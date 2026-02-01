Faustino Oro hizo tablas con un gran Maestro francés y terminó sexto en Wijk aan Zee

Finalizado el torneo, se puede considerar que hubo un buen desempeño general de Faustino Oro en Wijk aan Zee. Después de un gran comienzo, con 4 puntos en las primeras 5 partidas, inevitablemente se dispararon las expectativas de que podría, incluso, ganar el torneo. Pero, además de que no conviene vender la piel del oso antes de cazarlo, a menudo nos olvidamos de que Faustino sólo tiene doce años, y un necesario precio que pagar para alcanzar las mayores alturas del ajedrez.

Promediando el certamen se produjo un bajón en su juego y perdió tres duelos, lo que presagiaba una catástrofe, sobre todo porque las últimas tres partidas eran ante rivales difíciles, todos con más de 2600 de ranking Elo. Pero recondujo la nave con propiedad y estilo en esos encuentros, le ganó al gran maestro ruso devenido español Danil Yuffa, y empató frente a la leyenda ucraniana Vasily Ivanchuk, y en la ronda final con el francés Marc Andriá Maurizzi. Incluso pudo ganar esta última partida, pero fue sólo un momento, con apuro de tiempo, y debido a un error del rival, cuando se le ofreció la ocasión, y Faustino omitió la jugada ganadora.

Así fue el momento en el que Faustino Oro y el Gran Maestro Marc'Andria Maurizzi firmaron tablas en el torneo Tata Steel Chess 2026.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/2CnA97Z9vT — Corta (@somoscorta) February 1, 2026

Con todo, su actuación global fue buena; terminó en sexto lugar, en un torneo de 14 jugadores, con 7 puntos sobre 13 posibles, producto de 4 triunfos, 3 derrotas, y 6 empates. Subió diez puntos su ranking, actualmente de 2516, cosa siempre importante.

En sus declaraciones, Faustino se mostró conforme con haber mejorado sustancialmente su desempeño respecto del año pasado, y destacó que dos de sus cuatro triunfos fueron ante jugadores de más de 2600 de ranking Elo. Para conseguir la tercera norma de gran maestro que le falta para obtener el título, y hacerlo a tiempo de batir el récord histórico en manos del americano Abhiumanyu Mishra, tiene poco más de un mes de margen. Suficiente para jugar un par de torneos, pero no más. Como dijo el propio Faustino: “difícil, pero no imposible”.

Atendiendo a su nivel de juego, lo que un observador experto puede decir viendo sus partidas es que se puede predecir sin oráculo, que, en el curso de este año, más temprano que tarde, Faustino será gran maestro. Así que, con récord o sin récord será el gran maestro más joven del mundo. Para un cuadro más completo digamos que el torneo “Challengers” fue ganado por Andy Woodward, promesa del ajedrez americano de 15 años.

Faustino Oro tuvo una buena labor en Países Bajos

Este adolescente, que fue elogiado por Kasparov, consigue así su mayor éxito hasta el presente, y con este triunfo queda clasificado para el Masters del año que viene. Fue secundado por Vasily Ivanchuk, vieja gloria del ajedrez de 56 años, que en sus años fértiles fue uno de los mejores del mundo y cuenta en su haber varios triunfos sobre Karpov y Kasparov, quienes en su día lo reconocieron como uno de los rivales más difíciles de enfrentar.

Las posiciones finales

Andy Woodward 10 puntos

Vasyl Ivanchuk 9,5

Aydin Suleymanli 9

mac Andria Maurizzi 8

Bibisara Assaubayeva 7,5

Faustino Oro 7

Carissa Yip 7

Max Warmerdam 6,5

Velimir Ivic 6

Daniil Yuffa 5,5

Erwin l’Ami 5

Panesar Vedant 4

Lu Miaoyi 3,5

Eline Roebers 2,5

Faustino Oro redondeó una buena participación en el certamen neerlandés (Photo by Ramon van Flymen / ANP / AFP) RAMON VAN FLYMEN - ANP

El torneo principal

El “Masters” de Wijk aan Zee fue ganado por el uzbeko Nodirbek Abdusattorov de 21 años, secundado por su compatriota un año menor Javokhir Sindarov. Un tremendo éxito para Uzbekistán, una de las exrepúblicas soviéticas, que, pese a no tener una gran tradición ajedrecística, ha logrado ganar la Olimpiada de 2022, de la mano de estos jóvenes brillantes.

Abdusattorov suma así su nombre al olimpo de ilustres ganadores de Wijk aan Zee. En cambio, el torneo fue un sonado fracaso para el tridente indio: Arjun Erigaisi y Rameshbabu Praggnanandhaa, quinto y octavo respectivamente en el top 10 mundial, quedaron en la parte baja de la tabla de posiciones, en tanto que el campeón mundial Dommaraju Gukesh, quedó en la zona media, producto de tres victorias y tres derrotas.

The final moments as Arjun Erigaisi resigns and Nodirbek Abdusattorov becomes the 2026 #TataSteelChess Masters Champion! https://t.co/qQKVlREjPk pic.twitter.com/5XFW6cPZz0 — chess24 (@chess24com) February 1, 2026

Ya hace unos cuantos torneos que no logra recuperar el nivel que lo llevó a campeón del mundo, y corre el riesgo de quedar fuera del top 10. Parece que, como le pasó al anterior campeón, Ding Liren, en tiempos de Carlsen, es una losa llevar el título de campeón mundial. Uno de los atractivos de este certamen era la participación de cuatro de los ocho futuros contendientes del torneo de Candidatos al campeonato mundial.

Ese torneo selecciona al desafiante del campeón. De esos cuatro, salió fortalecido Sindarov, que fue el único invicto del torneo. Por orden de desempeño siguió el alemán Mathias Bluebaum, quien se clasificó un poco sorpresivamente al Candidatos, y de quien no se espera mucho, pero estuvo bastante acertado, ganando tres partidas y perdiendo dos, pero dio un aviso al derrotar al campeón Gukesh. Luego Anish Giri, que con 31 años es casi un veterano en estas lides, quedó con el 50% de los puntos, pero también avisó al ganarle a Gukesh e infligirle su única derrota al ganador del torneo.

La decepción fue Praggnanandhaa, que el año pasado había ganado este mismo certamen. Pero es un jugador que, por su fuerza y antecedentes, puede recuperarse en estos dos meses que faltan para el inicio del Candidatos que se disputará en Chipre. Los cuatro jugadores restantes que participarán en el torneo de Candidatos son Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Andrei Esipenko, y Wei Yi.

Una mención aparte merece el chico turco de 14 años Yagiz Erdogmus. Jugó el “Masters”, y terminó con score positivo, con 4 partidas ganadas y 3 derrotas. Es indudable que será pronto uno de los mejores ajedrecistas del mundo, y rival de Faustino Oro en esa lucha de mejores. Y una confirmación más de la notable precocidad del ajedrez contemporáneo.