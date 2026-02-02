Post playa: cierra el verano literario en Mar del Plata con escritores y músicos

Esta semana, las filiales locales de Penguin Random House y Grupo Planeta se despiden de la temporada veraniega en Mar del Plata con dos eventos con entrada libre y gratuita que comienzan en el horario vespertino.

El festival MarPlaneta, que en enero tuvo gran convocatoria de público además de ser declarado de interés cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura marplatense, continuará lunes y martes a partir de las 18 con música, presentaciones de libros, una performance dedicada a la escritora y mecenas cultural Victoria Ocampo y charlas en el Centro de Creación Chauvin (CCC, San Luis 2849).

Participan, entre otros, el best seller imbatible Gabriel Rolón y Cynthia Wila, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Guillermo Martínez, Nico Artusi, Daniel Mecca, Martín Kohan y Alexandra Kohan, Agustina Buera y Florencia Dapiaggi. Hoy, el cierre musical estará a cargo del trío de jazz: Viceconte-Pasetti-Gertsner, a las 22. Y el martes, a las 20, se presenta la Orquesta Municipal de Tango; a las 22.30, el ciclo finaliza con un recital del cantante y compositor Lucas Llul.

El lunes, a las 19, en la planta baja del CCC el periodista y escritor Nico Artusi hablará sobre las nuevas tendencias en en café con Francisco Taverna y Francisco Rodríguez de Deseado; a las 19.30, el creador del BorgesPalooza, Daniel Mecca, brindará el recital poético Borges al atardecer. A la misma hora, en el primer piso, Hugo Alconada Mon recomendará lecturas al público.

Guillermo Martínez, Hugo Alcomada Mon, Daniel Mecca y Nico Artusi Collage

A las 19.45, en la planta baja, la artista Emilia Marcón realizará la performance Mis Victorias, en homenaje a la creadora de la revista Sur. A las 20, los escritores Guillermo Martínez y Mecca conversarán sobre la influencia de Borges en el universo literario. Y a las 21, en el subsuelo del CCC, Jorge Fernández Díaz y Alconada Mon seguirán las pistas de los detectives literarios (algunos ideados por ellos). Antes del show musical, Alexandra Kohan y Martín Kohan darán rienda suelta al humor y la imaginación en el segmento: “Entran una persona y un argentino en un bar…”.

El martes, a las 19:30, Florencia Dapiaggi leerá poemas; a las 20, el chef pâtissier Osvaldo Gross hablará sobre las “cartografías del gusto” (ambos en la planta baja). Y a las 20:30, Dapiaggi y Agustina Buera conversarán sobre literatura, amor y romantasy en el primer piso de Chauvin.

A las 21:30, Gabriel Rolón y Cynthia Wila, autores de los ensayos La soledad y La crueldad, respectivamente, abordarán dos “síntomas actuales” de la vida contemporánea. Todos los autores del festival firmarán libros al finalizar las actividades.

Y en la última jornada del Festival Penguin Libros, que se hizo a lo largo de enero, el miércoles 4 a las 19 se presentará la escritora Gabriela Exilart. Marplatense, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la autora de El secreto de Azucena, su novela histórico-romántica más reciente, cerrará el ciclo organizado por PRH en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851).