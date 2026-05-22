La obra de la “icónica y disruptiva” Clarice Lispector pasa a un sello de formato pequeño y precios accesibles del grupo Penguin Random House

Las ediciones en español de los libros de la escritora brasileña nacida en Ucrania Clarice Lispector (1920-1977) será publicada por el sello DeBolsillo, del megagrupo Penguin Random House (PRH). Tras el acuerdo firmado por el hijo de la autora, el economista y escritor brasileño Paulo Valente, las obras de la autora de Cerca del corazón salvaje -que administra la agencia literaria Carmen Ballcells- seguirán saliendo en el sello español Siruela en formato de tapas duras (trade) y, a partir de este año, en DeBolsillo (con las mismas traducciones de Siruela), de PRH, en un formato más económico de tapas blandas. Ambos tipos de ediciones se comercializarán en el mercado local.

De este modo, editoriales como Corregidor –donde se publicaron las grandes novelas de la autora en traducciones hechas en la Argentina desde la década de 1970, con La araña– perdieron los derechos. Antes, sus libros salían en El Cuenco de Plata. La noticia se puede leer como otra señal del debilitamiento del sistema editorial argentino en el mercado internacional de derechos de autor.

Como esto no impacta en los títulos de Lispector lanzados por la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica –entre ellos, el recomendable Todos los cuentos, con traducción de la mexicana de origen brasileño Paula Abramo y prefacio y organización del estadounidense Benjamin Moser (biógrafo de Lispector)– los lectores latinoamericanos podrán optar entre al menos dos versiones de un mismo título.

Clarice Lispector en ediciones de bolsillo y más accesibles

Desde PRH, confirmaron que la obra de Lispector se publica en colaboración con Siruela, “en un acuerdo para potenciar la circulación de su obra en América Latina en una edición bolsillo de precios accesibles, desde $ 19.999 a $ 39.999″. En las portadas se consignan ambos sellos. “Celebramos a la escritora brasileña más icónica, disruptiva, venerada y atrevida del siglo XX, con la publicación de sus obras completas –remarcan–. Los lectores que lean estos libros por primera vez se encontrarán con una literatura absolutamente moderna, audaz y extraordinariamente sugerente, conocerán a una autora pionera del modernismo y el feminismo en la literatura”. La biblioteca completa de Lispector terminará de publicarse en 2027.

Al tratarse de una coedición con Siruela, en DeBolsillo se usan las traducciones del portugués que circularon en España. El escritor español Basilio Losada tradujo Cerca del corazón salvaje, la profesora española Elena Losada hizo una cuestionada versión de Agua viva, además de Todas las cartas; Cristina Sáenz de Tejada y Juan García Gayo tradujeron Aprendizaje o El libro de los placeres; la argentina exiliada en España Ana Poljak tradujo La hora de la estrella; la uruguaya y Premio Cervantes Cristina Peri Rossi, Elena Losada, García Gayo y los escritores argentinos Marcelo Cohen y Mario Morales colaboraron para la edición española de Todos los cuentos, y el español Alberto Villalba Rodríguez tradujo la genial novela La pasión según G. H.