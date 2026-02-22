Agenda de TV del domingo: San Lorenzo, Vélez - River, ligas europeas, Etcheverry y Francia - Italia
Fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y golf componen la propuesta deportiva de la jornada en televisión e internet
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 22 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto). TNT Sports
- 19.15 Vélez Sarsfield vs. River Plate. ESPN Premium
- 21.30 Unión vs. Aldosivi. TNT Sports
Liga de España
- 10 Getafe vs. Sevilla. DSports (1610)
- 12.15 Barcelona vs. Levante. ESPN 2 y Disney+
- 14.30 Celta de Vigo vs. Mallorca. DSports (1610)
- 17 Villarreal vs. Valencia. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Genoa vs. Torino. ESPN y Disney+
- 11 Atalanta vs. Napoli. ESPN 3 y Disney+
- 14 Milan vs. Parma. ESPN 4 y Disney+
- 16.45 Roma vs. Cremonese. Disney+
Ligue 1
- 11 Auxerre vs. Rennes. Disney+
- 13 Angers vs. Lille. Disney+
- 13 Nantes vs. Le Havre. Disney+
- 13 Nice vs. Lorient. Disney+
- 16.45 Strasbourg vs. Olympique Lyonnais. Disney+
Premier League
- 11 Nottingham Forest vs. Liverpool. ESPN y Disney+
- 11 Crystal Palace vs. Wolverhampton. Disney+
- 11 Sunderland vs. Fulham. Disney+
- 13.30 Tottenham Hotspur vs. Arsenal. ESPN
Bundesliga
- 11.30 Freiburg vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
- 13.30 St. Pauli vs. Werder Bremen. Disney+
- 15.30 Heidenheim 1846 vs. Stuttgart. ESPN 2 y Disney+
Championship
- 9 Sheffield United vs. Sheffield Wednesday. Disney+
TENIS
ATP Tour
- 11 Río Open. Tomás Martínez Etcheverry vs. Vit Kopriva (Chequia) e Ignacio Buse (Perú) vs. Alejandro Tabilo (Chile), las semifinales. Disney+
- 17.30 Río Open. La final. ESPN 2 y Disney+
- 18 ATP 250 de Delray Beach. Sebastian Korda (Estados Unidos) vs. Tommy Paul (Estados Unidos), la final. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Boca Juniors vs. Platense. TyC Sports
NBA
- 15 Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 3 y Disney+
- 17.30 Denver Nuggets vs. Golden State Warriors. ESPN 3 y Disney+
RUGBY
Seis Naciones
- 12 Francia vs. Italia. ESPN 4 y Disney+
GOLF
PGA Tour
- 16 The Genesis. La última vuelta. ESPN 4
HOCKEY
- 3.30 (del lunes) Australia vs. España. Pro League Femenina. Disney+
- 5.30 (del lunes) Australia vs. España. Pro League Masculino. Disney+
