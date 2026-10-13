Tras el escándalo en Francia, el escritor Thélyson Orélien niega haber usado IA, pero admite los plagios

En un texto enviado hoy por el escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien a la Agencia France-Presse (AFP), el autor de la novela C’était ça ou mourir [Era eso o morir], publicada por Grasset en Francia, sostiene que “ninguna frase” de su obra “fue creada por una máquina”, si bien presentó sus disculpas por los plagios que varios lectores señalaron después de que un usuario de X denunciara que Orélien había escrito la novela con ayuda de la inteligencia artificial (IA). A finales de septiembre, la Academia Goncourt excluyó la novela de los títulos seleccionados para el premio que se otorgará el 3 de noviembre.

El escritor, de 38 años, ya ganó el Premio de Novela Fnac (otorgado por la cadena comercial homónima) y, a diferencia del Goncourt, sigue en carrera por el Premio Renaudot; pese al escándalo, el jurado -integrado, entre otros, por el Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dominique Bona, Frédéric Beigbeder y Cécile Guilbert- mantiene la novela de Orélien entre las nueves semifinalistas. La obra ganadora del certamen también se conocerá el martes 3 de noviembre.

La primera novela de Orélien sigue en el ojo de la tormenta en Francia

Orélien, que vendió miles de ejemplares de su novela en Francia, es tema de debate desde hace semanas luego de que una cuenta en X (Balance ton Claude) lo acusara de haber escrito “casi íntegramente” con herramientas de IA C’était ça ou mourir. Otros usuarios lo acusaron de plagiar textos publicados hace más de una década en Canadá, entre otros, un célebre poema de la poeta cubana Dulce María Loynaz, Premio Cervantes 1992.

“Se dice que C’était ça ou mourir fue redactada por una inteligencia artificial. Es una calumnia y una herejía. Recurrí alguna vez a herramientas para hacer investigaciones [...]. Pero ninguna frase de este libro fue creada por una máquina”, aseguró Orélien.

“Yo mismo escribí esta novela. Nace de mis heridas y de las de otros migrantes. Esa herida del exilio que nunca cicatriza. Esta novela es fruto de ella, fruto de mi trabajo, creación mía”, remarca. Asegura que comenzó a escribirla en 2017, en Québec, y que terminó el primer borrador en 2019, sin adjuntar al texto de descargo ninguna prueba.

Por otro lado, el escritor reconoció haber “cometido errores inaceptables” al plagiar textos de autores reconocidos tras su llegada a Canadá. “Tenía poco más de veinte años, probablemente fui un poco precipitado, sin medir realmente lo que aún tenía que aprender -se disculpa-. Quería escribir, leía mucho [...]. Pero la admiración no autoriza a tomar ni atribuirme textos que no son míos”, explica. “Lo lamento profundamente y ofrezco mis más sinceras disculpas”, concluye.

Poco después del inicio de la polémica, la Academia Goncourt, que otorga el premio literario más prestigioso de Francia, retiró la obra de su lista de semifinalistas para este año. Y el 25 de septiembre, la editorial canadiense Bóreal suspendió la gira promocional de la novela de Orélien, que regresó a Canadá dos días después.

La polémica que incomoda al mundo literario plantea interrogantes sobre el modo en que la IA afectará al sector del libro. En Francia, autores y lectores salieron en defensa de Orélien en redes sociales, asegurando que los detectores de uso de IA (como los usados por la cuenta de X Balance ton Claude) no son infalibles. Los libreros franceses, percatados de los beneficios que trae aparejado el debate sobre la autoría de la obra, concedieron al autor haitiano-canadiense “el beneficio de la duda”. Ya se vendieron casi cien mil ejemplares de la novela.