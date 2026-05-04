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La agenda de la TV del lunes: se completa la fecha del Apertura, la Premier League y la Serie A

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Enzo Fernández, jugador de Chelsea
Enzo Fernández, jugador de Chelsea Alastair Grant - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 4 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium
  • 19:15 Vélez vs. Newell’s. TNT Sports Premium
  • 21:30 Estudiantes (RC) vs. Instituto. ESPN Premium
Vélez recibe a Newell's en uno de los últimos partidos de la etapa de grupos del Apertura
Vélez recibe a Newell's en uno de los últimos partidos de la etapa de grupos del AperturaJUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Premier League

  • 11 Chelsea vs. Nottingham Forest. Disney+
  • 16 Everton vs. Manchester City. ESPN

Serie A

  • 13.30 Cremonese vs. Lazio. Disney+
  • 16 Roma vs. Fiorentina. Disney+ y ESPN 2

Liga de España

  • 16 Sevilla vs. Real Sociedad. ESPN 3
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