Javier Milei (La Libertad Avanza) se posicionó como el candidato más votado en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, con el 30,06% de los votos, este domingo 13 de agosto. El líder libertario festejó los resultados en el búnker ubicado en el Hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro, desde donde ofreció un discurso pasadas las 23.30. El economista dedicó su inesperado triunfo a sus animales de compañía: cuál es la raza de los perros que adora el político.

El líder libertario le dedicó su resultado en las PASO 2023 a “esa parte de la familia que a uno le da contención”. Y señaló: “Le quiero dar las gracias, aunque nos les guste, a los periodistas roñosos; a los hijos de cuatro patas”, en referencia a sus acompañantes caninos, y los nombró: “A Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas”.

El discurso de Javier Milei tras los resultados de las PASO 2023

Y es que el economista convive con sus perros, que lo acompañan día a día en su hogar junto a su hermana, Karina Milei. La raza de sus acompañantes caninos, a quienes les dedicó su triunfo en los resultados de las PASO 2023, este domingo 13 de agosto, es mastín inglés. Al primero que mencionó fue a Conan, que falleció a finales de 2017.

Tras el fallecimiento del animal, Milei buscó un laboratorio en Estados Unidos, ya que entendió la clonación como “una forma de acercarse a la eternidad”. Así, aparecieron sus cuatro “nietitos”, cuyos nombres provienen de reconocidos economistas: Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.

Milei festejó los resultados de las elecciones primarias junto a las principales figuras de su equipo: Victoria Villarruel, Ramiro Marra y Carolina Píparo, y al lado de su hermana Karina; en el Hotel Libertador de la ciudad de Buenos Aires.

El tenso momento de una periodista de la TV Pública y un allegado de Javier Milei

Alrededor de las 13.45 horas de este domingo, Javier Milei acudió a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para depositar su voto en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 2023. En el escenario, se encontró una gran cantidad de simpatizantes que aguardaban la llegada del líder libertario y, en medio del caos, una periodista de la Televisión Pública se vio envuelta en un tenso cruce con uno de los asistentes.

El momento quedó registrado por las cámaras que transmitían en vivo, en medio del momento en el que el líder libertario asistió a depositar su voto en las elecciones primarias, este domingo 13 de agosto. “Insólito lo que estamos viviendo, esto es una vergüenza. Alguien que se envalentona gritando es una falta de respeto a la gente que está queriendo votar”, expresó la comunicadora Gabriela Radice, luego de que un simpatizante de Milei, identificado como Franco Antúnez, la agrediera.

Y relató: “Me estaban clavando los codos en las costillas. Automáticamente, este chico toma mi micrófono, se lo pone en su boca y empieza a contar esta situación de ‘sos operadora, sos esto, hay que cerrar’, no sé, honestamente, la cantidad de cosas que me dijo”.

En tanto, la periodista describió la situación que vivió como “muy desagradable”. Y cerró: “Hay reglas de convivencia, hay respeto, hay sangre en el medio de todo lo que hemos pasado como argentinos para conseguir la democracia y una jornada como la que tenemos hoy”.