Un escritor argentino le pisa los talones a Oscar Wilde en la lista de libros de temática LGBTQ+ más vendidos en Amazon

Con un libro de siete cuentos eróticos, El banquete de los osos (Eldeseo Editorial, $ 18.000), el escritor Santiago Idiart (Tandil, 1980) llegó a figurar en el segundo lugar de los libros LGBTQ+ más vendidos en Amazon, detrás de una obra maestra de Oscar Wilde: El retrato de Dorian Gray. Actualmente, está entre los cien más vendidos. Autor de diecisiete libros publicados tanto en la plataforma Amazon como en editoriales locales, Idiart se hizo un nombre como narrador de literatura gay, aunque no exclusivamente.

En 2020, lanzó una novela histórico-romántica, La balada de la piedra que latía, y un año después, una de terror, Los monstruos son los otros (2021), protagonizada por una mujer trans. Algunos de sus libros son autopublicados.

Santiago Idiart, best seller en Amazon

“Escribo ficción desde los siete años, así que se puede decir que no hay un momento de mi vida en el que no haya escrito desde que fui alfabetizado -dice Idiart a LA NACION-. Me formé como escritor leyendo, que es la única manera de aprender a escribir. Cuando era niño, en mi casa había muchos libros que habían sido de mi madre. Cuentos de los Hermanos Grimm, de Perrault, en sus versiones originales, que para esa época ya no se les leían a los chicos por su truculencia. Esas historias despertaron en mí el gusto por lo gore, lo desmesurado y lo extravagante que muchas veces aparece en mis historias”.

Antes de dedicarse a la escritura, Santiago Idiart fue peón de campo, portero de boliche, profesor de colegios secundarios y vendedor Gentileza Santiago Idiart

La educación en un colegio católico lo hizo conocer los relatos bíblicos y las historias del martirologio cristiano. “Las vidas de santos y mártires constituyen verdaderas obras maestras tempranas de literatura gótica”, dice Idiart.

En la adolescencia, descubrió a los autores del boom latinoamericano (Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar) y a los grandes maestros de la novela universal: Dostoievski, Tolstoi, Dickens, Flaubert, Virginia Woolf, Proust, Kafka. “Por esa época, cursé la única experiencia de taller literario de mi vida, en un programa de extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y realicé mis primeras publicaciones de poesía en diarios de Tandil y en antologías compiladas por las editoriales porteñas, ya desaparecidas, Poly Balestrini y Cathedra”, recuerda.

Graduado en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2024, se alejó por un tiempo de la escritura creativa. “Me dediqué a la docencia y a la militancia gremial y política -cuenta-. De manera que mi escritura en esos años estuvo más ligada a artículos de opinión y textos académicos. Me llevó un tiempo volver a vincularme con la creación y con la escritura como actividad lúdica y artística”.

“La literatura homoerótica, en sus diversas vertientes, es lo que más he trabajado -reconoce-. Creo que existe una necesidad, por parte de escritores y lectores, de abordar esa temática, después de muchos años de silencio y censura. Un autor contemporáneo argentino al que admiro mucho es José María Gómez, un verdadero maestro del género, que revolucionó en 2008 con su novela La inevitabilidad de los cuerpos, premiada por el Fondo Nacional de las Artes. En sus obras subyace una interpretación muy interesante de la violencia política en Argentina. Otros autores que leo y admiro dentro de lo que podríamos llamar literatura LGBT son el ya fallecido Leopoldo Brizuela, Osvaldo Bazán y Camila Sosa Villada, que aportó una voz y una mirada de lo trans hasta entonces inédita en la literatura argentina. Recientemente, Luis Novaresio se reveló como un excelente novelista con Todo por amor pero no todo, un gran comienzo en la ficción, que espero que sea seguido por otras obras”.

“El banquete de los osos llegó a estar en el segundo puesto, después de un clásico inmortal como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde; imaginate lo que eso significó para mí -dice el autor, que reside en Pergamino-. Tal vez el público estaba esperando una ficción homoerótica que no estuviera protagonizada por hombres jóvenes, de cuerpos perfectos, atléticos o hipermusculados, que es lo que más abunda, sino por hombres maduros, gordos, calvos, velludos… Esos son los ‘osos’ protagonistas de mis relatos. La subcultura ursina comparte ciertos valores asociados a la masculinidad, como la camaradería, los códigos y el coraje. Nace como reacción ante ciertos estereotipos dominantes del varón gay, definidos por el mercado, que tenían que ver con el hiperconsumismo y la obsesión por la estética. Este libro es mi modesta contribución a la cultura ursina, de la que estoy muy orgulloso”.

Opina que el contexto actual “no es precisamente el mejor” para la comunidad LGBT. “El discurso del Presidente en el Foro de Davos fue un punto de quiebre -sostiene el autor de Hernán y los neonazis-. Milei no es un derechista tradicional, su foco siempre estuvo puesto en lo económico y nunca había tomado a las comunidad LGBT como objetivo. Pero con ese discurso mostró disposición a alinearse con el discurso homofóbico de la ultraderecha global y a dejarse influir por los sectores más reaccionarios de su coalición”.

Antes de dedicarse a la literatura, Idiart trabajó como peón de campo, profesor de escuela secundaria, portero de boliche y vendedor de comestibles. “Ahora trato de ganarme la vida como escritor, que es el oficio que más disfruto -revela-. También soy amante de los deportes: practiqué artes marciales mixtas y peleé en el circuito amateur. Soy cinturón azul de jiu-jitsu brasileño”. Entre otros proyectos, trabaja en una novela gay ambientada en un “doloroso” periodo de la historia política argentina.