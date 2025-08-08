Vetos, no debates

Javier Milei prometió “dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas”. Se refería a quienes él define genéricamente como “socialistas”, pero incluye a todo aquel que piense diferente, no importa sobre qué tema. “Creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir ideas”, agregó enseguida.

Sin “insultos”, sí apeló a una total desvalorización del otro. En un intento por “moderar” sus palabras, el Presidente recordó que “un sujeto con una pluma envenenada” osó reclamar un plan de gobierno, porque “un plan no es solamente el equilibrio fiscal”. Según él, eso habilitaría “a los degenerados fiscales” que “violan la restricción de presupuesto”.

Restricción presupuestaria, discutir ideas con argumentos. El criterio de estrechez de recursos parece estar más claro después de años de despilfarro. Pero la discusión, en todo caso, es de dónde se pueden extraer recursos para atender necesidades o “derechos” (así los llamó Milei) urgentes. Eso es precisamente lo que se está planteando en el Congreso, el ámbito por excelencia para discutir ideas. Milei y su ministro Luis Caputo no parecen estar dispuestos a debatir estas ideas. Solo piensan en vetos.