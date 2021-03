Una traducción holandesa de “La divina comedia” saca a Mahoma del Infierno “para no herir susceptibilidades”

En el año en que se celebra el 700º aniversario de la muerte del gran escritor italiano Dante Alighieri, su obra maestra, La Divina Comedia, sigue dando tela para cortar y no solo por razones literarias. En esta oportunidad, el debate tuvo lugar en Holanda, donde acaba de aparecer en neerlandés una nueva traducción de Infierno (De Hel), la primera y más lograda sección de esa obra del poeta italiano. Según trascendió en la prensa holandesa, no solo el estilo se ha adaptado para hacerla más accesible a niños y jóvenes (algo habitual aunque reprochable en la práctica editorial), sino que también se efectuaron algunos recortes al poema. El más notable, y que genera polémica en Europa, es que el pasaje en el que aparece el profeta Mahoma ha sido retocado “para no herir susceptibilidades innecesariamente”, según informó la editorial Blossom Books.

Portada de "De Hel", el infierno dantesco, publicado por Blossom Books Archivo

La decisión causó estupor, en especial porque durante siglos la comunidad musulmana no había hecho ningún reclamo público. No obstante, en Europa el sangriento ataque a la redacción de la revista francesa Charlie Hebdo a inicios de 2015 influye de manera silente. En esa ocasión, los ejecutores de la masacre reaccionaron porque la revista había publicado una portada con una caricatura de Renald Luzier, en la que aparecía el profeta Mahoma con la frase “Cien latigazos si no te mueres de risa”. La información sobre esta insólita adaptación se confirmó el sábado pasado, en un programa de la emisora belga Radio 1. Entre los invitados se hallaba la traductora belga Lies Lavrijsen, especializada en literatura infantil y juvenil en lenguas romances, que presentaba su versión del Infierno para Blossom Books. Allí explicó su proyecto de volver más accesible y para todo público el poema de Dante.

Como se sabe, la obra de Dante fue escrita en el siglo XIV, en un registro popular del italiano, en 33 cantos subdivididos en tercetos. El mismo Dante recorre el infierno guiado por su admirado Virgilio, que lo acompaña por los nueve círculos concéntricos donde personajes célebres (entre ellos, Homero, Ovidio, Platón y Sócrates) y anónimos padecen las torturas más horrendas e imaginativas, asignadas según la ética aristotélica (lo que no impide que Aristóteles habite en el primer círculo junto a otros paganos que vivieron en la era precristiana). En el noveno recinto del octavo círculo, Dante se encuentra con el profeta Mahoma, custodiado por demonios con espadas y castigado “porque al difundir su religión habría sembrado la discordia en la Tierra”. Este pasaje fue eliminado de la traducción.

Le llegó el turno a La Divina Comedia!! Traducida al holandés en "un estilo más accesible" y sin el Profeta Mahomet en el infierno, como corrección preventiva. ¿Para cuándo la retraducción de Céline prosionista? ¿Para cuándo un Marqués de Sade deconstruido y militante feminista? — Ariana Harwicz (@ArianaHar) March 25, 2021

Lavrijsen, que adaptó la obra para hacerla más accesible a los jóvenes lectores, declaró que había imaginado la montaña invertida del infierno dantesco como si fuera una cárcel del siglo XIII. Para la misma colección, la editorial holandesa ha adaptado con ese criterio títulos como Romeo y Julieta, de William Shakespeare; Frankenstein, de Mary Shelley, y El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde, de R. L. Stevenson. Por fortuna para editores y traductores “infieles”, el poeta italiano no les asignó ningún lugar en los círculos infernales.