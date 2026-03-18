Lo que se ve aquí es el equipo de Países Bajos del juego de tira y afloja, cuyo campeonato mundial se ha disputado estos días. Conocido también como tirar de la cuerda, o el inglés tug of war, este pasatiempo fue disciplina olímpica entre 1900 y 1920, y aunque sus orígenes son inciertos, se sabe que ya se jugaba en el antiguo Egipto, Grecia y China. Sus reglas son simples: los jugadores de cada bando tiran de la cuerda para hacer caer a los del grupo contrario o provocar que sobrepasen una línea trazada entre ambos. En su desarrollo, es tan vital la colaboración entre los miembros de un mismo equipo para tirar todos hacia un mismo lado como lograr llevar al rival al límite o derribarlo. También ha dado origen a la expresión metafórica “tirar de la cuerda”, que remite a una disputa de poder e ilustra el riesgo de llevar una situación al extremo. Quizá sea tan antiguo como la humanidad.