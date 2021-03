Treinta años de arteBA: nuevo consejo de administración y la apuesta por una feria presencial

Renovada, abierta al cambio y trabajando para celebrar sus tres décadas con una feria presencial. Así encuentra el 2021 a arteBA Fundación, que acaba de anunciar su nuevo Consejo de Administración tras haber superado uno de los peores años de su historia.

Un equipo interdisciplinario formado por trece hombres y mujeres “con fuertes vínculos con la escena artística y cultural” trabajará ad honorem para “fijar los lineamientos y las decisiones estratégicas de la etapa actual de la institución”, según se anunció hoy en un comunicado. En el marco de su 30ª aniversario, agregó, arteBA “revisitará estas tres décadas para construir su futuro y reafirmar su compromiso con el arte argentino y el desarrollo del sector”.

El nuevo Consejo de Administración de arteBA Gentileza arteBA

Tras la cancelación de la 29a edición de la feria, forzada por la pandemia, los esfuerzos del nuevo consejo se concentrarán en volver a realizar en los próximos meses una feria presencial -sin lugar y fecha definidos aún-, y en iniciativas digitales que permitan integrar tanto las escenas federal e internacional como el pasado y un presente en constante transformación.

“Va a ser una celebración, es un momento de generar comunidad. Queremos tomar lo mejor de los dos mundos: lo presencial y lo virtual”, dijo a LA NACION Larisa Andreani, flamante presidenta de arteBA Fundación, que desde el inicio de su gestión priorizó el trabajo en equipo. El primer resultado fue el lanzamiento de Panorama, la semana federal dedicada a las galerías de arte, impulsada en noviembre junto con la asociación Meridiano y más de 130 espacios de 18 provincias.

Larisa Andreani asumió en octubre como presidenta de arteBA Gentileza Larisa Andreani/Juan Villagran

Junto con Andreani, directora del grupo logístico que lleva el apellido familiar, integran el nuevo consejo Eduardo Mallea, abogado y vicepresidente de arteBA Fundación; Carolina Bicquard, abogada y ex presidenta del Fondo Nacional de las Artes; Alejandro Corres, arquitecto y miembro fundador de arteBA; Leticia Kabusacki, abogada y miembro del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; Cecilia Remiro Valcarcel, abogada y ex galerista; Sofía Weil de Speroni, promotora cultural vinculada con importantes museos; David Tonconogy, ex miembro del Comité Joven de arteBA, y los destacados coleccionistas Andrés Brun, Andreas Keller, José Luis Lorenzo, Francisco Ortega y Alec Oxenford.

“Esta renovación -sostiene el comunicado- coincide con la celebración de los 30 años de arteBA que, desde su fundación en 1991, ha establecido acciones destinadas a la difusión y promoción del arte argentino moderno y contemporáneo, tanto a nivel nacional como en circuitos latinoamericanos e internacionales.”