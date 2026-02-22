LA NACION

Agenda de TV del domingo: San Lorenzo, Vélez - River, ligas europeas, Etcheverry y Francia - Italia

Fútbol local y exterior, tenis, rugby, básquetbol y golf componen la propuesta deportiva de la jornada en televisión e internet

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Vélez Sarsfield y River Plate protagonizarán un enfrentamiento intenso en Liniers, por la sexta fecha del torneo Apertura.
Vélez Sarsfield y River Plate protagonizarán un enfrentamiento intenso en Liniers, por la sexta fecha del torneo Apertura.Marcos Brindicci - LA NACION

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 22 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto). TNT Sports
  • 19.15 Vélez Sarsfield vs. River Plate. ESPN Premium
  • 21.30 Unión vs. Aldosivi. TNT Sports
San Lorenzo de Almagro necesita enderezar su marcha; recibir al colista Estudiantes, de Río Cuarto, es una buena oportunidad de hacerlo.
San Lorenzo de Almagro necesita enderezar su marcha; recibir al colista Estudiantes, de Río Cuarto, es una buena oportunidad de hacerlo.Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Liga de España

  • 10 Getafe vs. Sevilla. DSports (1610)
  • 12.15 Barcelona vs. Levante. ESPN 2 y Disney+
  • 14.30 Celta de Vigo vs. Mallorca. DSports (1610)
  • 17 Villarreal vs. Valencia. DSports (1610)

Serie A

  • 8.30 Genoa vs. Torino. ESPN y Disney+
  • 11 Atalanta vs. Napoli. ESPN 3 y Disney+
  • 14 Milan vs. Parma. ESPN 4 y Disney+
  • 16.45 Roma vs. Cremonese. Disney+

Ligue 1

  • 11 Auxerre vs. Rennes. Disney+
  • 13 Angers vs. Lille. Disney+
  • 13 Nantes vs. Le Havre. Disney+
  • 13 Nice vs. Lorient. Disney+
  • 16.45 Strasbourg vs. Olympique Lyonnais. Disney+

Premier League

  • 11 Nottingham Forest vs. Liverpool. ESPN y Disney+
  • 11 Crystal Palace vs. Wolverhampton. Disney+
  • 11 Sunderland vs. Fulham. Disney+
  • 13.30 Tottenham Hotspur vs. Arsenal. ESPN
Alexis Mac Allister es del interés de Manchester United, según medios ingleses, pero por ahora sigue en Liverpool, que visitará a Nottingham Forest en la Premier League.
Alexis Mac Allister es del interés de Manchester United, según medios ingleses, pero por ahora sigue en Liverpool, que visitará a Nottingham Forest en la Premier League.PAUL ELLIS - AFP

Bundesliga

  • 11.30 Freiburg vs. Borussia Moenchengladbach. Disney+
  • 13.30 St. Pauli vs. Werder Bremen. Disney+
  • 15.30 Heidenheim 1846 vs. Stuttgart. ESPN 2 y Disney+

Championship

  • 9 Sheffield United vs. Sheffield Wednesday. Disney+

TENIS

ATP Tour

  • 11 Río Open. Tomás Martínez Etcheverry vs. Vit Kopriva (Chequia) e Ignacio Buse (Perú) vs. Alejandro Tabilo (Chile), las semifinales. Disney+
  • 17.30 Río Open. La final. ESPN 2 y Disney+
  • 18 ATP 250 de Delray Beach. Sebastian Korda (Estados Unidos) vs. Tommy Paul (Estados Unidos), la final. Disney+
Tomás Martín Etcheverry completará la semifinal que pierde por 5-4 contra Vit Kopriva; en caso de ganar, definirá el mismo día el ATP 500 de Río de Janeiro.
Tomás Martín Etcheverry completará la semifinal que pierde por 5-4 contra Vit Kopriva; en caso de ganar, definirá el mismo día el ATP 500 de Río de Janeiro.Fotojump

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Boca Juniors vs. Platense. TyC Sports

NBA

  • 15 Cleveland Cavaliers vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 3 y Disney+
  • 17.30 Denver Nuggets vs. Golden State Warriors. ESPN 3 y Disney+

RUGBY

Seis Naciones

  • 12 Francia vs. Italia. ESPN 4 y Disney+
Louis Bielle-Biarrey y Antoine Dupont son dos estrellas de Francia, que es amplio favorito en su choque con Italia en Lille por el Seis Naciones.
Louis Bielle-Biarrey y Antoine Dupont son dos estrellas de Francia, que es amplio favorito en su choque con Italia en Lille por el Seis Naciones.JULIE SEBADELHA - AFP

GOLF

PGA Tour

  • 16 The Genesis. La última vuelta. ESPN 4

HOCKEY

  • 3.30 (del lunes) Australia vs. España. Pro League Femenina. Disney+
  • 5.30 (del lunes) Australia vs. España. Pro League Masculino. Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Habló Colapinto y vislumbró el lugar que ocupará este año Alpine por las mejoras en el auto
    1

    Colapinto, tras los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin: “Hay cuatro equipos bastante por delante”

  2. El camino de la selección argentina, según el simulador del Mundial 2026
    2

    El camino de la selección argentina, según el simulador del Mundial 2026

  3. Colapinto y Alpine, después de dos semanas recargadas: una carrera entre el optimismo y el desconcierto
    3

    Colapinto y Alpine buscan su lugar en la nueva Fórmula 1: el optimismo para estar atrás de los cuatro tanques

  4. El club de rugby más antiguo de América jugó con el de África: triunfo argentino en Ciudad del Cabo
    4

    Buenos Aires CRC, el club de rugby más antiguo de América, venció al más añejo de África en Ciudad del Cabo