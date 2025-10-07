Símbolo de época

Berlín.– Dos épocas se destacan en esta imagen en la que el coche amarillo sobresale por sobre el resto, aunque todos pertenecen a una misma marca. Son una flota de autos Trabant ubicados en el estacionamiento de Trabiworld, una empresa que ofrece Trabi Safaris para recorrer la ciudad de Berlín. El moderno edificio contrasta con la antigüedad de estos vehículos que se fabricaron en Berlín Oriental desde 1957 hasta 1991. Eran el símbolo del “auto del pueblo”, ya que estaba al alcance de los habitantes de esa ciudad dividida por un muro que representó dos mundos separados por un brutal régimen comunista hasta el 9 de noviembre de 1989. Miles de personas se treparon y lo demolieron hasta reducirlo a escombros, eufóricas por la libertad alcanzada tras el final de la Guerra Fría. Este 3 de octubre Alemania celebró los 35 años del Día de la Unidad, una reunificación lograda después de décadas de un cruel sufrimiento.