La agenda de la TV del lunes: se completa la fecha del Apertura, la Premier League y la Serie A
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 4 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium
- 19:15 Vélez vs. Newell’s. TNT Sports Premium
- 21:30 Estudiantes (RC) vs. Instituto. ESPN Premium
Premier League
- 11 Chelsea vs. Nottingham Forest. Disney+
- 16 Everton vs. Manchester City. ESPN
Serie A
- 13.30 Cremonese vs. Lazio. Disney+
- 16 Roma vs. Fiorentina. Disney+ y ESPN 2
Liga de España
- 16 Sevilla vs. Real Sociedad. ESPN 3
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