LA NACION

Símbolo de época

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONMaría José Rodríguez Murguiondo
Edición fotográfica de Jesica Rizzo
Edición fotográfica de Jesica RizzoJOHN MACDOUGALL - AFP

Berlín.– Dos épocas se destacan en esta imagen en la que el coche amarillo sobresale por sobre el resto, aunque todos pertenecen a una misma marca. Son una flota de autos Trabant ubicados en el estacionamiento de Trabiworld, una empresa que ofrece Trabi Safaris para recorrer la ciudad de Berlín. El moderno edificio contrasta con la antigüedad de estos vehículos que se fabricaron en Berlín Oriental desde 1957 hasta 1991. Eran el símbolo del “auto del pueblo”, ya que estaba al alcance de los habitantes de esa ciudad dividida por un muro que representó dos mundos separados por un brutal régimen comunista hasta el 9 de noviembre de 1989. Miles de personas se treparon y lo demolieron hasta reducirlo a escombros, eufóricas por la libertad alcanzada tras el final de la Guerra Fría. Este 3 de octubre Alemania celebró los 35 años del Día de la Unidad, una reunificación lograda después de décadas de un cruel sufrimiento.

Por María José Rodríguez Murguiondo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. “La Universidad mantiene viva la llama del espíritu crítico”
    1

    Carlos Pagni, doctor Honoris Causa: “La Universidad mantiene viva la llama del espíritu crítico”

  2. Escrito en piedra
    2

    Escrito en piedra

  3. Qué pasó con Ludovica Squirru y los astrónomos en el Planetario
    3

    Polémica: qué pasó con Ludovica Squirru y los astrónomos en el Planetario

  4. Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York
    4

    “Soberanía cultural”: Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York

Cargando banners ...