Semana Negra BA: el festival de literatura policial no palidece y suma invitados a “los sospechosos de siempre”

Hasta el sábado, la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261) será sede de la tercera edición del festival Semana Negra BA, dedicado al género negro, al cuidado del escritor y guionista conocido a secas como Loyds y auspiciado por el Ministerio de Cultura porteño, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura. En 2025, asistieron más de cuatro mil personas. Este miércoles, después del acto de inauguración y la presentación de los invitados internacionales, previstos para las 18, Guillermo Saccomanno arremeterá con las palabras de apertura.

“El discurso inaugural siempre tiene que ver con el género negro, pero su contenido queda al arbitrio del autor o la autora que convocamos, a quien le damos libertad absoluta para expresarse –dice Loyds a LA NACION–. Nos enteramos en vivo, ahí mismo, de lo que va a decir. Guillermo es un eminente escritor que, más allá de haber ganado en dos oportunidades el Premio Hammett en la Semana Negra de Gijón, tiene una obra que trasciende el noir. Y además no tiene pelos en la lengua, así que seguro nos va a sorprender”.

Loyds coordina la Semana Negra BA, auspiciada por el Ministerio de Cultura porteño

Con el convocante eje de la literatura policial, se reunirán escritores, periodistas e investigadores y lectores en la biblioteca de Recoleta. Entre otros invitados que debutan en este encuentro, figuran Liliana Heker, Luisa Valenzuela, María O’Donnell, Jorge Consiglio, María Rosa Lojo, Agustín De Luca, Virginia Messi, Vilma Ibarra y Martín Sancia Kawamichi, que se presentarán junto a los “sospechosos de siempre”: Claudia Piñeiro, Jorge Fernández Díaz, Facundo Pastor, Guillermo Martínez, Marcelo Larraquy, Liliana Escliar, Guillermo Orsi, Luciano Lamberti, Sergio Olguín, Leo Oyola, Pablo De Santis y Reynaldo Sietecase.

Juan Sasturain, Jorge Consiglio, Claudia Piñeiro, Daniel Quirós, Charlie Becerra y Vilma Ibarra Archivo

El jueves, a las 14, habrá un homenaje al escritor Pablo Martínez Burkett, recientemente fallecido a los 61 años, y el viernes, a las 11, Daniel Mecca dará un taller para convertirse en “lector detective” siguiendo las pistas del célebre cuento de Borges “La muerte y la brújula”. Ese mismo día, a las 13, Sasturain, Ricardo Romero y Liliana Escliar presentarán el Centro de Documentación Etchenike.

“Sasturain, pionero del género negro en nuestro país, conformó una asociación civil que se llama Etchenike Investigaciones Privadas, tomando el nombre de su célebre detective, junto a Romero, Escliar, Lautaro Ortiz y otros, que funciona en un espacio en Perú y avenida Belgrano, donde están reuniendo las grandes colecciones de libros policiales y armando un centro de documentación que tiene que ver con la literatura noir”, explica Loyds. A futuro, se darán talleres y charlas.

De la mesa “El crimen como espejo de la Argentina”, el jueves, a las 19, participarán Luisa Valenzuela, Guillermo Martínez y Jorge Fernández Díaz, en diálogo con Cristina Mucci.

El jueves, a las 19, Jorge Fernández Díaz participará de la mesa “El crimen como espejo de la Argentina” con Luisa Valenzuela y Guillermo Martínez, en diálogo con Cristina Mucci Fabián Marelli

“Me entusiasma siempre participar de la Semana Negra de Buenos Aires –dice Fernández Díaz, padre del ambiguo Remil–. Me parece un proyecto importante que irá creciendo cada vez más y colocará esta ciudad en el gran mapa mundial de la literatura policial, lo que es un acto de justicia, porque fue el propio Borges quien metió el género en el centro mismo del canon. Y se ha desarrollado, durante décadas, una literatura variada y muy interesante. Hablaré de cómo mis detectives y espías no son tomados de los libros o las series sino de la misma realidad. Cómo la saga de Remil prueba que aquí el criminal es el Estado, y también hablaré de la tertulia de detectives que me permitió escribir esas novelas y pensar Cora, que en unos meses se publicará en España”.

Durante las cuatro jornadas, se podrá recorrer la muestra fotográfica BA Confidencial, con retratos de escritores hechos por el fotográfo argentino residente en San Diego, Alejandro Meter. En la planta baja, habrá una selección de títulos de ficción y no ficción de los invitados, al cuidado de los libreros de La Coop.

Los invitados internacionales son el costarricense Daniel Quirós, los uruguayos Rodolfo Santullo y Alicia Escardó, el mexicano Héctor Vizcarra, el paraguayo Juan Ramírez Biedermann, el colombiano Martín Doria, el chileno Miguel Vargas Román y la cubana residente en el país Claribel Terré Morell que el sábado, a las 16, conversará con O’Donnell, Javier Sinay y Valeria Groisman sobre periodismo de investigación.

Retratos de la serie "BA Confidencial", de Alejandro Meter

Para Loyds, el género negro tiene “una larguísima tradición” en Iberoamérica. “En la actualidad hay cada vez mayor interés de los lectores por el noir, el true crime, el horror –sostiene–. La gente ya no quiere solo ficción pura: busca en los hechos reales o en las ficciones muy pegadas a la realidad una clave para entender la violencia urbana que nos rodea. La literatura en nuestra región tomó esa posta, y hoy es puro territorio, es calle. Se nutre del conurbano, de las esquinas del barrio, de las dinámicas del comercio, de la corrupción diaria. El lector iberoamericano se reconoce en esa geografía: encuentra un lenguaje oral, afilado, directo, con autores que demuestran que el género negro no es solo un divertimento: a veces es la verdadera radiografía social de un país o una región. Lo que no te cuentan los diarios ni los discursos oficiales, te lo cuenta una buena novela negra. Por eso la Semana Negra BA cobra un sentido tan fuerte en esta tercera edición. En un contexto general muy difícil para la cultura, donde parece que todo tiende a replegarse o a diluirse, tener un festival donde nos encontramos autores, editores, libreros y lectores a debatir sobre el crimen, la justicia, el poder y la sociedad es casi un acto de resistencia”.

En su opinión, el policial no retrocede ante el avance de la literatura de terror. “Todo lo contrario –responde–. Son géneros que, lejos de competir, conviven virtuosamente, se retroalimentan, se cruzan y van formando nuevos híbridos que hacen crecer a todos y también alimentan a nuestros festivales noir. Así que son crecimientos muy bienvenidos”.

La programación, que se puede descargar desde este enlace, incluye mesas como “Buenos Aires Noir. Tres maneras muy distintas de narrar el conurbano y la ciudad” (jueves, a las 16), “Literatura, dictadura y violencia política” (jueves, a las 18), “El policial después de Borges: del séptimo círculo al noir contemporáneo” (viernes, a las 19) y “True crime. Investigación periodística, archivos, expedientes y el modo en que la realidad termina escribiendo las mejores crónicas negras” (sábado, a las 19).

El evento se realiza en complicidad con Semana Negra, festival internacional dedicado al género negro que permite vincular la propuesta porteña con una red internacional de iniciativas como Semana Negra de Gijón (España), Festival Empatía (Latina, Italia), República Negra (Chile), Noir Week Miami (Estados Unidos), Barcelona Negra (España), Santiago Negro (Chile) y Córdoba Mata.