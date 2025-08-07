LA NACION

Verano en Mongolia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONAriel Torres
Desierto de Kubuqi, Mongolia. Edición fotográfica de Jesica Rizzo
Desierto de Kubuqi, Mongolia. Edición fotográfica de Jesica RizzoLian Zhen - XinHua

Hay países de los que oímos mucho y a menudo. Otros, en cambio, suenan como un eco lejano de cuando estudiábamos los ríos de Europa o los desiertos de Asia, en el colegio. Uno de esos desiertos es el Gobi, que está en Mongolia, una nación de la que oímos poco y que sin embargo tiene no solo una historia fascinante, sino también algunas características únicas. Es, por ejemplo, la nación soberana menos poblada del planeta; en su territorio de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados viven 3,5 millones de habitantes. Es asimismo el país mediterráneo más vasto sin un mar interior (Kazajistán es más grande y accede al mar Caspio). La imagen de arriba fue tomada en otro desierto, el de Kubuqi, en el estandarte (una división administrativa que viene de la dinastía Qing) de Dalad. Las coloridas sombrillas protegen a los turistas durante una excursión en plena temporada alta.

Por Ariel Torres
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. A 80 años de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki
    1

    Paisajes de un mundo en guerra, a 80 años de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki

  2. Murió la historiadora Mirta Rosovsky, exdirectora nacional de Investigación Cultural
    2

    A los 71 años, murió la historiadora Mirta Rosovsky, exdirectora nacional de Investigación Cultural

  3. No hay edad para conocer a David Bowie
    3

    No hay edad para conocer a David Bowie

  4. El resultado del peritaje es favorable al encargado del edificio de Caballito
    4

    La sucesión de Sarlo: el resultado del peritaje es favorable al encargado del edificio de Caballito

Cargando banners ...