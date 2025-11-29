Campeonato Argentino de Ajedrez: Faustino Oro ganó en la 4ª fecha y ahora es único puntero

Faustino Oro va lanzado en busca de sus dos objetivos: ganar el Campeonato Argentino de Ajedrez a los 12 años y obtener su segunda norma de gran maestro. Fue un encuentro especial el que le ganó este viernes en la sede de Parque Patricios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Candela Francisco, que, con 19 años, es la jugadora argentina de mayor proyección. El más joven de los participantes quedó solo en la punta del torneo.

Faustino volvió a mostrar una madurez insólita para su edad. La maestría posicional que está exhibiendo en sus partidas es admirable. Hizo un planteo sólido, controló sin problemas la ligera iniciativa de las blancas y cuando llegó el final, sacó a relucir su técnica sobresaliente. La partida fue la última en terminar, prueba de su dificultad, pero al chico de oro no lo arredran los juegos largos.

Con una madurez increíble, Faustino Oro afronta el Argentino contra 11 rivales mayores que él; necesita 8,5 puntos en 11 jornadas para acceder a la segunda norma de gran maestro, y posee 3,5 en 4. Fabián Marelli

Faustino ya va primero en soledad, con 3,5 puntos sobre 4, seguido a medio punto por Diego Flores y el sorprendente salteño Julián Villca. Oro está encaminado a lograr la norma de gran maestro, que exige hacer 8,5 puntos sobre 11 posibles en este certamen.

Por su parte, Candela ganó hace dos años el Campeonato Mundial Juvenil Femenino y, además, se consagró en dos ocasiones en el Campeonato Continental Femenino Absoluto. Son logros notables, tanto para ella como para el ajedrez argentino.

En los últimos tiempos está jugando torneos con varones, tratando de adquirir más alto nivel ajedrecístico. Eso mismo hizo en su momento la húngara Judit Polgar, hoy ya retirada, que pasó a ser la mejor de la historia de este juego. También hay que decir que Candela estudia Derecho, a diferencia de la mayoría de los participantes del torneo, que se dedica sólo al ajedrez.

Candela Francisco es la única mujer del torneo; la campeona mundial juvenil de 2023 estudia Derecho y da ventaja a adversarios que tienen dedicación exclusiva. Fabián Marelli

Candela Francisco 0 vs. Faustino Oro 1

e4 c5

Cf3 Cc6

d4 cxd4

Cxd4 Cf6

Cc3 d6

Ag5 e6

Dd3 Ad7

Ae2 a6

Cxc6 Axc6

a4 Ae7

a5 Dc7

Af4 0–0

0–0 Tfd8

Tfd1 Tac8

De3 Cd7

Dg3 Ce5

Ae3 Te8

h4 Rh8

Ab6 Db8

h5 h6

Ad4 Af6

Td2 Dc7

Ab6 De7

Tad1 Cd7

Ad4 Ae5

Axe5 dxe5

Td6 Tc7

b4 Tec8

b5 axb5

Axb5 Cf6

Axc6 Txc6

Txc6 Txc6

Dxe5 Tc5

Dd4 Cxh5

e5 Dc7

Dd8+ Dxd8

Txd8+ Rh7

Ce4 Txa5

Cd6 Txe5

Cxf7 Te1+

Rh2 Te2

Tf8 Txc2

Cd6 b6

g4 Cf6

Rg3 Td2

Cc4 Td4

Ce5 Td5

Cf7 Cd7

Te8 Rg6

Cd8 Cf6

Tf8 e5

Cf7 b5

Ch8+ Rh7

Cf7 e4

Tb8 Td3+

Rh4 g5+

Cxg5+ hxg5+

Rxg5 Tf3

Txb5 Txf2

Tb7+ Rg8

Rh4 Tg2

Rg5 Tf2

Rh4 Tg2

Rg5 Cxg4

Tb4 Rf7

Rf5 e3

Rf4 Re6

Rf3 Tg1

Re2 Rf5

Rf3 Tf1+

Re2 Tf2+

Re1Ce5

Tb5 Re4

Tb4+ Rf3

Tb3 Th2+ 0–1

Las demás partidas

En el resto de la jornada hubo un importante triunfo de Flores con las piezas negras frente a Cristian Dolezal, que afirma a Diego como el candidato natural a conquistar el campeonato. Diego Valerga se sacó las telarañas y jugó a lo grande en ataque, apabulló a Pablo Acosta y puso un freno a las aspiraciones del salteño. Federico Pérez Ponsa no aprovechó la fugaz ocasión en la que pudo ganar la partida, pero hay que decir que Mario Villanueva está defendiendo con mucha solvencia sus posiciones y así obtuvo su cuarto empate consecutivo.

Pablo Acosta empezó bien en el certamen pero este viernes padeció la recuperación de Diego Valerga, que logró con brillantez su primer éxito. Fabián Marelli

Otro que desperdició una oportunidad es Leonardo Tristán, que no logró concretar la ventaja que tenía ante Julián Villca; la tenacidad le valió al chico un importante empate, que lo mantiene expectante en las posiciones del Argentino. Pablo Barrionuevo consiguió su primer medio punto, ante David Gómez; con eso, ya todos los protagonistas suman en la tabla, lo que es bueno para la salud deportiva del torneo.

Este sábado, Faustino Oro conducirá las piezas blancas ante Tristán, en un duelo prometedor, a partir de las 14.

Las posiciones al cabo de 4 fechas