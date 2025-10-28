Agenda de TV del miércoles: Racing - Flamengo por Copa Libertadores, Masters 1000 de París y Carabao Cup
Fútbol, tenis y básquetbol en el menú deportivo de la jornada en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 29 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 21.30 Racing vs. Flamengo, desquite de una semifinal. Telefé (CV 10 - DTV 1123 HD), Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD) y Disney+ Premium.
Serie A
- 14.30 Como vs. Hellas Verona. Disney+ Premium
- 14.30 Juventus vs. Udinese. Disney+ Premium
- 14.30 Roma vs. Parma. Disney+ Premium
- 16.45 Bologna vs. Torino. Disney+ Premium
- 16.45 Genoa vs. Cremonese. Disney+ Premium
- 16.45 Inter vs. Fiorentina. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) y Disney+ Premium
Carabao Cup
- 16.45 Arsenal vs. Brighton & Hove. Disney+ Premium
- 16.45 Liverpool vs. Crystal Palace. Disney+ Premium
- 16.45 Sweansea vs. Manchester City. Disney+ Premium
- 16.45 Wolverhampton vs. Chelsea. Disney+ Premium
Ligue 1
- 15 Lorient vs. PSG. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) y Disney+ Premium
- 15 Le Havre vs. Brest. Disney+ Premium
- 15 Metz vs. Lens. Disney+ Premium
- 15 Nice vs. Lille. Disney+ Premium
- 17.05 Nantes vs. Monaco. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 17.05 Olympique Marseille vs. Angers. Disney+ Premium
- 17.05 Paris FC vs. Lyon. Disney+ Premium
- 17.05 Racing Estrasburgo vs. Auxerre. Disney+ Premium
- 17.05 Toulouse vs. Rennes. Disney+ Premium
Copa del Rey
- 15 Sant Jordi vs. Osasuna. Canal 116 (CV 116)
- 17 Ciudad de Lucena vs. Villarreal. Canal 116 (CV 116)
Copa de la Liga de Portugal
- 16.15 Braga vs. Santa Clara. Dsports (614/1614 HD)
- 17.45 Benfica vs. Tondela. Dsports 2 (612/1612 HD)
Primera C
- 20 Ituzaingó vs. Español, desquite de una semifinal. Dsports (611/1611 HD)
TENIS
Masters 1000 de París
- 7 Arthur Rinderknech vs. Valentin Vacherot, Francisco Cerúndolo vs. Miomir Kecmanovic y Camilo Ugo Carabelli vs. Alexander Zverev, por la segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 11. Jannik Sinner vs. Zizou Bergs y Lorenzo Musetti vs. Lorenzo Sonego, por la segunda etapa. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15 Corentin Moutet vs. Alexander Bublik y Karen Khachanov vs. João Fonseca, por la segunda ronda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
NBA
- 20 Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+ Premium
- 23.30 Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+ Premium
Euroliga
- 16.15 Olympiacos vs Monaco. Dsports+ (613/1613 HD)
Liga Sudamericana
- 17.30 Pinheiros (Brasil) vs. Leones de Quilpué (Chile). Dsports (616/1616 HD)
- 20 San José (Paraguay) vs. Regatas Corrientes. Dsports2 (612/1612 HD)
