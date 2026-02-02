El árbitro que hizo historia en Alemania al pedirle matrimonio a su novio frente a todo un estadio de fútbol

El árbitro alemán Pascal Kaiser aprovechó la previa del encuentro en el FC Köln y Wolfsburgo, por la vigésima fecha de la Bundesliga, para protagonizar un momento inolvidable e histórico: le propuso matrimonio a su novio y el video se hizo viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado viernes cuando Pascal aprovechó la jornada especial de Diversity Matchday, una iniciativa para fomentar la diversidad, la tolerancia y el respeto dentro y fuera del campo de juego, para proponerle casamiento a su novio Moritz.

Micrófono en mano, al costado de la cancha, el árbitro juntó valor, se arrodilló ante la mirada de su novio y le propuso matrimonio. Tras el sí, ambos se fundieron en un beso romántico y desde los cuatro costados de la cancha bajaron aplausos y un grito ensordecedor para acompañar esta propuesta, algo histórico en un ambiente donde aún hay mucha homofobia.

“Moritz siempre está ahí para mí. En los buenos momentos y, sobre todo, en los difíciles. Me demuestra un amor que nunca antes había experimentado. Un amor que me sostiene, me fortalece y me hace sentir que estoy justo donde debo estar. Con él, todo se siente bien”, expresó el referí, quien se emocionó en público.

Y, agregó: “No quiero esconderme, quiero ser visible y sincero. Quiero que todos vean que quiero a esta persona. Un hombre, como hombre, en el fútbol”.

El comunicado oficial del FC Köln

Horas más tarde, con la viralización inmediata del contenido en las redes sociales, el club FC Köln, en su cuenta de Instagram, destacó la propuesta del árbitro, quien es hincha de este club alemán que navega en la mitad de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

“Un momento increíblemente especial antes del partido de ayer en casa. Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja de toda la vida justo antes del inicio. La historia detrás de esto es tan hermosa como impresionante”, subrayó la institución en sus redes oficiales.

Kaiser, de 27 años, se declaró públicamente bisexual en el año 2022. Desde ese momento, el árbitro recibió mucho apoyo en su entorno íntimo como en sus seguidores de las plataformas digitales, donde publica fotos con su novio Maritz y visibiliza la discriminación homofóbica en el mundo del fútbol.