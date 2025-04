Trucos verdes para un jardín integrado

Un detalle detrás de escena. Estos días, debido a mi bien conocida torpeza, terminé con el dedo meñique de mi mano izquierda infectado. Como no es raro que me pasen algo así, sobre todo por trabajar en el jardín, no le presté mucha atención. Esta vez, sin embargo, la cosa pasó a mayores y tuve que consultar a una médica. Es notable lo que puede doler un meñique. Y como lo uso mucho para escribir, este texto me está costando un poco más que de costumbre,

La buena noticia es que los antibióticos hicieron efecto y ya es más tolerable. Al percance se sumó que, también por trabajar afuera con las plantas, me picó algo en el brazo. Si quieren un truco muy importante, acá va: nunca se rasquen una picadura. Nunca es nunca.

En total, aprendí la lección, así que desde ahora, y como siempre debí hacer, trabajaré en mangas largas e intentaré que mi torpeza se limite a llevarme cosas por delante y no también a usar las manos como si fueran herramientas metálicas. Porque no lo son, así de simple.

Todo esto me llevó a pensar en la cantidad de secretos (secretitos sería mejor) que hacen la diferencia con las plantas. Por ejemplo, la estrella federal (Euphorbia pulcherrima). Me lo contó alguien hace mucho y quedó en el olvido, hasta que hace poco me regalaron una, que seis meses después sigue magnífica. ¿Qué hago de diferente? Pongo el agua en un plato abajo; nunca la riego. Como las estrellas federales no hablan, ignoro por qué prefiere este método. Pero funciona. Eso, y nunca demasiada agua. Al revés que el Spathiphyllum, que se conoce como lirio de la esperanza, y que definitivamente no es una liliácea, sino una arácea. Es una planta fácil de cultivar, excepto que pide una cantidad de agua que mete miedo. Denle toda la que quiera.

Más trucos. Si vas a reproducir un cactus (un nopal, una Mammillaria), dejá que el esqueje se seque durante unos 15 días antes de ponerlo en tierra. Suena a que estás matando a la planta, pero es al revés. El callo que se forma en esas dos semanas evita que el esqueje se pudra, en lugar de enraizar.

Esto es poco conocido, fuera de los que se dedican al cultivo comercial, pero es importante, sobre todo si te ves obligado a combinar plantas en las macetas del balcón. No todas las especies se llevan bien. Esto se conoce como asociaciones, y las hay beneficiosas y perjudiciales. Por ejemplo, el tomate va bien con el ajo, pero no con el hinojo. Hay diferentes razones por las que dos cultivos se llevan mal, desde que compiten por los mismos recursos o atraen las mismas plagas (tomate y papa, que son en ambos casos solanáceas) hasta que requieren condiciones muy diferentes (albahaca y tomillo, ponele). Y no es que las hortalizas sean petulantes y quisquillosas. Pasa con todas las plantas, y mi mejor consejo es, ante la duda, no mezclar especies.

Si te comprás un bonsai o te entusiasma la idea, antes que ninguna otra cosa debés saber que no son plantas de interior. Por mucho que el cine y la tele (una vez más) nos hagan creer que se los puede tener bajo techo, es al revés. Cuando vienen visitas presumí un rato con ese pino de 20 años, pero después, afuera.

Uno más, del estribo. Se dice que si en tu jardín nada se está comiendo tus plantas, entonces no estás bien integrado al entorno. Si no estás integrado, te la vas a pasar haciendo equilibrio en la cuerda floja del micromanagement, como se dice ahora. En cambio, y salvo plagas puntuales (puede ocurrir), dejá que todo viva hasta que ese pedazo de tierra alcance el equilibrio. Mis rosales están progresando espléndidos, aunque tienen algunos pulgones. Pero como no los combato también hay vaquitas de San Antonio (Coccinellidae), que son sus depredadores naturales. Cierto, a veces me pica algo, pero este campito está integrado y puedo ausentarme unos días sin que haya problemas serios. Como ahora, que no puedo usar mis manos hasta que me cure.