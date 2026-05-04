La agenda de la TV del lunes: se completa la fecha del Apertura, la Premier League y la Serie A

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 4 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17 Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium

19:15 Vélez vs. Newell’s. TNT Sports Premium

21:30 Estudiantes (RC) vs. Instituto. ESPN Premium

Vélez recibe a Newell's en uno de los últimos partidos de la etapa de grupos del Apertura JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Premier League

11 Chelsea vs. Nottingham Forest. Disney+

16 Everton vs. Manchester City. ESPN

Serie A

13.30 Cremonese vs. Lazio. Disney+

16 Roma vs. Fiorentina. Disney+ y ESPN 2

Liga de España