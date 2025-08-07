Verano en Mongolia

Hay países de los que oímos mucho y a menudo. Otros, en cambio, suenan como un eco lejano de cuando estudiábamos los ríos de Europa o los desiertos de Asia, en el colegio. Uno de esos desiertos es el Gobi, que está en Mongolia, una nación de la que oímos poco y que sin embargo tiene no solo una historia fascinante, sino también algunas características únicas. Es, por ejemplo, la nación soberana menos poblada del planeta; en su territorio de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados viven 3,5 millones de habitantes. Es asimismo el país mediterráneo más vasto sin un mar interior (Kazajistán es más grande y accede al mar Caspio). La imagen de arriba fue tomada en otro desierto, el de Kubuqi, en el estandarte (una división administrativa que viene de la dinastía Qing) de Dalad. Las coloridas sombrillas protegen a los turistas durante una excursión en plena temporada alta.