NACION. Trascendió que se sería trasladado a un establecimiento privado en la zona de Batán.

“Las razones expresadas oficialmente fueron que no es aconsejable tener animales en cautiverio y que estaba en estudio la posibilidad de dotar al organismo de dispositivos digitales que reemplacen la tarea educativa del acuario -agregó Ramella-. Esos argumentos fueron refutados por científicos que han sostenido que la labor educativa del acuario, que tiene convenio con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, no es reemplazable por dispositivo digital alguno, además de argumentar que tratándose de invertebrados no hay inconvenientes y que los acuarios del mundo los tienen”. Señaló además como contradictoria la postura de la intendencia de no querer tener a animales en cautiverio y a la vez enviarlos a un parque privado.

“Este museo es un orgullo de los marplatenses, no solo por sus colecciones sino además porque es clave para la educación de nivel primario y secundario -dijo en el acto el reconocido doctor en Ciencias Naturales Ricardo Bastida-. Tengo muchos años en mi actividad y he pasado gobiernos de todo tipo y circunstancias diversas, pero estos que estamos viviendo acá es una experiencia única. Nunca viví algo parecido". Bastida afirmó que animales como los del acuario suelen vivir mucho más allí porque no tienen predadores y cuentan con “alimento asegurado y asistencia veterinaria”.

La licenciada Mabel Zecca, miembro de la Red Cultura para el Desarrollo, mostró su preocupación y acusó “problemas graves” en la gestión de Montenegro.

En alusión al director del Ente de Turismo y Cultura, Francisco Taverna, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, Cristian Milasincic, dijo que había que designar al frente del área del Cultura a alguien idóneo. “La persona que hoy está ocupando ese cargo no tiene ni idea de eso y en lo único que piensa es en hacer fiestas, boliches y cafecitos en los lugares de la cultura marplatense”, opinó.

Hasta ahora, Taverna no respondió las consultas de este diario.

