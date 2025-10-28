LA NACION

Agenda de TV del miércoles: Racing - Flamengo por Copa Libertadores, Masters 1000 de París y Carabao Cup

Fútbol, tenis y básquetbol en el menú deportivo de la jornada en las pantallas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Tomás Conechny y Danilo disputarán con todo la pelota en un Racing vs. Flamengo determinante: el ganador de la serie será finalista por la Copa Libertadores.
Tomás Conechny y Danilo disputarán con todo la pelota en un Racing vs. Flamengo determinante: el ganador de la serie será finalista por la Copa Libertadores.MAURO PIMENTEL - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 29 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 21.30 Racing vs. Flamengo, desquite de una semifinal. Telefé (CV 10 - DTV 1123 HD), Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD) y Disney+ Premium.

Serie A

  • 14.30 Como vs. Hellas Verona. Disney+ Premium
  • 14.30 Juventus vs. Udinese. Disney+ Premium
  • 14.30 Roma vs. Parma. Disney+ Premium
  • 16.45 Bologna vs. Torino. Disney+ Premium
  • 16.45 Genoa vs. Cremonese. Disney+ Premium
  • 16.45 Inter vs. Fiorentina. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) y Disney+ Premium

Carabao Cup

  • 16.45 Arsenal vs. Brighton & Hove. Disney+ Premium
  • 16.45 Liverpool vs. Crystal Palace. Disney+ Premium
  • 16.45 Sweansea vs. Manchester City. Disney+ Premium
  • 16.45 Wolverhampton vs. Chelsea. Disney+ Premium
Alexis Mac Allister, figura de Liverpool, que se enfrentará con Crystal Palace por la Copa de la Liga inglesa.
Alexis Mac Allister, figura de Liverpool, que se enfrentará con Crystal Palace por la Copa de la Liga inglesa.Ian Hodgson - AP

Ligue 1

  • 15 Lorient vs. PSG. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) y Disney+ Premium
  • 15 Le Havre vs. Brest. Disney+ Premium
  • 15 Metz vs. Lens. Disney+ Premium
  • 15 Nice vs. Lille. Disney+ Premium
  • 17.05 Nantes vs. Monaco. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 17.05 Olympique Marseille vs. Angers. Disney+ Premium
  • 17.05 Paris FC vs. Lyon. Disney+ Premium
  • 17.05 Racing Estrasburgo vs. Auxerre. Disney+ Premium
  • 17.05 Toulouse vs. Rennes. Disney+ Premium

Copa del Rey

  • 15 Sant Jordi vs. Osasuna. Canal 116 (CV 116)
  • 17 Ciudad de Lucena vs. Villarreal. Canal 116 (CV 116)

Copa de la Liga de Portugal

  • 16.15 Braga vs. Santa Clara. Dsports (614/1614 HD)
  • 17.45 Benfica vs. Tondela. Dsports 2 (612/1612 HD)

Primera C

  • 20 Ituzaingó vs. Español, desquite de una semifinal. Dsports (611/1611 HD)

TENIS

Masters 1000 de París

  • 7 Arthur Rinderknech vs. Valentin Vacherot, Francisco Cerúndolo vs. Miomir Kecmanovic y Camilo Ugo Carabelli vs. Alexander Zverev, por la segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 11. Jannik Sinner vs. Zizou Bergs y Lorenzo Musetti vs. Lorenzo Sonego, por la segunda etapa. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15 Corentin Moutet vs. Alexander Bublik y Karen Khachanov vs. João Fonseca, por la segunda ronda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Camilo Ugo Carabelli se cruzará con Alexander Zverev en la segunda vuelta del Masters 1000 de París.
Camilo Ugo Carabelli se cruzará con Alexander Zverev en la segunda vuelta del Masters 1000 de París.

BÁSQUETBOL

NBA

  • 20 Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+ Premium
  • 23.30 Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+ Premium

Euroliga

  • 16.15 Olympiacos vs Monaco. Dsports+ (613/1613 HD)

Liga Sudamericana

  • 17.30 Pinheiros (Brasil) vs. Leones de Quilpué (Chile). Dsports (616/1616 HD)
  • 20 San José (Paraguay) vs. Regatas Corrientes. Dsports2 (612/1612 HD)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Finalissima: cuándo se juega el partido entre Argentina y España
    1

    Finalissima: cuándo se juega el partido entre Argentina y España

  2. El emotivo documental del Patón Bauza que muestra su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
    2

    El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa

  3. El Negro Enrique siente la “presencia” de Maradona, viaja del 86 al 2022 y revela un Russo desconocido
    3

    Héctor Enrique: “Extraño el abrazo del Diego”

  4. Del gol de Panichelli al penal por VAR de Valentín Barco en el triunfo del Lyon de Tagliafico
    4

    Del gol de Panichelli al penal por VAR de Valentín Barco en el triunfo del Lyon de Tagliafico

Cargando banners ...