La unión de Norberto Frigerio (diario LA NACION), Adriana Rosenberg (Fundación PROA) y Gerardo Della Paolera (Fundación Bunge y Born) hizo posible "Todos los tiempos el tiempo", para obras "in progress"

Con el dinero solo no alcanza pero sin dinero es más difícil concretar un proyecto de escritura creativa. A diferencia de otras convocatorias, el flamante Premio Estímulo a la Escritura "Todos los tiempos el tiempo", presentado en sociedad este mediodía mediante la plataforma estrella de la pandemia (Zoom), distribuirá $ 1.800.000 entre seis proyectos de obras en desarrollo. Asociadas para apoyar a la comunidad artística y cultural del país, Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y LA NACION convocan a escritores, dramaturgos, guionistas e ilustradores argentinos de 20 a 40 años a presentar un proyecto original e inédito, en seis categorías: ficción (novela, novela corta y selección de cuentos), no ficción creativa (crónicas, ensayos narrativos, perfiles), guión (cinematográfico o para una serie web que no supere los 130 minutos), obra de teatro de una hora estimada de duración, novela gráfica y álbum ilustrado para el público infantil. La convocatoria estará abierta desde este viernes hasta el 20 de octubre. Las bases y condiciones del premio se pueden consultar en este enlace y los interesados pueden enviar sus consultas a premioestimulo@gmail.com.

Desde la Biblioteca de la Fundación Proa, en La Boca, representantes de los tres organizadores del premio se refirieron a "Todos los tiempos el tiempo". La directora de la Fundación Proa, Adriana Rosenberg, adelantó que se había conformado una "alianza para el futuro" y que probablemente habrá una segunda edición del premio en 2021, y así sucesivamente, como diría Silvina Ocampo. Gerardo Della Paolera, de la Fundación Bunge y Born, indicó que aunque el momento actual exige "extremar los recursos", desde la institución que dirige han decidido apoyar económicamente un proyecto destinado a las letras y humanidades, de carácter federal. A su turno, el director de Relaciones Institucionales de LA NACION, Norberto Frigerio, luego de reivindicar el poder democrático de disenso y consenso de la palabra, destacó que el concurso permite presentar proyectos grupales, de hasta cuatro autores. El lanzamiento del premio coincide con los festejos del 150° aniversario de este diario.

Participaron desde Barcelona, París y Buenos Aires, respectivamente, los cuatro integrantes del jurado: la escritora Pola Oloixarac; el director de teatro, actor y dramaturgo Alfredo Arias; la historietista, ilustradora infantil y diseñadora textil Sole Otero (que celebró el hecho de que se hayan incluido las categorías de novela gráfica y libro álbum ilustrado), y el ensayista, crítico y traductor Pablo Gianera. "Entre los cuatro representan las disciplinas de escritura agrupadas en este concurso", dijo Gastón Solari Yrigoyen, responsable de Relaciones Institucionales de Fundación Proa. Evidente signo de los tiempos, los jurados deberán organizarse para coordinar el trabajo a distancia.

La potencia de una visión

Están aseguradas, entonces, seis nuevas creaciones artísticas para 2021. "Me parece genial que se premie las posibilidades de una obra, la potencia de una visión -dijo con entusiasmo Pola Oloixarac, desde Barcelona, a este medio-. Así, la idea se despliega en paralelo a la plata, te la vas gastando a medida que escribís, es una coreografía utópica; hay mucha literatura sobre objetos empeñados para terminar libros que luego deben salir en busca de un comprador. Lo más habitual es ese esquema telocéntrico, enfocado en el fin. Pero, como ha demostrado 2020, el fin es lo que nos rodea". Según la autora de Mona, lo que pase luego con esa visión es otro asunto. "Depende puramente de las autoras y autores", agregó.

Para Pablo Gianera, el hecho de escribir sobre un acontecimiento excepcional presenta la dificultad de determinar en qué consiste la excepcionalidad del acontecimiento, distinta para cada uno y diferente en cada lugar del país. "Para un escritor joven, nunca fue más fácil que ahora ofrecer sus invenciones a la lectura; ahí están las redes para probarlo-señaló-. Pero esa misma facilidad, por su difusión anárquica, está privada de dos auxilios cruciales: el juicio crítico y el apoyo económico. Antes que a la vanidad, los premios sirven a estas causas, más urgentes todavía en un tiempo de aislamiento territorial".

Los interesados en concursar deben contar con un mínimo de páginas ya escritas o ilustradas, preparar una sinopsis y borradores o versiones provisorias de la obra en proceso. Estos borradores deben tener un grado de avance tal que le permitan al autor, en caso de ser distinguido como ganador de su categoría, terminar la obra en un plazo de seis meses a partir de la entrega del premio. Como se dijo, los proyectos tienen que ser inéditos y estar escritos en idioma español. Si bien el premio no contempla la publicación de las obras presentadas, los ganadores de cada categoría participarán en el otoño del año próximo de un evento en el que se invitará a referentes del mundo editorial.

Las obras en proceso tienen que vincularse, directa o indirectamente, con uno o diversos aspectos de los tiempos excepcionales del contexto actual. Atención cultores de los "diarios de pandemia" y las predicciones apocalípticas: se valorarán especialmente los tratamientos originales de la temática.

El 10 de diciembre próximo se anunciarán los ganadores de cada categoría, que recibirán $ 300.000 cada uno con el propósito de que las obras premiadas vean la luz en un futuro no tan lejano: el otoño de 2021. Además, el jurado otorgará hasta dieciocho menciones de honor. Los seleccionados participarán de una clínica de escritura entre enero y abril del año próximo, a cargo de un destacado referente del campo literario y cultural, con el objetivo de que el proyecto germine gracias al cruce interdisciplinario entre creadores de distintos géneros y formatos.

