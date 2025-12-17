A 250 años de su nacimiento, las cinco mejores películas basadas en libros de Jane Austen

Este martes se cumplieron 250 años del nacimiento de una de las escritoras más influyentes de la literatura universal. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Hampshire, Inglaterra, y fue la séptima hija del reverendo George Austen. Aunque publicó sus novelas a comienzos del siglo XIX en un mundo en el que las mujeres no eran aceptadas como hábiles escritoras, sus personajes, conflictos y observaciones sociales lograron ser valoradas por millones de personas conforme fue pasando el tiempo.

Es por eso que el cine volvió una y otra vez sobre sus libros para reimaginar sus historias en el marco audiovisual. En homenaje a su legado, te dejamos una selección de las cinco mejores películas basadas en sus novelas:

1. Sensatez y sentimientos (1996)

Dirigida por Ang Lee y estrenada en 1996, Sensatez y sentimientos se consolidó como una de las adaptaciones más prestigiosas del universo Austen. La historia se centra en las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, dos jóvenes de la Inglaterra del siglo XIX que, tras la muerte de su padre y la pérdida de la herencia familiar, se ven obligadas a mudarse y a enfrentar un futuro incierto. Mientras Elinor encarna la razón, el autocontrol y la prudencia, Marianne representa la pasión, el impulso y la entrega absoluta al amor.

Esta película se encuentra inspirada en la primera novela de Jane Austen en ser publicada (Foto: Redes Sociales)

El guion estuvo a cargo de Emma Thompson, quien además protagonizó el film junto a Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman. Tras su estreno, recibió un amplio reconocimiento de la crítica y la industria: ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática y al Mejor Guion, obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín y le valió a Emma Thompson su segundo Premio Oscar, esta vez como guionista, entregado por Sir Anthony Hopkins.

Actualmente, se encuentra disponible para ver en Netflix con una duración de 2 horas y 16 minutos.

2. Orgullo y prejuicio (2005)

Estrenada en 2005 y dirigida por Joe Wright, Orgullo y prejuicio es una de las adaptaciones más reconocidas y populares de la obra de Jane Austen. La película se basa en la novela publicada por primera vez el 28 de enero de 1813 de manera anónima, considerada la más célebre de la autora y una de las primeras grandes comedias románticas de la historia de la literatura.

La trama gira en torno a las cinco hermanas Bennet: Jane (Rosamund Pike), la mayor y de carácter dulce; Elizabeth, conocida como Lizzy (Keira Knightley), inteligente, irónica e independiente; Lydia (Jena Malone), impulsiva y despreocupada; Mary (Talulah Riley), reservada y reflexiva; y Kitty (Carey Mulligan), influenciable y tímida. Todas viven junto a sus padres en Longbourn, una propiedad rural cuya herencia, ante la ausencia de varones, quedará en manos de su primo, el señor Collins. En ese contexto, la señora Bennet concibe el matrimonio como la única posibilidad de asegurar el futuro de sus hijas.

La película es recordada por la gran actuación de Keira Knightley como Elizabeth Bennet (Foto: Redes Sociales)

El film recibió cuatro nominaciones a los premios Oscar: Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección de Arte y Mejor Diseño de Vestuario. Actualmente, se encuentra disponible en Prime Video y tiene una duración de 2 horas y 1 minuto.

3. Emma (2020)

Estrenada en 2020, Emma es una película británica dirigida por Autumn de Wilde y escrita por Eleanor Catton, basada en la novela homónima de Jane Austen. La historia original corresponde a la cuarta novela de la autora inglesa, publicada en 1815 en tres volúmenes, y se distingue dentro de su obra por el retrato irónico de su protagonista.

La película está protagonizada por Anya Taylor-Joy, quien da vida a Emma Woodhouse, la hija de un rico terrateniente que vive en un pequeño pueblo rural. Inteligente, privilegiada y convencida de su talento para unir parejas, Emma disfruta desempeñarse como casamentera entre sus conocidos, en especial con su protegida Harriet Smith (Mia Goth), una joven de origen humilde. Sin embargo, sus buenas intenciones derivan en una cadena de malentendidos y enredos sentimentales.

Anya Taylor-Joy es quien da vida a la caótica Emma Woodhouse (Foto: Redes Sociales)

A lo largo del relato, la protagonista se ve obligada a enfrentarse a sus propias contradicciones y a revisar su visión del amor, hasta descubrir que aquello que buscaba para los demás siempre estuvo más cerca de lo que imaginaba para ella misma, de la mano de su amigo, George Knightley (Johnny Flynn).

Actualmente, la película se encuentra disponible en Prime Video y tiene una duración de 1 hora y 59 minutos.

4. Persuasión

Estrenada en 2022, Persuasión es una película dramática dirigida por Carrie Cracknell. Se trata de la última obra que escribió la autora inglesa, publicada de manera póstuma en 1818, y una de las más maduras y melancólicas de su producción literaria.

Persuasión (2022) se encuentra protagonizada por Dakota Johnson (Foto: Redes Sociales)

La historia se centra en Anne Elliot, una joven perteneciente a una familia aristocrática venida a menos que, años atrás, fue persuadida por su entorno para rechazar al hombre que amaba, el capitán Frederick Wentworth, debido a su baja posición social y a la falta de estabilidad económica. Esta decisión marcará su vida para siempre y la hundirá en un profundo arrepentimiento. Sin embargo, debido a una serie de dificultades financieras que afectan a la familia de Sir Elliot, Anne y Wentworth volverán a encontrarse.

La película está protagonizada por Dakota Johnson en el papel de Anne Elliot, acompañada por Cosmo Jarvis como Frederick Wentworth y Henry Golding como Mr. Elliot, dando una adaptación más actualizada de la obra. Actualmente, Persuasión se encuentra disponible para ver en Netflix y tiene una duración de 1 hora y 49 minutos.

5. Mansfield Park (1999)

Estrenada en 1999, Mansfield Park es una comedia romántica británica basada en la novela de Jane Austen. La película fue escrita y dirigida por Patricia Rozema y se distingue por ofrecer una lectura más audaz y crítica del texto original.

Mansfield Park es considerada una de las adaptaciones más audaces (Foto: Redes Sociales)

La historia sigue a Fanny Price, interpretada por Frances O’Connor, una joven que es enviada desde muy pequeña a vivir con sus tíos adinerados en la mansión de Mansfield Park. Allí recibe una educación destinada a formarla según las normas y costumbres de la alta sociedad, con la expectativa de que logre un matrimonio conveniente. Sin embargo, Fanny se revela como una mujer inteligente, sensible e independiente, cualidades que la colocan en tensión constante con el entorno que intenta moldearla.

Actualmente, la película se encuentra disponible en Prime Video y tiene una duración de 1 hora y 51 minutos.