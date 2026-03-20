Agenda de TV del viernes: San Lorenzo por Copa Argentina, Apertura, ligas europeas y M-1000 de Miami
Fútbol local y exterior, tenis, rugby y básquetbol en el menú deportivo del día
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 19 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 21 Banfield vs. Tigre. TNT Sports
- 21 Atlético Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. ESPN Premium
Copa Argentina
- 21.15 San Lorenzo de Almagro vs. Deportivo Rincón. TyC Sports
Ligas del exterior
- 14.30 Cagliari vs. Napoli. Serie A. ESPN 3 y Disney+
- 16.30 Leipzig vs. Hoffenheim. Bundesliga. Disney+
- 16.45 Lens vs. Angers. Ligue 1. ESPN 3 y Disney+
- 16.45 Genoa vs. Udinese. Serie A. Disney+
- 17 Bournemouth vs. Manchester United. Premier League. Disney+
- 17 Villarreal vs. Real Sociedad. Liga de España. DSports+
TENIS
Miami Open
- 12 La segunda rueda, con Sebastián Báez vs. Adam Walton (Australia) y Thiago Tirante vs. Valentin Roger (Francia). ESPN 2 y Disney+
- 20 La segunda ronda, con Mariano Navone vs. Valentin Vacherot (Mónaco) y Tomás Martín Etcheverry vs. Zizou Bergs (Bélgica) y Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastian Korda (Estados Unidos). ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Súper Rugby Américas
- 20 Dogos XV vs. Peñarol Rugby. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16.15 Panathinaikos (Grecia) vs. Estrella Roja (Serbia). DSports
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