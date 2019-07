Carlsen está cerca de llegar a un ranking Elo de 2900 Fuente: Archivo

Pablo Ricardi 4 de julio de 2019

A falta de tres jornadas para el final, Magnus Carlsen lidera (una vez más) el torneo Magistral de Croacia, como parte del circuito Grand Tour Chess. En una conversación reciente, Sandro Mareco me dijo que creía que Carlsen era el jugador que mejor había asimilado el estilo de juego de las computadoras de última generación. Esto, unido a sus cualidades deportivas, confianza en sí mismo, e instinto depredador, explica la agobiante superioridad que ejerce sobre sus pares.

El principal objetivo del campeón no es ganar un torneo en particular, ni enfrentarse a este u otro rival, sino en llegar a un ranking Elo de 2900, cifra que antes se consideraba imposible para un jugador humano. Actualmente se encuentra unos veinte puntos por debajo (2881, exactamente). Calculo que tendría que ganar un par de torneos de élite más para conseguirlo. Difícil, pero no imposible: está dentro del parámetro de rendimiento que viene teniendo.

Blancas:Carlsen,M. Negras:Nakamura,H. Zagreb 2019

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7 5.Af4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Axc5 8.a3 Cc6 9.Dc2 Te8 10.Ag5 Ae7 11.Td1 Da5 12.Ad3 dxc4 13.Axc4 h6 14.Af4 Ad7 15.0-0 Tac8 16.e4 e5 17.Ae3 Cd4. (Con esta jugada Nakamura complica violentamente el juego.) 18.Axd4 Txc4 19.Axe5 Aa4 20.b3 Cxe4 21.Td3 Tec8. (Parece ser que con 21...Af6! 22.Axf6 gxf6 23.bxa4 Txc3 24.Txc3 Dxc3 se obtiene la igualdad. Ahora Magnus, con dos jugadas sencillas, desmadeja el ovillo y queda con clara ventaja.) 22.Db2! Cc5 23.Te3! Axb3 24.Axg7 Tg4 25.Axh6 Af6 26.Ce5 Axe5. (No servía 26...Th4 27.Tg3+ Rh7 28.Db1+! Rxh6 29.Df5!) 27.Txe5 Db6 28.Dd2 Tg6 29.Ae3 Dc6 30.Cd5 Axd5 31.Dxd5. (Carlsen elige un final ganador con peón de más.) b6 32.g3 Cd7 33.Dxc6 Tgxc6 34.Td5 Cf8 35.Tfd1 Ce6 36.a4 Tc4 37.a5 Tb4 38.Td7 bxa5 39.Txa7 a4 40.Tdd7 Cd8 41.Td5 Ce6 42.Tda5 Tcc4 43.Rg2 (1-0) Las negras tienen las piezas atadas y no pueden hacer nada contra el avance del peón "h" combinado con amenazas sobre f7.