Agredieron al árbitro que le propuso matrimonio a su novio en la previa de un partido de la Bundesliga

El árbitro alemán Pascal Kaiser, quien le había pedido matrimonio a su pareja en la previa del encuentro entre FC Köln y Wolfsburgo, sufrió una severa golpiza por parte de tres personas que aún no fueron identificadas.

Pascal y Moritz habían protagonizado una escena romántica el pasado 30 de enero cuando el árbitro, tras unas palabras emotivas, se arrodilló en el césped de la cancha y le pidió matrimonio a su pareja. Tras dar el sí, ambos se fundieron en un abrazo y beso romántico que quedó grabado en un video que dio vuelta en las redes.

Pascal Kaiser, árbitro alemán, le propuso casamiento a su novio

Una vez que el hecho tomo notoriedad en Alemania, el árbitro comenzó a recibir tanto elogios como agresiones en su cuenta de Instagram. Lo que más alertó a Pascal era la viralización de su domicilio y número de teléfono, lo que terminó siendo el detonante para la situación indeseada que se produjo el sábado pasado cuando tres hombres lo abordaron en la vía pública y le asestaron varios golpes.

A raíz de las imágenes del rostro golpeado del árbitro, su abogado, Moritz Lange, habló con el medio alemán DW y contó los pormenores de esta situación que llevó a Pascal a mantener en privado su actividad en Instagram.

El rostro desfigurado de Pascal Kaiser tras recibir una golpiza en la vía pública

“El sábado por la noche, mientras Kaiser salía a caminar, recibió un mensaje: ‘Te vemos y te seguimos. Esperá a que la policía ya no esté’”, explicó el letrado sobre el texto previo que recibió Pascal antes de ser abordado por tres maleantes que le dieron golpes de puño hasta desfigurarle el rostro.

El árbitro cerró su cuenta de Instagram

A partir de ese momento, se radicó una denuncia en el departamento policial de Colonia, donde los agentes de seguridad tomaron el caso y comenzaron las investigaciones pertinentes para conocer quiénes fueron los responsables y esclarecer los motivos de la agresión que parecerían estar orientados a cuestiones homofóbicas.

La propuesta romántica de Pascal a su novio

Con un micrófono en mano, Pascal Kaiser, de 27 años, tomó la palabra y, ante un estadio colmado con 50 mil espectadores, le pidió matrimonio a su novio Maritz, quien aceptó la propuesta en el marco del Diversity Matchday.

“Moritz siempre está ahí para mí. En los buenos momentos y, sobre todo, en los difíciles. Me demuestra un amor que nunca antes había experimentado. Un amor que me sostiene, me fortalece y me hace sentir que estoy justo donde debo estar. Con él, todo se siente bien”, relató el referí, quien se animó a exponer sus sentimientos en público.

Y, agregó: “No quiero esconderme, quiero ser visible y sincero. Quiero que todos vean que quiero a esta persona. Un hombre, como hombre, en el fútbol”.

Luego de que la noticia apareciera en portales de todo el mundo, el club FC Koln, del cual es hincha Pascal, se hizo eco de todo lo acontecido. “Un momento increíblemente especial antes del partido de ayer en casa. Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja de toda la vida justo antes del inicio. La historia detrás de esto es tan hermosa como impresionante”, subrayó la institución en sus redes oficiales.