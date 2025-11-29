Campeonato Argentino de Ajedrez: Faustino Oro ganó en la 4ª fecha y ahora es único puntero
El chico de 12 años resolvió con maestría una partida larga ante la única mujer, Candela Francisco; la norma de GM quedó más cerca
- 4 minutos de lectura'
Faustino Oro va lanzado en busca de sus dos objetivos: ganar el Campeonato Argentino de Ajedrez a los 12 años y obtener su segunda norma de gran maestro. Fue un encuentro especial el que le ganó este viernes en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Candela Francisco, que, con 19 años, es la jugadora argentina de mayor proyección. El más joven de los participantes quedó solo en la punta del torneo.
Faustino volvió a mostrar una madurez insólita para su edad. La maestría posicional que está exhibiendo en sus partidas es admirable. Hizo un planteo sólido, controló sin problemas la ligera iniciativa de las blancas y cuando llegó el final, sacó a relucir su técnica sobresaliente. La partida fue la última en terminar, prueba de su dificultad, pero al chico de oro no lo arredran los juegos largos.
Faustino ya va primero en soledad, con 3,5 puntos sobre 4, seguido a medio punto por Diego Flores y el sorprendente salteño Julián Villca. Oro está encaminado a lograr la norma de gran maestro, que exige hacer 8,5 puntos sobre 11 posibles en este certamen.
Por su parte, Candela ganó hace dos años el Campeonato Mundial Juvenil Femenino y, además, se consagró en dos ocasiones en el Campeonato Continental Femenino Absoluto. Son logros notables, tanto para ella como para el ajedrez argentino.
En los últimos tiempos está jugando torneos con varones, tratando de adquirir más alto nivel ajedrecístico. Eso mismo hizo en su momento la húngara Judit Polgar, hoy ya retirada, que pasó a ser la mejor de la historia de este juego. También hay que decir que Candela estudia Derecho, a diferencia de la mayoría de los participantes del torneo, que se dedica sólo al ajedrez.
Candela Francisco 0 vs. Faustino Oro 1
- e4 c5
- Cf3 Cc6
- d4 cxd4
- Cxd4 Cf6
- Cc3 d6
- Ag5 e6
- Dd3 Ad7
- Ae2 a6
- Cxc6 Axc6
- a4 Ae7
- a5 Dc7
- Af4 0–0
- 0–0 Tfd8
- Tfd1 Tac8
- De3 Cd7
- Dg3 Ce5
- Ae3 Te8
- h4 Rh8
- Ab6 Db8
- h5 h6
- Ad4 Af6
- Td2 Dc7
- Ab6 De7
- Tad1 Cd7
- Ad4 Ae5
- Axe5 dxe5
- Td6 Tc7
- b4 Tec8
- b5 axb5
- Axb5 Cf6
- Axc6 Txc6
- Txc6 Txc6
- Dxe5 Tc5
- Dd4 Cxh5
- e5 Dc7
- Dd8+ Dxd8
- Txd8+ Rh7
- Ce4 Txa5
- Cd6 Txe5
- Cxf7 Te1+
- Rh2 Te2
- Tf8 Txc2
- Cd6 b6
- g4 Cf6
- Rg3 Td2
- Cc4 Td4
- Ce5 Td5
- Cf7 Cd7
- Te8 Rg6
- Cd8 Cf6
- Tf8 e5
- Cf7 b5
- Ch8+ Rh7
- Cf7 e4
- Tb8 Td3+
- Rh4 g5+
- Cxg5+ hxg5+
- Rxg5 Tf3
- Txb5 Txf2
- Tb7+ Rg8
- Rh4 Tg2
- Rg5 Tf2
- Rh4 Tg2
- Rg5 Cxg4
- Tb4 Rf7
- Rf5 e3
- Rf4 Re6
- Rf3 Tg1
- Re2 Rf5
- Rf3 Tf1+
- Re2 Tf2+
- Re1Ce5
- Tb5 Re4
- Tb4+ Rf3
- Tb3 Th2+ 0–1
Las demás partidas
En el resto de la jornada hubo un importante triunfo de Flores con las piezas negras frente a Cristian Dolezal, que afirma a Diego como el candidato natural a conquistar el campeonato. Diego Valerga se sacó las telarañas y jugó a lo grande en ataque, apabulló a Pablo Acosta y puso un freno a las aspiraciones del salteño. Federico Pérez Ponsa no aprovechó la fugaz ocasión en la que pudo ganar la partida, pero hay que decir que Mario Villanueva está defendiendo con mucha solvencia sus posiciones y así obtuvo su cuarto empate consecutivo.
Otro que desperdició una oportunidad es Leonardo Tristán, que no logró concretar la ventaja que tenía ante Julián Villca; la tenacidad le valió al chico un importante empate, que lo mantiene expectante en las posiciones del Argentino. Pablo Barrionuevo consiguió su primer medio punto, ante David Gómez; con eso, ya todos los protagonistas suman en la tabla, lo que es bueno para la salud deportiva del torneo.
Este sábado, Faustino Oro conducirá las piezas blancas ante Tristán, en un duelo prometedor, a partir de las 14.
Las posiciones al cabo de 4 fechas
- Faustino Oro, con 3,5 puntos
- Diego Flores, con 3
- Julián Villca, con 3
- Federico Pérez Ponsa, con 2,5
- Leonardo Tristán, con 2,5
- Pablo Acosta, con 2
- Mario Villanueva, con 2
- Diego Valerga, con 1,5
- Carlos Gómez, con 1,5
- Cristian Dolezal, con 1
- Candela Francisco, con 1
- Pablo Barrionuevo, con 0,5
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Campeonato Argentino de Ajedrez
Líder del Argentino. Duende escapista: cuando más apremiado está, Faustino Oro más rinde y puede convertir una caída en un triunfo
El primer triunfo. Victoria de Faustino Oro en el Campeonato Argentino: así derrotó a Diego Valerga
Campeonato Argentino. Bajo presión: a Faustino Oro lo puso en aprietos un maestro que le enseñó los secretos del ajedrez
- 1
Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
- 2
La selección argentina de básquetbol empezó las eliminatorias del Mundial 2027 con un triunfo sobre Cuba
- 3
Campeonato Argentino de Ajedrez: la habilidad de Faustino Oro para hacer de una derrota una victoria
- 4
50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón