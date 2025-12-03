Campeonato Argentino de Ajedrez: Faustino Oro cayó y ahora debe hacer un pleno para la segunda norma

El desencanto, la frustración, son parte de la experiencia del deportista. Aprender a convivir con momentos de profundo disgusto es imprescindible si se quiere adelantar y no quedarse en el camino. Les pasa a todos, y esta vez también a Faustino Oro, que cayó frente a Julián Villca en la octava rueda del Campeonato Argentino de Ajedrez, que se desarrolla en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pienso que, en el caso de un chico, el momento de la derrota causa un dolor intenso, pero también se lo olvida pronto, y no dudo de que en seguida Faustino estará listo para la aventura que le toque. Ahora tiene que ganar las tres últimas partidas para conseguir la segunda norma de gran maestro. Es posible, aunque improbable. Pero Oro sigue con buenas chances en la brega por ganar el torneo.

Julián Villca proviene de Salta, y para los jugadores del interior implica un esfuerzo mayor participar en los certámenes hechos en Buenos Aires; el jugador de 24 años se dio el lujo de superar a Faustino, a quien dobla en edad. Fabián Marelli

El devenir del deporte tiene dos caras: lo que es tristeza para alguno, es felicidad para otro. En este caso, el triunfo de Villca es una gran noticia para el ajedrez de Salta. El jugador de 24 años venía teniendo un muy buen desempeño en el torneo y, no conforme con ello, dio un batacazo al vencer al chico de oro. Villca, lo mismo que otros jóvenes talentos del interior del país, tiene que hacer muchos sacrificios para jugar al ajedrez. La mayoría de los certámenes importantes se desarrolla en Buenos Aires, lo que los obliga a constantes viajes, a veces pagarse el alojamiento, discontinuar trabajos o estudios, etc. Por eso, cada vez que un chico del interior se destaca, hay un algo de un mérito adicional en eso.

En la partida de marras, Faustino llevaba las piezas negras y obtuvo una buena posición en la apertura, pero tal vez no era suficiente para jugar a ganar como lo hizo. Arriesgó en demasía, y de repente Villca ejecutó una elegante combinación de ataque, con varias jugadas finas (las cuales están destacadas con signos de admiración en la enumeración de movidas que figura más adelante). El salteño lo hizo a partir de la posición del diagrama siguiente:

El momento decisivo de la partida entre Faustino Oro y Julián Villca Redacción LA NACION

Las últimas movidas de Villca vs. Oro

33. Cg3+! fxg3

34. Txe7 Cb6

35. T1e5+ Rg6

36. Ch4+ Rf6

37. T5e6+ Rg5

38. Tg7+! Rh5

39. Txh7+ Rg5

40. Tg6+ Rf4

41. Te7! 1–0 Hay mate inevitable en g4 y en e4.

El resto de la jornada

El Argentino sigue al rojo vivo porque Diego Flores no logró ganarle a Pablo Barrionuevo, que no se arredró por ir último, jugó en un buen nivel, tuvo a su adversario a la defensiva durante toda la partida y obtuvo un meritorio empate. Con todo, y ante la derrota de Faustino, Flores tiene que dar por buena la igualdad, ya que lo deja primero en soledad. Ganar su octavo título de campeón nacional está en sus manos.

Un triunfo destacable fue el de Federico Pérez Ponsa sobre Cristian Dolezal, ya que permitió al vencedor alcanzar en el segundo puesto a Oro. También Leonardo Tristán empató, ante el solvente Mario Villanueva. Candela Francisco, a quien se le está haciendo largo el campeonato, perdió contra Diego Valerga. Y Pablo Acosta rescató unas sufridas tablas ante David Gómez, que lo tuvo a mal traer a lo largo de toda la partida.

Inicio del campeonato argentino superior de Ajedrez, con la participación de Faustino Oro, Diego Flores y otros jugadores Fabián Marelli

Faltando tres rondas para finalizar el Campeonato Argentino, lidera Flores con 6 puntos, lo siguen Oro y Pérez Ponsa con 5½ y con 5 figuran Tristán y Villca. Uno de estos cinco jugadores ganará el torneo. Atentos a esto, las partidas de este miércoles Oro vs. Pérez Ponsa y Flores vs. Villca prometen ser decisivas para la suerte de la contienda.

Las posiciones al cabo de 8 fechas

1) Diego Flores, con 6 puntos

2) Federico Pérez Ponsa y Faustino Oro, con 5,5

4) Julián Villca y Leonardo Tristán, con 5

6) Diego Valerga, Mario Villanueva y Pablo Acosta, con 4,5

9) David Gómez, con 3

10) Cristian Dolezal, con 2

11) Candela Francisco, con 1,5

12) Pablo Barrionuevo, con 1