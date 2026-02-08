Una experta reveló cómo un líder tóxico afecta la productividad de tu empresa y fue tajante con la solución: “Hay que sacarlos”
Sandra Olive, experta en Recursos Humanos, dio una serie de tips acerca de cómo detectar a ese tipo de personas y qué hay que hacer
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, en el programa Míralo Bien (LN+), Sandra Olive, experta en relaciones de trabajo, dialogó con el conductor Roberto Funes Ugarte y el staff periodístico acerca de cómo inciden los vínculos del trabajo en la productividad y qué camino se debe tomar en caso de que exista un empleado o jefe “tóxico” que afecte el día a día.
En primer lugar, Olive destacó que la amistad “hace al buen clima de trabajo” y especificó que durante la estadía de una persona en un trabajo se liberan las hormonas de oxitocina –cuando uno está feliz- y las de cortisol –mal clima laboral-.
En su minucioso análisis, la experta focalizó en los “líderes tóxicos”. Sobre eso, explayó: “En las empresas los identificas porque se quedan muchos años en un espacio y cuesta sacarlos. A veces traen buenos resultados y si uno los saca no saben cómo reemplazarlos”.
“La recomendación es que hay que sacar a esa persona. No importan los resultados. Siempre vas a conseguir alguien mejor, que labure bien. Es preferible sacarlos”, destacó Olive, tajante, sobre la decisión que debería tomar una empresa ante la presencia de una persona “tóxica” que incida en el ambiente general.
Otra manera que deslizó para identificar a aquella persona dañina es observar los grupos de trabajo de toda la organización y ver qué sector es el que tiene mayor rotación. Donde más movimiento exista es donde habrá un líder o empleados que perjudican a su equipo de trabajo, más allá de conseguir buenos resultados.
“Es una decisión de negocio y tiene que ver con lo profesional que es la empresa. Vos medís la vara de tu organización a través del eslabón más flojo; donde vos permitís el goteo, la pérdida, los comportamientos negativos eso va a contribuir al clima general de trabajo”, ejemplificó la experta, quien en sus redes sociales (@_olivesandra_) brinda tips y consejos para crear ambientes armoniosos.
Por otra parte, Olive puntualizó que las amistades dentro de una empresa son fructíferas pero se debe marcar un límite para que no existan “favoritismos”. Además, explicó cómo se trata en una empresa cuando una pareja trabaja en un mismo sector y uno de ellos ocupa un puesto jerárquico.
“Hay empresas que lo permiten y otras no. Hay que blanquearlo internamente y ver qué vinculo llevan a cabo: si uno reporta al otro y los roles para que no incida en los bonos y beneficios”, cerró.
