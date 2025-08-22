Últimos días para postularse al Premio Estímulo a la Escritura

La sexta edición del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo” entra en su etapa final: la convocatoria para postular proyectos cierra el 31 de agosto. Organizado por la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y LA NACION, el certamen se ha consolidado en los últimos años como una de las plataformas más importantes para impulsar a jóvenes escritores argentinos.

El premio está destinado a autores de entre 20 y 40 años, argentinos o residentes en el país, que presenten obras en desarrollo en alguna de las categorías habilitadas: Narrativa, Narrativa Breve, Guion y Dramaturgia. Cada ganador recibirá un estímulo económico de $1.800.000 y la posibilidad de participar, junto con las ocho menciones especiales, de un ciclo de clínicas de escritura que se desarrollará entre febrero y abril de 2026 y estarán a cargo del escritor mexicano Álvaro Enrigue y la escritora Virginia Cosin.

El jurado de esta edición está integrado por la dramaturga y directora Mariana Chaud, el periodista y escritor Héctor Guyot, la cineasta Lucrecia Martel y el narrador Luis Sagasti. Ellos serán los encargados de evaluar los proyectos que lleguen antes del cierre de la convocatoria y de seleccionar a los finalistas que recibirán el reconocimiento.

“Me interesa muchísimo la gestión de una obra, observar el proceso de armado, de alumbramiento de lo que luego será una obra acabada -había dicho Sagasti a LA NACION-. De modo que es un privilegio ser testigo de esa instancia y, claro, una gran responsabilidad evaluar aquello que se encuentra en estado de ciernes”.

Desde su creación en 2020, el Premio Estímulo ha recibido más de 6.000 postulaciones, lo que da cuenta de su relevancia dentro del ecosistema literario nacional. Para muchos autores, se ha convertido en una puerta de entrada a la publicación y en un espacio de acompañamiento para el desarrollo de sus obras.

Con el plazo de inscripción a punto de finalizar, la organización recuerda que las postulaciones deben realizarse de manera online y que las bases completas del certamen están disponibles en el sitio oficial. La oportunidad es única: los interesados tienen hasta el 31 de agosto para presentar sus proyectos y ser parte de esta convocatoria que busca dar visibilidad y apoyo a las nuevas voces de la literatura argentina.