Agus Gandolfo mostró qué comió en pleno partido de la Argentina y levantó la polémica: “Aguante el chori, pero no me quejo”

Agus Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, es una de las mujeres de los jugadores de la selección argentina que más seguidores tiene en sus redes y que más material comparte en la previa de los partidos, así como también durante y post. Esta vez, en el encuentro ante Austria, no solo publicó su look albiceleste sino que mostró qué comió en pleno partido y sorprendió a más de uno con la elección.

Agus Gandolfo mostró su look albiceleste en la previa del partido ante Austria en el Mundial 2026

Agustina eligió un menú que no suele ser el habitual en un partido de fútbol: sushi. A sabiendas de eso, escribió junto al video: “Aguante el chori de Argentina, pero no me quejo”.

Agus Gandolfo comió sushi en el partido y despertó la polémica en las redes

La mujer de Lautaro se hizo presente junto a los dos hijos que tiene junto al futbolista del Inter de Milán: Nina y Theo. Agustina siempre está presente y no se pierde ningún partido del delantero, que es titular en el equipo de Scaloni y que sufrió un penal en el inicio del partido ante Austria, aunque Leo Messi no pudo cambiarlo por gol.

Nina y Theo, junto a Agus Gandolfo en el Mundial 2026

Entre los videos que compartió, también subió uno donde se ve la hinchada argentina dentro del estadio y escribió: “Qué locura”.

La hinchada argentina durante la previa frente a Austria

Tras el penal que falló, Leo se repuso y convirtió un golazo para el 1-0 de Argentina ante Austria en el final del primer tiempo. Con ese gol se transformó en el mayor goleador de los mundiales.