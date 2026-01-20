Buenas nuevas de PEN Internacional: liberan a cinco periodistas en Venezuela y a una escritora en Filipinas

A mediados de enero, después de la “extracción” de Nicolás Maduro y su esposa en un opertativo militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump, fueron liberados seis de los cinco periodistas detenidos por ejercer su profesión. Luis López (del diario La Verdad), Leandro Palmar (LUZ Radio), Belices Salvador Cubillán (LUZ Radio), Nakary Mena Ramos (portal Impacto Venezuela) y Gianni González (Impacto Venezuela), que fueron detenidos por ejercer su profesión entre 2024 y 2025, recuperaron la libertad el 14 de enero. Hasta la fecha, no se pudo confirmar si se retiraron definitivamente todos los cargos contra los periodistas liberados o si algunos continúan sujetos a procedimientos judiciales, medidas cautelares u otras restricciones.

PEN Internacional, que celebró y difundió la noticia anunciada por Reporteros sin Fronteras, advirtió que las autoridades aún no dieron información sobre la situación del periodista Rory Branker (del portal informativo La Patilla), que permanece arbitrariamente detenido desde el 20 de febrero de 2025. De este modo, el organismo se suma al reclamo a las autoridades venezolanas por la situación de Branker hecho previamente por el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones de derechos humanos y activistas venezolanos.

Además, PEN Internacional condena la represión actual en los espacios públicos, incluido el acoso a periodistas, escritores y artistas, que siguen corriendo el riesgo de ser detenidos y de que se les confisquen sus dispositivos personales. Estas preocupaciones crecieron luego de la publicación del decreto n.º 5200, del 3 de enero, que impone severas restricciones al derecho a la libertad de expresión, incluido el acceso a la información.

Amanda Echanis, en libertad

En Filipinas, la escritora y activista Amanda Echanis fue absuelta tras cinco años de detención injusta, comunicó PEN Internacional. Un tribunal de la ciudad de Tuguegarao la absolvió de un cargo de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos (puestos por las fuerzas de seguridad), después de que Echanis pasara más de cinco años presa. Según los medios de comunicación filipinos, la decisión se habría tomado el 27 de diciembre de 2025, pero se hizo pública días atrás. PEN Internacional señala, no obstante, que la justicia demorada es justicia denegada.

El tribunal determinó que la fiscalía no había podido demostrar los elementos esenciales del caso y sugirió que la detención tuvo motivaciones políticas. Echanis había sido apresada el 2 de diciembre de 2020 en su domicilio, mientras cuidaba a su pequeño hijo, de un mes de edad. Organismos de derechos humanos alertaron que las fuerzas de seguridad habían colocado pruebas falsas y que, durante el juicio, hubo violaciones del debido proceso. Se la acusaba de tener vínculos con la “insurgencia comunista”. Aun detenida, siguió escribiendo, publicando y participando de talleres de escritura, informó PEN Internacional.

Cuando tenía dos años, Echanis había sido recluida junto con sus padres en un centro de detención preventiva después de que su padre, activista por los derechos de los trabajadores rurales, fuera arrestado por cargos idénticos a los que, años después, se le imputaron a ella durante el régimen autoritario del expresidente Rodrigo Duterte (detenido en 2025, acusado de crímenes contra la humanidad). El caso contra el padre de la escritora fue desestimado en 1992. Tres décadas más tarde, meses antes de la detención de Amanda Echanis, en agosto de 2020, su padre fue brutalmente asesinado en un caso que aún sigue sin resolverse.

“La libertad de expresión en el mundo”

El 9 de febrero a las 19, en el Instituto Cervantes de Madrid, se presentarán el Centro PEN España (relanzado en 2024) y el informe “La libertad de expresión en el mundo”. Participarán del evento la directora ejecutiva de PEN Internacional, Romana Cacchioli; el escritor y periodista Enrique Yeves, presidente del Centro PEN España; el escritor Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España; la periodista y escritora Olga Rodríguez Francisco, y el escritor y cronista Martín Caparrós.