The Washington Post le rechazó una viñeta que mostraba a Jeff Bezos arrodillado ante Trump y ayer ganó un Pulitzer

La caricaturista editorial estadounidense Ann Telnaes (Estocolmo, 1960), que a principios de año había renunciado a su puesto en The Washington Post, el diario de Jeff Bezos, después de que una de sus caricaturas, en la que satirizaba la obediencia de los magnates de medios de comunicación y empresas tecnológicas a Donald Trump, fuera rechazada por el editor David Shipley, ganó su segundo Pulitzer en la categoría de “reportajes y comentarios ilustrados” por “ofrecer comentarios penetrantes sobre personas e instituciones poderosas con destreza, creatividad y una valentía que la llevó a dejar la compañía de noticias después de diecisiete años". Recibirá quince mil dólares.

En 2001, Telnaes había ganado un Pulitzer en la misma categoría y en 2008 había comenzado a trabajar en The Washington Post. La caricatura objetada por el editor de Opinión de ese diario mostraba al empresario de medios Jeff Bezos, al editor de Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong; al CEO de OpenAI, Sam Altman; al dueño de Meta/Facebook, Mark Zuckerberg, y a Mickey Mouse arrodillados -incluso “arrastrados”, como en el caso del ratón Mickey-, con bolsas de dinero como ofrendas, ante una gigantesca estatua del presidente electo. El acto de censura fue calificado como un gesto de cobardía política.

Tras renunciar a The Washington Post, la caricaturista hizo una declaración en la plataforma Substack, donde señaló el riesgo que conllevaba para la “prensa libre” la decisión del diario estadounidense de no publicar la caricatura, motivada en “ganarse la simpatía de un autócrata”. “A lo largo de los años he visto a mis colegas extranjeros arriesgar sus medios de vida y, a veces, incluso sus vidas para denunciar injusticias y exigir responsabilidades a los dirigentes de sus países -señala-. Como miembro del consejo asesor de la Freedom Cartoonists Foundation, con sede en Ginebra, y exmiembro del consejo de Cartoonists Rights, creo que los caricaturistas editoriales son vitales para el debate cívico y desempeñan un papel esencial en el periodismo”.

The New York Times, el más premiado

En esta edición del Pulitzer fueron premiadas investigaciones periodísticas sobre los estragos del fentanilo en Estados Unidos, el intento de asesinato de Donald Trump cuando era candidato (a cargo de The Washington Post), las consecuencias de la ley antiaborto en algunos estados de Estados Unidos y las guerras de Sudán y Gaza.

Los premios, otorgados por la Universidad de Columbia en Nueva York, fueron creados en 1917 por Joseph Pulitzer, y encumbran el periodismo de investigación (gráfico y audiovisual), educativo y noticioso, así como también la literatura, la historia, la no ficción y la música.

La investigación sobre la muerte de una embarazada después de que los médicos atrasaran su intervención por miedo a violar las excepciones sobre la vida de la madre en los estados donde rigen leyes antiaborto en Estados Unidos le valieron a las periodistas Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo y Stacy Kranitz de ProPublica el galardón al periodismo como servicio público.

The Washington Post ganó un Pulitzer por la cobertura del intento de asesinato del entonces candidato republicano Donald Trump a la presidencia, el 13 de julio de 2024, y las fotos del fotógrafo de The New York Times, Doug Mills, sobre ese acontecimiento, merecieron el Pulitzer en la categoría de fotografía noticiosa.

En la categoría de periodismo de investigación, la agencia Reuters se llevó el galardón por un reportaje sobre la legislación, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, que hace que el fentanilo, una de las drogas más mortíferas del mundo, sea fácilmente accesible y barata para los consumidores estadounidenses. Otros trabajos del Baltimore Banner y del New York Times sobre la crisis del fentanilo en Baltimore y su impacto en los hombres negros de más edad se llevaron también el galardón.

Un análisis sobre el fracaso de la presencia estadounidense en Afganistán de los periodistas Azam Ahmed, Christina Goldbaum y Matthieu Aikins, también del New York Times, obtuvo el galardón por el informe. La transformación personal y política del hombre más rico del mundo, Elon Musk, hacia el conservadurismo, publicado por The Wall Street Journal también fue galardonado.

El diario más premiado en esta edición de los Pulitzer fue The New York Times, que obtuvo un galardón por un informe sobre el conflicto en Sudán, mientras que uno de sus columnistas, Mosab Abu Toha, ganó el premio por un trabajo sobre los estragos emocionales y físicos provocados por el conflicto bélico entre Israel y Palestina en Gaza.

El escritor estadounidense Percival Everett Michel Spingler - AP

En la categoría literaria de ficción, el premio lo obtuvo la novela James, de Percival Everett, “una reconsideración lograda de Las aventuras de Huckleberry Finn [de Mark Twain] que le da a Jim la capacidad de ilustrar el absurdo de la supremacía racial y brindar una nueva visión de la búsqueda de la familia y la libertad“, según destaca el fallo. La novela Cancelado, de Everett, había inspirado la película American Fiction. En teatro, el Pulitzer fue para Purpose, de Branden Jacobs-Jenkins.

Congratulations to Percival Everett for winning the 2025 Pulitzer Prize for fiction!



Find out more about James, which was shortlisted for the Booker Prize 2024⤵️https://t.co/IGVHEw1GXT — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) May 6, 2025

Los ganadores en la categoría de Historia fueron Combee: Harriet Tubman, the Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War, de Edda L. Fields-Black, y Native Nations: A Millennium in North America, de Kathleen DuVal. En el rubro de no ficción se premió To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement, de Benjamin Nathans.

El Pulitzer para el género biográfico fue para Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life, de Jason Roberts, una doble biografía de Carl Linnoe y Georges-Louis de Buffon. En Memoria o Autobiografía, fue premiada la novela gráfica Feeding Ghosts: A Graphic Memoir, de Tessa Hulls, que abarca la historia de tres generaciones de mujeres chinas (la autora, su madre y su abuela), y en Poesía, New and Selected Poems, de Marie Howe.

Sky Islands, de la compositora y percusionista Susie Ibarra, un conjunto de ocho piezas inspirado en los hábitats de la selva tropical de Luzón, en Filipinas, mereció el Pulitzer de música.