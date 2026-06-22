Agus Gandolfo mostró qué comió en pleno partido de la Argentina y levantó la polémica: “Aguante el chori, pero no me quejo”
La mujer de Lautaro Martínez compartió en sus redes el look para el segundo partido de la selección en el Mundial 2026 y reveló qué comió en pleno encuentro
- 2 minutos de lectura'
Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, es una de las mujeres de los jugadores de la selección argentina que más seguidores tiene en sus redes y que más material comparte en la previa de los partidos, así como también durante y post. Esta vez, en el encuentro ante Austria, no solo publicó su look albiceleste sino que mostró qué comió en pleno partido y sorprendió a más de uno con la elección.
Agustina eligió un menú que no suele ser el habitual en un partido de fútbol: sushi. A sabiendas de eso, escribió junto al video: “Aguante el chori de Argentina, pero no me quejo”.
La mujer de Lautaro se hizo presente junto a los dos hijos que tiene junto al futbolista del Inter de Milán: Nina y Theo. Agustina siempre está presente y no se pierde ningún partido del delantero, que es titular en el equipo de Scaloni y que sufrió un penal en el inicio del partido ante Austria, aunque Leo Messi no pudo cambiarlo por gol.
Entre los videos que compartió, también subió uno donde se ve la hinchada argentina dentro del estadio y escribió: “Qué locura”.
Tras el penal que falló, Leo se repuso y convirtió un golazo para el 1-0 de Argentina ante Austria en el final del primer tiempo. Con ese gol se transformó en el mayor goleador de los mundiales.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lautaro Martínez
- 1
Argentina, ante Austria: el primer examen europeo, con el liderazgo del grupo en juego
- 2
VIDEO. Los dos errores de Uruguay en los goles de Cabo Verde: Bielsa sufrió más de la cuenta
- 3
Partidos de hoy del Mundial 2026, lunes 22 de junio: horario y por dónde ver en vivo online
- 4
“El mejor ejemplo”: los saludos y mensajes de las esposas de los jugadores de la Selección por el Día del Padre