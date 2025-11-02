Abierto de Palermo: Paco De Narváez debutó con un gol de oro para Sol de Agosto ante Los Machitos-El Refugio

¡Qué forma de empezar! La exclamación les cabe al Campeonato Argentino Abierto de polo y su jornada inaugural, con acciones de la zona A que aceleraron latidos. También, al debut absoluto en el Abierto de Palermo de Paco De Narváez, hijo de Francisco de Narváez (ex 9 goles) y nieto del “Colorado” Francisco De Narváez Steuer (ex 7). Y si bien ya jugó los torneos de Hurlingham y Tortugas, para el chico de 18 años podía ser intimidante la cancha 1 del Campo Argentino de Polo: el campeonato más importante del mundo no es como para cualquiera. Pues él, un adolescente, consiguió el gol de oro para que Sol de Agosto le ganara por 16-15 a Los Machitos-El Refugio en un efímero chukker suplementario.

Y lo hizo para lograr un trascendental éxito, además. Ambos equipos, de 32 goles de valorización, prometían un partidazo y lo llevaron a cabo. La paridad se había manifestado en el reciente Tortugas, y ahora había más peso: la presión por ganar para sumar puntos en el ranking y así hacer que la clasificación rumbo a la Triple Corona del próximo año ganase chances.

Se aguardaba, entonces, un desarrollo equilibrado, digno de cuartetos que, pese a la distancia de cinco goles de handicap, venían de vencer a nada menos que La Irenita-La Hache (15-14 en el caso de Sol de Agosto y 19-13 en el de Los Machitos-El Refugio). Asimismo, el triunfo de Los Machitos en el cruce entre sí (14-13), también en Tortugas, iba en el mismo sentido. Quedaba por escribir la historia principal entre ambos, y Paco y los suyos tuvieron más tinta este sábado.

Abundaron los goles, otra vez. Los primeros dos chukkers tuvieron en común el campo abierto y, consecuentemente, las bochas largas. Para lanzar a los mimbres y también para organizar veloces ataques.

Parecía la tarde de un encendido Facundo Sola, que puso el primer tanto en el tablero con una definición larga desde el costado derecho. Al término de los primeros 14 minutos, el cordobés ya sumaba tres tantos, quizás incentivado por llegar este sábado al mojón de los 200 en su carrera. Hizo 6 y terminó superando la marca por uno. Además, sería fundamental en el momento más oportuno del encuentro.

Fue frecuente la búsqueda alta y larga. Y también temprano en el partido, llegó el aporte anotador de Paco, con un remate de cogote desde una posición lejana hizo gritar eufóricas a las gradas.

En tanto, Alfredo Bigatti fue protagonista de un susto. Diego Cavanagh tomó una velocidad no esperada por el delantero, casi frenado para tomar la posesión, y éste impactó contra él, lo cual ocasionó una fea caída del chascomusense y de su caballo. Eso le causó a Bigatti una torcedura de la muñeca derecha, que terminó vendada pero no lo sacó del campo.

El tercer chukker tuvo un gol por lado y un ritmo mucho más cuidadoso, pero enseguida se desataría nuevamente un carnaval de goles. Luego de estar dos por encima y de quedar en igualdad, Los Machitos-El Refugio pudo irse al halftime en ventaja, pero Victorino Ruiz Jorba erró en solitario.

Y a partir de eso Sol de Agosto sacaría la mayor ventaja del partido. En un período y medio logró un parcial de 6-0 y se puso arriba por 13-9, pero en apenas un respiro Cavanagh marcó un golazo y Teodoro Lacau aportó el tercero personal con un tiro de cogote fantástico pese a una defensa nutrida.

Vaivenes de un partido emocionante. Luego aumentó la presión defensiva y con ello aparecieron las infracciones y desaparecieron los goles en el sexto período. Pero cuando más debía apretar el equipo celeste, más se cuidó. De todos modos, “Torito” Ruiz Jorba se despertó cuando más lo necesitó su equipo, en el octavo chukker aportó tres tantos (quedó como el máximo anotador del juego, con 7) y mandó el partido al suplementario: 15-15 al cierre del octavo período.

En sus palenques los asistentes estaban eufóricos; en los otros había una sensación de haber dejado escapar el triunfoo. Pero había alguien que mantenía fría la mente, como si fuera un experimentado. De Narváez recibió una asistencia de Sola y se metió entre los mimbres con las mismas libertades que había habido en el comienzo del partido. El chukker adicional con gol de oro se esfumó a los 23 segundos.

“Imaginate: debut, veníamos tres arriba, nos empataron y empezó a ponerse todo negro. Estaba Picardía medio fresca; es una máquina y no podía no subirme. Se me dio. Lo soñé toda la vida, desde que empecé a jugar, y encima ganamos en el suplementario. Una locura”, dijo la figura en la cancha 1 de Palermo.

Otra vez la diferencia fue de un gol, pero en caso el mejor fue Sol de Agosto, por Picardía, tranquilidad colectiva y Paco de Narváez. Ahora, la clasificación para la Triple Corona de 2026 arde como pocos creían que lo haría a esta altura. Y Palermo, entre la definición en el último minuto en UAE Polo 13 y La Zeta-Kazak 12 y este gol-gana, comenzó vibrante.

