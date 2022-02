Un recorrido por el “conurbano mutante” y paisajes con pigmentos vegetales en el San Martín

Hasta mediados de marzo, en el Cultural San Martín (CSM) se puede hacer una visita por uno de los territorios más mentados del país a través de imágenes a todo color. En Cintura del conurbano, el fotógrafo Fernando Di Francesco (Buenos Aires, 1979) propone un recorrido de veinticuatro postas por Munro, Caseros, San Martín, José León Suárez, San Justo, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora, Isidro Casanova, Merlo y Boulogne, entre otros barrios bonaerenses. Los medios de comunicación, los políticos e incluso los literatos pusieron su foco en el conurbano. Al cuidado de Jorge Augusto Cruz, la muestra incluye una instalación en la que trabajaron juntos Di Francesco y el curador. Las fotos se exhiben en el entrepiso y la Sala AB del centro cultural, ubicado en Sarmiento 1551, y se puede visitar de jueves a domingo de 15 a 21.

"Trompe-l'œil" futbolero en un edificio en Caseros Fernando Di Francesco

Las imágenes fueron tomadas entre 2018 y 2021. “En ellas plasmo mi historia y relación con el territorio, e intento dar cuenta de su iconografía, simbolismos y particularidades”, dice Di Francesco, que cursó la Licenciatura en Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín que dirige Juan Travnik. En principio, el proyecto comenzó a desarrollarse en torno al Camino de Cintura (ruta provincial 4), que atraviesa once de los veinticuatro partidos del conurbano bonaerense. De allí proviene el título de la segunda muestra individual del fotógrafo.

Postal de San Francisco Solano Gentileza CC San Martín

“Es un territorio con el que me identifico, en el que nací y recorrí casi toda mi vida, que me interpela y en el que encuentro un color y una belleza particular que intenté plasmar en las imágenes -cuenta a LANACION-. Al ser un territorio que crece y muta constantemente, quise dar registro de una época, ya que muchos de los paisajes fotografiados en los cuatro años que desarrollé el trabajo hoy han cambiado y esas escenas ya no están allí, lo que acrecienta la importancia del registro fotográfico”.

El Obelisco de Rubén Díaz, en Ituzaingó, en la muestra "Cintura del conurbano" Fernando Di Francesco

Di Francesco optó por no incluir retratos. “Conociendo las desigualdades existentes, con una riqueza injustamente concentrada y una pobreza quizá más expandida, decidí centrarme en la senda del principal actor del conurbano que son los laburantes que pelean el día a día”. La muestra agrupa además rarezas arquitectónicas como el Obelisco de Ituzaingó (obra del artista Rubén Díaz que está dedicada al doctor René Favaloro) y una réplica de la neoyorquina Estatua de la Libertad erigida en Munro. Si se quieren ver más imágenes de Di Francesco, hay que seguirlo en Instagram: @fernandoluisdifrancesco.

Una réplica de la Estatua de la Libertad en Munro Fernando Di Francesco

Con plantas de verano

En el entrepiso del CSM, se exhibe una instalación de la barilochense Lucila Gradin (1981) que puede ser vista tanto desde el interior de la institución como desde la vereda de la calle Sarmiento. En Cromatología vegetal, solsticio de verano la artista explora las posibilidades tintóreas de las plantas mediante una serie de pasos: maceración, fermentación, inmersión y exposición al sol. Para la instalación, dispuso en las paredes vidriadas del edificio decenas de pequeñas obras mediante las que se hacen visibles paisajes y estructuras cromáticas. Dentro de cada recorte de papel secante, el pigmento obtenido de plantas de estación como algarrobo blanco, barba de tigre, carqueja, ceibo y jarilla, entre otras, sube por el soporte y genera una línea de horizonte con los colores que se filtran durante el verano.

Vista de "Cromatología vegetal" de Lucila Gradin Sandra Cartasso - Gentileza CC San Martín

“Nací y viví hasta los diecisiete años en Bariloche y desde muy chica tuve contacto con las plantas -dice Gradin a LA NACION-. Las machacaba para hacer perfume, jabones, las secaba o incluso me lavaba las manos con las hojas del ciprés; todo lo que comenzó siendo un juego, que es la manera de conocer el mundo, se fue proyectando en la obra. Asumo el color como una bomba expansiva de salud y conocimiento, desde sus capacidades tintóreas hasta el saber más elevado que la planta nos puede proveer, y utilizo estos saberes para armar un relato e inventar nuevos mundos posibles”. En la actualidad, la artista trabaja en una obra que va a ser construida en el Museo Campo Cañuelas, de la Fundación Tres Pinos, y participa de la megamuestra Simbiología en el CCK. La muestra del CSM se puede visitar de jueves a domingo de 15 a 21 hasta mediados de marzo.

Convocatoria

Sigue abierta la convocatoria del CSM para enviar proyectos para sus distintos ciclos y espacios expositivos. Los seleccionados formarán parte de la programación de 2022 en los diferentes espacios de El Cultural San Martín: Entrepiso, Entresuelo y Hall de la sala AB. Pueden participar artistas visuales que utilicen cualquier tipo de lenguaje: instalación, fotografía, pintura, video arte, dibujo, escultura, performance u otra técnica que combine estos u otros procedimientos. Los proyectos se reciben hasta el 28 de febrero y la selección estará a cargo del comité conformado por Alejandro Cejas (curador de Artes Visuales del CSM), la curadora Patricia Rizzo y la artista Cynthia Cohen. Los proyectos elegidos se anunciarán a partir del 22 de marzo. Bases y condiciones en este enlace.