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Agenda de TV del viernes: San Lorenzo por Copa Argentina, Apertura, ligas europeas y M-1000 de Miami

Fútbol local y exterior, tenis, rugby y básquetbol en el menú deportivo del día

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Sin director técnico definitivo y en un momento de debilidad, San Lorenzo se estrenará en Quilmes por la Copa Argentina, frente a Rincón, de Neuquén.
Sin director técnico definitivo y en un momento de debilidad, San Lorenzo se estrenará en Quilmes por la Copa Argentina, frente a Rincón, de Neuquén.Manuel Cortina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 21 Banfield vs. Tigre. TNT Sports
  • 21 Atlético Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. ESPN Premium
Gimnasia y Esgrima La Plata confía en el notable presente de Nicolás Barros Schelotto para su presentación en Tucumán, donde se medirá con Atlético.
Gimnasia y Esgrima La Plata confía en el notable presente de Nicolás Barros Schelotto para su presentación en Tucumán, donde se medirá con Atlético.Fotobaires / Nacho Amiconi

Copa Argentina

  • 21.15 San Lorenzo de Almagro vs. Deportivo Rincón. TyC Sports

Ligas del exterior

  • 14.30 Cagliari vs. Napoli. Serie A. ESPN 3 y Disney+
  • 16.30 Leipzig vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+
  • 16.45 Lens vs. Angers. Ligue 1. ESPN 3 y Disney+
  • 16.45 Genoa vs. Udinese. Serie A. Disney+
  • 17 Bournemouth vs. Manchester United. Premier League. Disney+
  • 17 Villarreal vs. Real Sociedad. Liga de España. DSports+
Lisandro Martínez, Manchester United, que visitará a Bournemouth por la Premier League.
Lisandro Martínez, Manchester United, que visitará a Bournemouth por la Premier League.DARREN STAPLES - AFP

TENIS

Miami Open

  • 12 La segunda rueda, con Sebastián Báez vs. Adam Walton (Australia) y Thiago Tirante vs. Valentin Roger (Francia). ESPN 2 y Disney+
  • 20 La segunda ronda, con Mariano Navone vs. Valentin Vacherot (Mónaco) y Tomás Martín Etcheverry vs. Zizou Bergs (Bélgica) y Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastian Korda (Estados Unidos). ESPN 2 y Disney+

RUGBY

Súper Rugby Américas

  • 20 Dogos XV vs. Peñarol Rugby. ESPN 3 y Disney+
Dogos XV se enfrentará con Peñarol en Córdoba, por el Súper Rugby Américas.
Dogos XV se enfrentará con Peñarol en Córdoba, por el Súper Rugby Américas.SRA / Gaspafotos

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16.15 Panathinaikos (Grecia) vs. Estrella Roja (Serbia). DSports
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