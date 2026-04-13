Se reveló la identidad de Freida McFadden, la autora de “La asistenta”: es la doctora Sara Cohen

Cuatro años después del relanzamiento del thriller psicológico La asistenta, y meses después del estreno de la adaptación cinematográfica, se dio a conocer la verdadera identidad de la autora best seller tras el seudónimo de Freida McFadden. En una entrevista con el diario estadounidense USA Today, la doctora Sara Cohen (Nueva York, 1980), que vive con su familia y aún trabaja como especialista en lesiones cerebrales en Boston, reveló que había elegido el seudónimo para preservar su actividad como médica y que usaba pelucas para las fotos de prensa. “No sé cómo peinarme”, confesó.

“He llegado a un punto en mi carrera en el que estoy cansada de tener que guardar este secreto. Estoy cansada de que la gente debata si soy una persona real o tres hombres -dijo la escritora, en medio de rumores que llegaron a atribuir sus libros a la inteligencia artificial generativa-. Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar”. Para confirmarlo, este año sumará dos novelas a la veintena que ya lleva publicada: en mayo, saldrá The Divorce y, en octubre, The Wicht.

Thrillers de McFadden: "La asistenta" y "El novio"

Su objetivo era mantener el secreto hasta que se retirara definitivamente de su trabajo como médica. “Es mucho más aburrido que todo lo que ocurre en mis libros”, ironizó. Insistió en que sus lectores debían seguir llamándola Freida y que continuará firmando con seudónimo.

Sydney Sweeney volverá a encarnar a Millie en "El secreto de la asistenta" Prensa HBO Max

La asistenta fue llevada al cine por Paul Feig con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en los papeles protagónicos. McFadden se hizo muy popular con este thriller autopublicado en la plataforma Kindle Direct Publishing en 2019, que narra la historia de Millie, una expresidiaria que comienza a trabajar para una familia adinerada. La novela -que inició una serie a la que siguieron El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila- vendió más de dos millones de ejemplares y sus otras novelas -El novio, El recluso y Querida Debbie, entre otras- llegaron a vender más tres millones de ejemplares. Tras el éxito de La asistenta, El secreto de la criada será llevada al cine con Swenney como Minnie y Kirsten Dunst.

Cohen contó que escribe ficciones desde hace décadas. Su primer thriller psicológico fue Dead Med, que sigue a una estudiante de medicina que desentraña muertes trágicas y misteriosas de sus compañeros de clase, al que siguió Brain Damage.

“Aunque no he dicho mi nombre real hasta ahora, siento que he compartido mi verdadero yo todo el tiempo, y todo lo que les he dicho ha sido la verdad -dijo Cohen-. Aunque el nombre será una sorpresa, nada más lo será. Siempre he sido sincera con mis lectores”.