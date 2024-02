escuchar

Los perritos de Buenos Aires tienen ese nosequé. Hasta marzo, es posible descargar el fotolibro Perros de Buenos Aires, del escritor y traductor Patricio Foglia (Buenos Aires, 1985), en la página web de la Fundación Viva la Vida, que rescata a los animales de las calles porteñas y donde se pueden hacer donaciones. La entidad que dirige Laura Rama organiza campañas de adopción de perros callejeros y, con fines solidarios, comercializa calendarios con fotos e ilustraciones de Nora Lezano (la fotógrafa es madrina de la institución); en años anteriores, colaboraron Tute y Renata Schussheim. Perros de Buenos Aires incluye dos poemas y 44 fotos en color de los mejores amigos de todo el mundo tomadas por el escritor.

El perro de un cartonero en la sede de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires Gentileza Patricio Foglia

“Armé esta plaquette digital, con un par de poemas y 44 fotos de perros -dice Foglia a LA NACION-. Es de descarga gratuita y sirve para pasar una ‘gorra virtual’ por los perros, para difundir la actividad que hacen en Fundación Viva la Vida, que rescatan a perros de la calle”. La plaquette se puede descargar desde este enlace; a cambio, en la página web de la entidad se pueden hacer donaciones que van de los mil a los cinco mil pesos. Gracias a la Fundación, muchas personas encuentran y adoptan a sus “hijos de cuatro patas”, como diría el presidente Javier Milei.

Perritos de una boutique Gentileza Patricio Foglia

El autor difundió la iniciativa por redes sociales. “Cuando mi madre falleció, su pareja desapareció con todas las cosas -recuerda el autor del poemario Lugano 1 y 2, que acaba de reeditar el sello Patronus-. Cuando digo todas, digo todas, incluso las fotos, las cartas y hasta mi perro. Desde aquel momento, no pude volver a tener perros; intuyo que no solo porque vivo en un monoambiente. Ahora, al compilar estas fotos, entiendo que los perros de los otros son como los míos. Cuando me los cruzo, entiendo que son la parte amable de esta ciudad vertiginosa, encantadora y feroz. Más allá de toda grieta, son un espejo mejorado: nuestra mejor versión. A lo mejor yo también quiero ser así, un perro fiel de la poesía, como quería Alejandro Schmidt, o un gato, no sé, pero sin lugar a dudas, su mascota”.

Patricio Foglia, escritor, traductor y también fotógrafo amateur Natalia Leiderman

Además de Lezano (”que me ayudó en todo”), colaboraron con Perros de Buenos Aires la fotógrafa y escritora Inés Ulanovsky, con la que Foglia dio un taller de poesía y fotografía (”me animó a sumar a los humanos en las fotos; antes no me animaba a hablarles, solo ‘robaba’ las fotos de los perros”) y el artista Eduardo Stupía. “En su materia en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero me dio la idea de hacer una segunda parte, pidiendo que la gente mande sus fotos”, dice Foglia. Ese proyecto está en marcha y las fotos se reciben en perrosbsas@gmail.com.

"Perros de Buenos Aires" reúne 44 fotos del escritor Patricio Foglia Gentileza Patricio Foglia

Con correa y collar, solitarios o acompañados por ejemplares de otras especies (la humana incluida), abrigados, en cuchitas o a la sombra posan en las imágenes del poético fotolibro.

Un pichicho porteño de porte meditativo Gentileza Patricio Foglia

Recientemente, Foglia reeditó su libro Tokio en Promesa Editorial, en un “formato bonsái” y con ilustraciones de la artista Inés Isaurralde. Además de otros poemarios, es autor de la nouvelle Oscuras flores de duelo, publicada por Conejos en 2022.

Nora y los perros

para Nora Lezano

Es una foto de la perra Gorda y yo

se la mando a Nora. Gorda

es una chihuahua y Nora

me pide que le dedique un poema.

Le contesto que no la conozco tanto

aunque me cae muy bien

y Nora me dice

el poema ya empezó

---

“A la perra Gorda

no la conozco tanto

pero me cae muy bien”

---

Una tarde las acompañé

a dar una vuelta con Blanqui, su perra

y Nora encontró una hoja gigante

rojísima, jurásica

y me dijo no lo puedo creer

¿no es hermosa?

---

Antes, me había mostrado

la foto de un cadáver

un pájaro sobre el asfalto

encontrado en algún paseo anterior

y me había preguntado lo mismo

---

¿no es hermoso?

---

el poema ya empezó

De Patricio Foglia