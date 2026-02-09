Llamó a la radio, contó su problema de millonaria y nadie lo puede creer: “Me lo regaló mi papá”

Baru, una oyente de 38 años, se volvió viral en las redes sociales luego de su llamado a la sección Problemas de Millonarios, del programa que conduce Sebastián Wainraich (Vuelta y Media por Urbana Play). En la conversación contó que su papá le regaló un avión para que pueda realizar sus viajes de manera cómoda e íntima, pero se lo entregó sin piloto. “Él pretende que yo lo maneje”, sostuvo.

Al inicio de la conversación con Wainraich, Baru soltó: “Actualmente estoy en Brasil. Mi padre no tuvo mejor idea que comprarme un avión para mi cumpleaños”. Mientras el conductor se sorprendió, la invitó a explayarse más al respecto.

Baru, de 38 años llamó a la radio porque su papá le regaló un avión sin piloto (Fuente: Instagram/@vueltaymediaok )

“El problema es que el avión viene con clases para pilotear el avión. O sea, él pretende que yo maneje el avión y no tener un chofer que me lleve a todos lados”, señaló Baru como el inconveniente principal. “La gracia del avión es viajar con tus amigas e ir atrás y tomar algo. Si yo tengo que pilotear, no puedo tomar, me parece que no da”, señaló la oyente.

“Qué padre estricto. Y aclaremos, no es chofer, es piloto”, indicó el conductor. “Es que por eso estoy llamando. Quiero saber cómo me evito esto”, insistió Baru. “No, vos le podés decir a tu viejo: ‘Me estás regalando un problema. No me estás haciendo un regalo’. ¿Papu tiene piloto?”, replicó Wainraich.

“Sí, papá tiene piloto”, afirmó la oyente, quien adelantó que hacía el llamado desde Brasil porque aprovechó el destino para relajarse. “Sí, el avión sí me copa, claro, pero no lo quiero pilotear yo. Me parece como una locura querer darme una responsabilidad”, concluyó Baru.

Las reacciones de los usuarios ante el problema millonario de Baru (Fuente: Instagram/@vueltaymediaok )

Acto seguido, algunos usuarios en la sección de comentarios no la perdonaron y plasmaron mensajes como: “Viendo este reel con la sube en saldo negativo”; “Fuerza, Baru, podés con esto” y “La re comprendo... a mí también me gusta que me lleven y traigan... por suerte viajo en bondi que tiene chofer, así que joya”.